随着在线销售的增加，电子商务行业正在经历购物应用程序开发的最大幅度增长，以满足客户的需求。 客户需要随时随地自由购买商品和服务。与网站相比，更多的网上购物者更喜欢移动电子商务应用程序，因为它们具有适应性、便利性和更先进的速度。因此，你的产品销售的关键是建立一个购物应用程序，这是为你的网店推出移动购物应用程序的更快和更实惠的方式。本文将讨论您创建购物应用程序所需的所有功能，并将您的在线购物应用程序提升到新的水平。让我们来看看。

创建购物应用的过程

在开始创建购物应用并直接进入开发阶段之前，在您的购物应用开发过程中必须包括以下步骤。

不做适当的市场调查，启动购物应用开发过程没有好处。市场研究是收集有关您企业的买方角色、目标受众、竞争对手和客户的信息，以确定您的产品或服务在这些人中的可行性和成功性。我们都知道，如果企业不能持续满足客户的需求，就不可能成功。



原型和参数

当你对你想设计什么以及为哪些用户设计有信心时，就开始着手设计原型和参数。基于你的客户的期望，你需要列出特点和功能，并建立一个购物应用程序。一旦满足了这些方面的要求，就可以转到原型。这是你的在线购物应用程序的第一个视图。如果你花足够的时间来决定原型和参数，这将会有所帮助。如果你想知道如何创建一个在线购物应用程序，网上有几个原型软件和工具。

应用程序设计

不是每个商店都在网上销售，但这并不意味着你应该离开购物应用程序开发。在设计网上购物应用程序时，你必须从客户的角度考虑。以下是创建购物应用程序的五个设计提示。

保持界面的可访问性和响应性。如果用户立即被内容所征服，要理解该做什么是很有挑战性的。

考虑元素之间的间距。

保持一致，使用仅限于几个互补色或类似色调的调色板。用户应该能够轻松地访问您的在线购物应用程序的所有部分。

遵循特定平台的设计语言；ios和Android有其标准的设计准则。

当您创建一个购物应用程序时，您需要关注设计的两个部分，并且，它们是UX设计和UI设计

选择平台

当为您的应用程序选择平台，iOS或Android时，您要考虑什么？让我们来谈谈为您的移动应用开发选择合适的平台的问题。决定采用哪种移动应用操作系统，iOS和Android共同代表了惊人的99%的移动操作系统市场份额，这里值得考虑目标受众的地理环境。

首先，你需要了解iOS在美国、加拿大、澳大利亚、日本和西欧部分地区很受欢迎，而Android在南美、印度、非洲、中国和中东地区更受欢迎；为你的购物应用开发过程选择一个在目标市场最受欢迎的操作系统。



购物应用开发和测试

创建一个能够提供更好性能、无缝功能和出色可用性的购物应用。您可以聘请购物应用程序开发专家或公司为您的应用程序编码。专家将建立购物应用程序，并获得安卓或iOS购物应用程序开发解决方案，帮助您的应用程序扩展。 购物应用程序开发过程结束后，您的在线购物应用程序需要经过QA专家的不断测试，以获得所需的更新和修改。在您的在线购物应用程序上线之前，需要对其进行测试。

您必须包含的基本功能

现在，在讨论了购物应用程序的开发过程之后，让我们来看看您的应用程序中应包含的功能。你不需要通过复制你的竞争对手的应用程序来建立一个购物应用程序。我们的目标是创建一个购物应用程序，提供一个令人难以置信的购物体验。由于电子商务行业的竞争非常激烈，你可能想尽快开始在线购物应用程序的开发，以积极影响你的业务。为了创建一个购物应用程序并使其成功，你需要根据你的应用程序的目标包括基本功能。在网上购物应用程序开发过程中，你可以利用许多功能。创建一个购物应用程序的一些基本功能如下

在线支付 10个客户中有7个没有完成购买就离开了移动商务应用程序。你应该排除额外的费用，去除不必要的注册，并简化结账过程来处理这个问题。通过确保对个人数据的最大安全性和纳入多种支付方式，使应用程序对用户友好。



搜索栏，在线购物应用程序，旨在提供产品列表和简化搜索。搜索、过滤和排序是网上购物应用程序的基本工具。

运输 今天的网上购物者比以往任何时候都要求更高；当被问及时，77%的人表示可靠的两天运输是完成购买的决定性因素；这就是为什么向您的客户介绍免费和快速运输将帮助您脱颖而出，并可能成为从您那里购买而不是竞争对手的决定性因素。



运输 今天的网上购物者比以往任何时候都要求更高；当被问及时，77%的人表示可靠的两天运输是完成购买的决定性因素；这就是为什么向您的客户介绍免费和快速运输将帮助您脱颖而出，并可能成为从您那里购买而不是竞争对手的决定性因素。 用户评论 评论功能让您的客户通过评论他们购买的产品提供反馈。这将为您的在线购物应用程序增加一个信任度，也将鼓励其他用户做出购买决定。



客户登录。客户注册和登录可以是可选的，但这是一种有效的营销技巧，可以获得客户的社交媒体数据和电子邮件，以开发更多个性化的体验。要确保的规则是永远不要强迫客户在到达结账阶段之前注册。



不同类型的移动商务商店

您产品销售的关键是建立一个购物应用程序。你可以为你现有的网店创建一个移动购物应用程序，并给你的销售带来推动。移动商务商店或移动商务应用程序主要分为三类：

单一卖家商店

只有一个人通过这些网上商店销售产品或服务。这些商店是为促销目标而建立的，避免了消费者和品牌之间的中间商的干预。例如，苹果

有特定卖家的商店

只有特定的卖家被允许在这类商店向消费者出售其产品或服务。在这里，客户有机会从众多卖家中选择提供优质产品或服务的卖家。例如，Wish、Amazon等。

多卖家商店

多卖家商店是网上的开放市场，商店让每个卖家都能接触到他们的潜在客户。例如，eBay或Upwork。

移动购物应用程序的优势

你可能想知道为什么要创建一个购物应用程序？网上购物应用程序的开发应该对你的整个业务产生积极的影响。因此，让我们了解为您的业务建立一个购物应用程序的优势。建立一个在线购物应用程序将帮助您的用户定期进行购买，并刺激您的客户的购买活动，因此，购物应用程序的开发将在很多方面给您的业务带来优势：

个性化内容。 购物活动和过去的订单可以保存在应用程序中，作为个性化产品的一部分。

购物活动和过去的订单可以保存在应用程序中，作为个性化产品的一部分。 加载时间。 应用程序的页面加载速度更快。因此，他们带来了更多的客户。如果网站的加载时间超过三秒，许多购物者就会离开网站，他们有可能会跑到你的竞争对手那里。

应用程序的页面加载速度更快。因此，他们带来了更多的客户。如果网站的加载时间超过三秒，许多购物者就会离开网站，他们有可能会跑到你的竞争对手那里。 移动性。 购物者随时随地都可以从网上购物应用程序中获得更多的自由。

购物者随时随地都可以从网上购物应用程序中获得更多的自由。 离线访问。最好的移动购物应用程序可以为购物者提供比较产品和检查价格仍然离线使用智能手机的全功率性能。

因此，购物应用程序为您的公司创造一个坚实的忠实观众。

开发移动购物应用程序的成本是多少？

如果你正在考虑在线购物应用程序的开发成本，以相应地规划你的预算，那么建立一个购物应用程序的最终成本不能轻易确定。这是因为最终成本取决于几个因素，如

应用程序的复杂性



电子商务平台



开发人员的位置



建立购物应用程序的时间表和许多其他因素



一项调查报告称，从代理机构建立一个购物应用程序的平均成本在3万至70万美元。 但购物应用开发专家表示，创建一个具有基本电子商务功能的在线购物应用的价格从5000美元到7000美元不等，适用于iOS和Android。

单一电子商务应用和市场应用开发之间有什么区别？

单一电子商务应用允许你向用户提供许多增值服务。例如，谷歌支付进行游戏，通过智能设计的任务来吸引和鼓励其支付解决方案。另一方面，Marketplace App是一个在线平台，列出移动设备和台式电脑的软件应用。桌面应用程序有一个移动版本的情况很常见。应用程序被设计为运行特定的操作系统，如Windows、iOS、Android或macOS.

是否有一个应用程序来制作你的购物应用程序？

购物应用程序开发是一项几乎所有人都可以使用的服务。许多人认为，只有大公司才能制作购物应用程序。从一开始就建立一个购物应用程序可能是一个挑战，特别是如果你的预算很短。幸运的是，有许多App制造商可以创建购物App，而不需要像AppMaster那样的一行代码。你可以获得一个值得信赖的应用开发平台的全部潜力，为这两个移动平台建立购物应用开发。

我如何创建一个购物应用？

Android和iPhone的购物应用开发比以往更容易。你可以使用应用程序制作软件，让你在几分钟内创建一个购物应用程序；不需要编码！选择一个模板，调整你想要的任何东西。



在应用程序或网站上购物更好吗？

你应该创建一个适用于所有平台的购物应用程序，还是仅仅坚持一个基本的购物网站？答案是你两者都需要。事实上，你也可以为你的网店创建移动购物应用程序。到目前为止，全球58%的互联网流量是由手机产生的，将你的电子商务网站变化到移动设备上是一个明智和口袋友好的选择。

3种有效的方式来启动您的应用程序

三种非常常见和流行的方式来启动在线购物应用程序，您可以遵循：

Beta启动

第一种是beta启动。这是你向你的朋友和家人发布你的应用程序以获得反馈。你运行许多改进周期，以修复应用程序，修复错误，并使应用程序越来越好。你可以在你选择的Appstore google play发布你的应用程序，无论是Android还是iPhone。你所做的就是迅速改进你的移动商务应用。在这个阶段，你想获得反馈并迅速改进。在开始的时候，你要进行所有这些质量改进，以不断获得好的评论。一旦你自然而然地从不是你的朋友或家人的真实用户那里得到了好的评价，你就可以进行发布式了。

宣传发布

在这个阶段，你应该在iOS和Android上建立一个购物应用，因为，假设人们在社交媒体甚至是TechCrunch上看到你的在线购物应用。TechCrunch是一个大的出版物；如果你不熟悉他们，而你只在一个平台上，你将错过50%的潜在下载者。所以你必须确保使用安卓设备和iOS设备的人可以下载你的在线购物应用程序。当你处于测试阶段时，这是第一个阶段；你应该与博主、影响者和不同的出版物联系，并向他们介绍你的购物应用程序的开发过程，以便当你推出时，你得到一个巨大的下载峰值和一个巨大的评论和所有。这将使你一路高歌猛进，推动你的排名。这就是这里的整个战略。这就是为什么它如此重要，因为所有这些积累是为了创造这个伟大的发射，以推动你在Appstore google play搜索排名中更高，你可以从App Store搜索中最终获得大部分下载。

在会议上发射

如果你创建一个小型购物应用程序，如益智游戏或类似的东西，而且它不是新的，这可能不起作用。你需要创建一个在线购物应用程序，这是一个令人印象深刻的新的创新应用程序。你正在制作的新东西，然后你可以申请在TechCrunch Disrupt或发布会议上发布。它们是巨大的创业公司会议。在舞台上介绍创建购物应用程序的理由，你也可以在展台上介绍。解释关于购物应用程序的效率的坚实观点。有许多当地的聚会，当地的团体，以及商业团体，你也可以在那里展示。进入这些团体比较容易，很多时候，会有更多的记者、博主、影响者，甚至有时是投资者参加。遵循这种模式，你就可以通过所有正确的方式获得启动的所有好处，这样你就可以获得更多的曝光。

结论

如果你有一个非凡的应用程序的想法，建立一个购物应用程序，你可以按照上面给出的步骤，将你的愿景变为现实。如果你已经确定了你的目标受众，这篇文章将为你创造奇迹。





这些专业建议将极大地帮助你建立一个购物应用程序。