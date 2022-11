Fotografia istnieje już od jakiegoś czasu i rozwija się w niesamowitym tempie. To, co było żmudną procedurą, która trwała godzinami i wymagała skomplikowanego sprzętu, który był trudny w obsłudze i nauce, teraz zajmuje tylko sekundy. Wystarczy wyjąć telefon, uruchomić aplikację, stuknąć w wirtualny przycisk i zrobić zdjęcie. Niesamowity rozwój technologii sprawił, że ta forma sztuki stała się bardziej dostępna. Obecnie fotografia stała się zarówno zawodem, jak i sztuką. Jednym z głównych celów fotografa w dzisiejszych czasach jest budowanie i publikowanie swoich prac na stronie internetowej lub aplikacji internetowej. Może to być trochę onieśmielające, aby opublikować swoje prace i rozwinąć swoje zainteresowania. Jednak jeśli wytrwasz i jesteś chętny do nauki, zbierzesz nagrody z owocną pracą lub biznesem. Podczas gdy budowanie strony internetowej jest świetną metodą na zwiększenie widoczności online jako fotograf, ważne jest, aby upewnić się, że przemawia ona do twojego rynku docelowego. Dowiedzmy się, jak to zrobić!

Dlaczego strona internetowa dla fotografii?

Nigdy nie lekceważ wartości strony internetowej i aplikacji dla swojej firmy. Jeśli nawet zdalnie rozważasz zdepriorytetyzowanie go i opóźnienie go do czasu, gdy jesteś bardziej ustanowiony, ponownie rozważ. Jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić, zakładając firmę fotograficzną, jest zbudowanie strony internetowej i aplikacji internetowej. Zastanów się, jak osoby fizyczne szukają fotografa na ślub lub inną okazję. Być może szukają rekomendacji od przyjaciół, a może po prostu przeszukują Google. Chcą zobaczyć stronę internetową i aplikację, która zawiera próbki pracy fotografa, a także listę kosztów i usług w każdym przypadku. Twoja strona internetowa z fotografią i aplikacja powinny zawierać szczegóły dotyczące Twojej firmy i służyć jako centrum dla wszystkich innych działań marketingowych i promocyjnych. Oznacza to, że musisz skierować użytkowników do swojej witryny, co może pomóc w sprzedaży rzeczy lub skusić nowych klientów. Opisane poniżej są kilkoma korzyściami płynącymi z budowy strony internetowej poświęconej fotografii.

Możliwość sprzedaży zdjęć online

Chociaż istnieje wiele metod prezentowania swoich prac za pośrednictwem platform sprzedaży online, często możesz to zrobić tylko z najnowszymi zdjęciami, które strzeliłeś. Dodatkowo, na stronach takich jak Etsy, możesz nie chcieć być obok rywali. Wykonanie strony internetowej i założenie sklepu internetowego poprzez aplikację do sprzedaży swoich zdjęć jest pomocne z tego powodu.

Możliwość promowania portfolio online

Dla portfolio swojej strony internetowej możesz zrobić portfolio fotografii cyfrowej, aby wyświetlić swoje wcześniejsze prace. Dzięki temu potencjalni klienci mogą przejrzeć Twoje prace i zorientować się w Twoim stylu. Strona internetowa lub aplikacja mobilna jest niezbędna, ponieważ klienci, którzy szukają profesjonalnego fotografa, preferują dostępność.

Możliwość zbierania informacji o klientach

Twoja strona internetowa lub aplikacja fotograficzna może stać się dla Ciebie idealnym miejscem do zbierania danych, takich jak adresy e-mail, które możesz wykorzystać w marketingu. Możesz wejść w interakcję ze swoimi klientami i potencjalnymi konsumentami, zbierając te informacje. Są to fantastyczne narzędzia do utrzymywania kontaktu z publicznością i promowania swojej firmy fotograficznej poprzez wysyłanie zaproszeń do zaplanowania sesji lub zakupu odbitek.

Możliwość reklamowania się w mediach społecznościowych

Twoja strona internetowa może służyć jako centralny punkt kampanii, jeśli zdecydujesz się skorzystać z płatnej reklamy internetowej. Możesz rozważyć dokonanie inwestycji w płatne reklamy w wyszukiwarce lub reklamy w mediach społecznościowych. Możesz wykorzystać bardzo prostą technologię reklamową Facebooka, aby przyciągnąć bardzo specyficzną grupę docelową do swojej strony internetowej i aplikacji.

Możliwość podkreślenia opinii klientów

Potencjalni klienci w każdej branży opartej na usługach robią rozległe badania i czytają tony ocen przed wybraniem Twojej strony. Możesz sprzedawać swoją firmę, prezentując komentarze konsumentów i pozytywne recenzje na stronie, którą rozwijasz tylko dla swojej fotografii.

Zdolność do komunikowania marki

Kiedy osoby szukają fotografa, szukają kogoś, kto ma estetykę, która jest porównywalna do ich własnej i wykracza poza twoją fotogrfię. Ten styl, który zasadniczo reprezentuje Twoją markę, powinien być komunikowany również na Twojej stronie internetowej i aplikacji. Ludzie mogą wahać się dokonać rezerwacji z tobą, jeśli uchwycić piękne zdjęcia, ale twoja strona jest nieporęczne lub przestarzałe. Ludzie chętniej do Ciebie zadzwonią, jeśli Twoja strona i aplikacja będą przypominać Twoje zdjęcia pod względem wyglądu i odczuć. Nawet elementy techniczne Twojej strony, takie jak koszyk na zakupy i kasa online, mogą ujawnić odwiedzającym, jak biegły jesteś w edycji i innych umiejętnościach technologicznych.

Najlepsze wskazówki dotyczące tworzenia doskonałej strony internetowej poświęconej fotografii

Posiadanie samej strony internetowej lub aplikacji fotograficznej nie jest już wystarczające we współczesnym świecie; potrzebujesz również takiej, która oferuje fantastyczne doświadczenie użytkownika (UX). Według badań, 88% użytkowników Internetu jest mniej skłonnych do ponownego odwiedzenia strony internetowej po negatywnym spotkaniu. Na szczęście, inwestycja w stronę z silnym UX może się opłacić. Według Forrestera, inwestycja w UX zazwyczaj przynosi zwrot. Poniżej znajduje się zestaw pytań, które często pojawiają się podczas tworzenia strony internetowej poświęconej fotografii.

Jak stworzyć udaną stronę lub aplikację fotograficzną?

W dzisiejszych czasach nie trzeba być twórcą stron internetowych, aby je stworzyć. Istnieją gotowe strony internetowe i konstruktory aplikacji fotograficznych, które można kupić. Nie będziesz wymagał dostępu do FTP, utrzymania bazy danych lub czynienia z interfejsem hostingowym napisanym z terminologią IT, jeśli używasz kreatora stron internetowych. Możesz lekceważyć aktualizacje bezpieczeństwa, jak również. Kreatory stron internetowych dbać o to dla Ciebie w tle, podczas gdy systemy zarządzania treścią, takie jak WordPress wymagają, aby zrobić je ręcznie na bieżąco. Poniżej opisany jest przewodnik krok po kroku do budowy własnej strony internetowej fotografii.

Krok 1: Wybór twórcy strony internetowej lub dewelopera

Większość fotografów, którzy chcą stron internetowych i aplikacji do opracowania nie są tech savvies. Mogą po prostu wyjaśnić funkcjonalności i cechy UX. Dlatego najlepiej jest użyć platformy bez kodu do budowy strony internetowej lub aplikacji internetowej - zespół wsparcia może pomóc w samodzielnym tworzeniu. Dla tych, którzy nie chcą rozwijać tego samodzielnie, istnieje opcja zbudowania tego za pomocą inżyniera no-code, co będzie szybsze i tańsze niż robienie tego za pomocą tradycyjnego programowania. Ponadto, możesz współpracować z niektórymi platformami razem używając najlepszych z nich. AppMaster pozwala wygenerować tylko backend aplikacji i połączyć go z własnym frontendem. W tym przypadku będziesz miał potężny backend z elastycznością na wysokim poziomie.

Krok 2: Wybierz szablon pasujący do Twojego motywu

Nawet jeśli chcesz użyć szablonu zamiast tworzyć swoją stronę internetową o fotografii od podstaw, dobrym pomysłem jest nakreślenie sitemap, które chcesz przed rozpoczęciem projektowania. Bez tego łatwo się zgubić podczas przeglądania niesamowitych układów fotograficznych lub przypisywania zdjęć do różnych galerii. Spędzanie mniej czasu przed ekranem jest możliwe dzięki naszkicowaniu układu witryny lub aplikacji za pomocą ołówka i papieru.

Krok 3: Dostosuj swoją stronę tak, aby się wyróżniała

Od ekranu smartfona po 27-calowy monitor, Twoja strona i aplikacja muszą wyglądać oszałamiająco. Jeśli strona firmy jest źle zaprojektowana, ponad połowa odwiedzających witrynę nie poleci jej. Dlatego kluczowe jest, aby odpowiednio się za to zabrać.

Krok 4: Dodaj swoje zdjęcia do galerii

Upewnij się, że wykorzystujesz odpowiednie typy i rozmiary plików zdjęć. Ogólnie rzecz biorąc, pliki JPG i PNG działają najlepiej dla zdjęć, podczas gdy pliki SVG działają najlepiej dla grafiki wektorowej, logo i rysunków. Większe nie zawsze jest lepsze, jeśli chodzi o rozmiar zdjęcia. Najmniejsze zdjęcie, które nadal wygląda przyzwoicie, powinno być tym, co chcesz opublikować. Możesz zintegrować funkcjonalności aplikacji z witryną, natomiast zdjęcia możesz przesyłać z urządzenia mobilnego poprzez aplikację.

Jaką stronę internetową stworzyć dla fotografii?

Budując stronę internetową dla fotografii lub aplikację internetową, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Nazwa domeny, często znana jako adres URL, to po prostu inny sposób, w jaki ludzie odnoszą się do adresu online Twojej strony. Ludzie będą kierowani do Twojej witryny przez nazwę domeny, która musi być hostowana na serwerze internetowym. Po prostu, Twoja strona jest zbiorem plików dostępnych online. Pliki te są przechowywane w miejscu zwanym "hosting", a kiedy ktoś wpisuje nazwę domeny, że nazwa domeny kieruje je do odpowiedniego serwera, gdzie mogą zobaczyć swoją stronę internetową. Ponadto, kolejnym ważnym aspektem budowania solidnej strony fotograficznej jest posiadanie dobrego szablonu i UX. Szablon sprawi, że klient będzie miał pierwsze wrażenie na temat umiejętności fotografów.

Strona fotograficzna i aplikacja muszą podkreślać tylko wybitne prace fotografa. Jeśli wszystkie zdjęcia są ułożone jako galeria na samej 1 stronie witryny, oznaczałoby to zbyt duży bałagan dla odwiedzających. To również sprawiłoby, że strona byłaby naprawdę wolna. Zamiast tego, strona główna powinna być naprawdę prosta, a prace fotografa ułożone w sposób bardziej systematyczny. Ponadto, strona powinna być również łatwa w nawigacji dla odwiedzających, z mniejszą ilością linków nawigacyjnych, aby zobaczyć pracę fotografa. Strona powinna również odzwierciedlać profesjonalizm fotografa.

Strona fotograficzna i aplikacja internetowa powinny również zawierać blog fotografa. Pomogłoby to zbudować spersonalizowane połączenie z fotografem. Możesz użyć bloga, aby podzielić się swoimi doświadczeniami jako fotograf, a jednocześnie podzielić się swoimi przyszłymi planami w zakresie fotografii. Niektórzy z odwiedzających, którzy przyszliby przeczytać twoje posty na blogu, byliby przyszłymi klientami. Możesz również opublikować artykuły na blogu na temat fotografii, abyś mógł zbudować społeczność wokół siebie. To pomogłoby ci ustanowić swoją bazę klientów.

Jak zdobyć klientów dla mojego biznesu fotograficznego?

Oczywiście, zbudowanie swojej witryny do profesjonalnej fotografii to tylko połowa bitwy. W końcu, jeśli nikt nie odwiedza oszałamiającej, najnowszej strony internetowej lub aplikacji, co to jest dobre? To, czego naprawdę potrzebujesz, to strona, która konsekwentnie pozyskuje nowe leady, czyli odwiedzających, którzy pozostawiają swoje dane kontaktowe, abyś mógł się z nimi skontaktować. Jest to niezbędna część zapewnienia wspaniałego doświadczenia użytkownika, a badania pokazują, że jeśli strona mobilna firmy jest źle zbudowana, ponad połowa odwiedzających stronę nie będzie się nią sugerować. Poniżej znajduje się kilka najlepszych praktyk, które można wykorzystać, aby uzyskać więcej klientów na stronie internetowej.

Zrób swoje badania

Znalezienie odpowiednich słów kluczowych, które ludzie szukają, takich jak "fotograf ślubny", jest fantastycznym miejscem do rozpoczęcia, dzięki czemu można dostosować zawartość witryny. Aby sprawdzić wielkość wyszukiwania i zdobyć kilka sugestii słów kluczowych, wykorzystaj narzędzia takie jak Google Keyword Planner.

Idź na rynek lokalny

Jeśli próbujesz obsługiwać tylko lokalnych klientów, masz większą szansę na bycie odkrytym, ponieważ nie ma tak dużej konkurencji, jak gdybyś celował w krajową lub międzynarodową klientelę. Zarejestruj się w Google My Business, aby zwiększyć swoje szanse na bycie widocznym w Mapach Google lub organicznych wynikach wyszukiwania.

Zmniejsz rozmiary plików graficznych

Przy ustalaniu rankingów wyszukiwania szybkość ładowania strony jest kluczowa. Zwykle lepiej jest używać skompresowanych obrazów, ponieważ duże pliki, takie jak zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, spowalniają strony internetowe. Oczywiście, wideo również ma na to wpływ. Często lepiej jest osadzić pliki za pomocą zewnętrznego odtwarzacza, takiego jak YouTube lub Vimeo, jeśli zamierzasz prezentować filmy na swojej stronie i chcesz, aby ładowały się jak najszybciej.

Zdobądź połączenia z witryną

Cóż, w zależności od tego, ile pracy jesteś gotowy włożyć, w rzeczywistości jest wiele rzeczy, które możesz osiągnąć. Ogólnie rzecz biorąc, dostarczanie spójnych, aktualnych materiałów jest najbardziej skuteczną strategią (np. na swoim blogu). Następnie, możesz reklamować to poprzez platformy takie jak media społecznościowe i biuletyny e-mailowe, aby napędzić odwiedzających (i być może źródła linków) do swojej strony.

Jak fotografowie zdobywają wysoko płacących klientów?

Robienie kariery jako fotograf zależy w dużej mierze od twojej zdolności do przyciągania nowych klientów. Nawet jeśli twoi obecni klienci mogą uważać, że jesteś najlepszy w branży, może być trudno przyciągnąć nowych klientów i przekonać ich do współpracy z tobą. Najlepsze firmy inwestują wiele wysiłku i pieniędzy w budowanie swoich marek, ponieważ to się opłaca. Ustanowienie tożsamości marki dla Twojej firmy sprawi, że będzie ona bardziej pamiętliwa i rozpoznawalna dla konsumentów. Dodatkowo, tożsamość marki po prostu daje firmie bardziej profesjonalny wygląd. Te zalety są powodem, dla którego rozwijanie marki może być przydatne w pozyskiwaniu klientów fotograficznych. Poniższe sztuczki mogą być praktykowane, aby uzyskać więcej wysoko płatnych klientów.

Wybierz gatunek

Doskonałą strategią ustanowienia siebie jako autorytetu w fotografii jest skoncentrowanie się na jednym z wielu odrębnych podgatunków. Może to być całkiem korzystne dla znalezienia klientów dla twojej fotografii.

Korzystanie z automatycznych odpowiedzi

Odpowiadanie tak szybko, jak to możliwe na wszelkie zapytania jest istotnym elementem zdobywania klientów z branży fotograficznej, jeśli nie odpowiesz od razu, gdy potencjalny klient skontaktuje się z Tobą, może on wymknąć się spod Twoich rąk.

Połącz się z powiązanymi firmami

Nawiązanie połączeń z innymi lokalnymi firmami pomoże Ci przyciągnąć więcej klientów dla Twojej fotografii. Na przykład, jeśli specjalizujesz się w fotografii ślubnej, rozważ współpracę z lokalami weselnymi, DJ-ami, fryzjerami i kosmetyczkami.

Wniosek

To jest całkowicie zależne od Ciebie, czy zdecydujesz się zbudować swoją stronę internetową o fotografii od podstaw, czy zatrudnisz programistę i projektanta stron internetowych. Jednak odkryjesz, że wykonanie zadania samodzielnie będzie kosztować znacznie mniej. Dodatkowo, skończysz oszczędzając mnóstwo czasu i pieniędzy w dłuższej perspektywie, będąc w stanie dokonać własnych ulepszeń. Ponadto, należy również przetestować swoją stronę internetową przed wysłaniem go po masz wersję, że jesteś zadowolony. Sprawdź swój projekt z garstką swoich obecnych lub przeszłych klientów lub przyjaciół. Od tego momentu Twoje doświadczenie użytkownika znacznie zyska. Kiedy już dokonasz wszelkich niezbędnych poprawek w świetle opinii grupy testowej, jesteś przygotowany do udostępnienia swojego projektu ogółowi społeczeństwa. Wykorzystaj wszystkie te porady i stwórz najlepszą stronę internetową poświęconą fotografii, która przyniesie Ci, wysoko opłacanych klientów!