La photographie existe depuis un certain temps et s'est développée à une vitesse incroyable. Ce qui était une procédure laborieuse qui prenait des heures à accomplir et nécessitait un équipement complexe difficile à utiliser et à apprendre ne prend plus que quelques secondes. Sortez simplement votre téléphone, lancez l'application, appuyez sur un bouton virtuel et prenez une photo. L'incroyable évolution des technologies a rendu cette forme d'art plus accessible. Aujourd'hui, la photographie est devenue à la fois un métier et un art. L'un des principaux objectifs d'un photographe de nos jours est de construire et de publier son travail sur un site Web ou une application Web. Il peut être un peu intimidant de publier votre travail et de développer vos intérêts. Cependant, si vous persévérez et êtes désireux d'apprendre, vous récolterez les fruits d'un travail ou d'une entreprise fructueuse. Bien que la création d'un site Web soit une excellente méthode pour augmenter votre visibilité en ligne en tant que photographe, il est important de vous assurer qu'il plaît à votre marché cible. Découvrons comment le fabriquer !

Pourquoi un site de photographie ?

Ne sous-estimez jamais la valeur d'un site Web et d'une application pour votre entreprise. Si vous envisagez même à distance de le déprioriser et de le retarder jusqu'à ce que vous soyez plus établi, reconsidérez. L'une des premières choses à faire lors du démarrage d'une entreprise de photographie est de créer un site Web et une application Web. Considérez comment les individus rechercheraient un photographe pour un mariage ou une autre occasion. Peut-être qu'ils recherchent des recommandations d'amis, ou peut-être qu'ils recherchent simplement Google. Ils souhaitent consulter un site Web et une application contenant des échantillons du travail du photographe ainsi qu'une liste des coûts et des services dans chaque cas. Votre site Web de photographie et l'application doivent inclure des détails sur votre entreprise et servir de plaque tournante pour tous les autres efforts de marketing et de promotion. Cela signifie que vous devez diriger les utilisateurs vers votre site Web, ce qui pourrait vous aider à vendre des choses ou à attirer de nouveaux clients. Décrits ci-dessous sont quelques-uns des avantages de la création d'un site Web de photographie.

Possibilité de vendre des photos en ligne

Bien qu'il existe de nombreuses méthodes pour présenter votre travail via des plateformes de vente en ligne, vous ne pouvez souvent le faire qu'avec les photos les plus récentes que vous avez prises. De plus, sur des sites Web comme Etsy, vous ne voudrez peut-être pas être à côté de rivaux. Créer un site Web et créer une boutique en ligne via une application pour vendre vos photos est utile pour cette raison.

Capacité à promouvoir le portefeuille en ligne

Pour le portfolio de votre site Web, vous pouvez créer un portfolio de photographies numériques pour afficher vos travaux antérieurs. Cela permet aux clients potentiels de passer en revue votre travail et de se faire une idée de votre style. Un site Web ou une application mobile est nécessaire car les clients qui recherchent un photographe professionnel préfèrent l'accessibilité.

Capacité à collecter des informations sur les clients

Votre site Web ou application de photographie peut devenir l'endroit idéal pour collecter des données, telles que des adresses e-mail, que vous pouvez utiliser à des fins de marketing. Vous pouvez interagir avec vos clients et consommateurs potentiels en recueillant ces informations. Ce sont des outils fantastiques pour maintenir le contact avec votre public et promouvoir votre entreprise de photographie en envoyant des invitations pour programmer des sessions ou acheter des tirages.

Capacité à faire de la publicité sur les réseaux sociaux

Votre site Web peut servir de point central de votre campagne si vous décidez d'utiliser la publicité payante sur Internet. Vous pouvez envisager d'investir dans des publicités de recherche payante ou des publicités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser la technologie publicitaire très simple de Facebook pour attirer une cible démographique très spécifique sur votre site Web et votre application.

Possibilité de mettre en évidence les commentaires des clients

Les clients potentiels de toute industrie basée sur les services effectuent des recherches approfondies et lisent une tonne d'évaluations avant de choisir votre site. Vous pouvez commercialiser votre entreprise en présentant des commentaires de consommateurs et des critiques positives sur un site que vous développez uniquement pour votre photographie.

Capacité à communiquer la marque

Lorsque des individus recherchent un photographe, ils recherchent quelqu'un qui a une esthétique comparable à la leur et qui va au-delà de vos photos. Ce style, qui représente essentiellement votre marque, doit également être communiqué sur votre site Web et votre application. Les gens peuvent hésiter à faire une réservation avec vous si vous capturez de belles images, mais votre site Web est lourd ou désuet. Les gens sont plus enclins à vous appeler si votre site Web et votre application ressemblent à vos photos en termes d'apparence et de convivialité. Même les éléments techniques de votre site Web, comme un panier d'achat et un paiement en ligne, peuvent révéler aux visiteurs votre maîtrise de l'édition et d'autres capacités technologiques.

Meilleurs conseils pour créer un site Web de photographie parfait

Avoir un site Web ou une application de photographie ne suffit plus dans le monde moderne ; vous en avez également besoin d'un qui offre une expérience utilisateur fantastique (UX). Selon des études, 88% des internautes sont moins enclins à visiter à nouveau un site web suite à une rencontre négative. Heureusement, investir dans un site Web avec une forte UX peut être très rentable. Selon Forrester, investir dans l'UX génère généralement un rendement. Vous trouverez ci-dessous une série de questions courantes qui guident le développement d'un site Web de photographie.

Vous n'avez pas besoin d'être un développeur de site Web pour développer un site Web de nos jours. Il existe des sites Web et des créateurs d'applications de photographie prêts à l'emploi qui peuvent être achetés. Vous n'aurez pas besoin d'un accès FTP, d'une maintenance de base de données ou d'une interface d'hébergement Web écrite avec une terminologie informatique si vous utilisez un créateur de site Web. Vous pouvez également ignorer les mises à jour de sécurité. Les constructeurs de sites Web s'en occupent pour vous en arrière-plan, tandis que les systèmes de gestion de contenu comme WordPress vous obligent à les faire manuellement de manière régulière. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour créer votre propre site Web de photographie.

Étape 1 : Sélection d'un constructeur de site Web ou d'un développeur

La plupart des photographes qui souhaitent développer des sites Web et des applications ne sont pas des experts en technologie. Ils peuvent simplement expliquer les fonctionnalités et les caractéristiques de l'UX. Ainsi, il est préférable d'utiliser une plate-forme sans code pour créer le site Web ou l'application Web - l'équipe de support peut vous aider à le créer par vous-même. Pour ceux qui ne veulent pas développer cela par eux-mêmes, il existe une option pour le construire en utilisant un ingénieur sans code, ce qui sera plus rapide et moins cher que de le faire en utilisant la programmation traditionnelle. De plus, vous pouvez collaborer avec certaines plates-formes en utilisant le meilleur d'entre elles. AppMaster vous permet de générer uniquement le backend de l'application et de le connecter à votre propre frontend. Dans ce cas, vous disposerez d'un backend puissant avec une flexibilité de haut niveau.

Étape 2 : Choisissez un modèle correspondant à votre thème

Même si vous souhaitez utiliser un modèle plutôt que de créer votre site Web de photographie à partir de zéro, il est judicieux de définir le plan du site souhaité avant de commencer la conception. Sans cela, il est simple de se perdre en parcourant des mises en page photographiques étonnantes ou en attribuant des images à différentes galeries. Passer moins de temps devant un écran est rendu possible en esquissant la mise en page de votre site Web ou de votre application à l'aide d'un crayon et de papier.

Étape 3 : Personnalisez votre site pour créer une différenciation

D'un écran de smartphone à un moniteur de 27 pouces, votre site Web et votre application doivent être époustouflants. Si le site d'une entreprise est mal conçu, plus de la moitié des visiteurs du site ne le recommanderont pas. Il est donc crucial de l'obtenir correctement.

Étape 4 : Ajoutez vos photos aux galeries

Assurez-vous d'utiliser les bons types et tailles de fichiers photo. En général, les fichiers JPG et PNG fonctionnent mieux pour les photos, tandis que les fichiers SVG fonctionnent mieux pour les graphiques vectoriels, les logos et les dessins. Plus grand n'est pas toujours préférable en ce qui concerne la taille de la photo. La plus petite photo qui a toujours l'air décente devrait être ce que vous voulez publier. Vous pouvez intégrer des fonctionnalités d'application au site, tandis que vous pouvez télécharger des photos depuis votre appareil mobile via une application.

Quel type de site Web dois-je créer pour la photographie ?

Lors de la création d'un site Web ou d'une application Web de photographie, plusieurs aspects doivent être pris en compte. Un nom de domaine, souvent appelé URL, n'est qu'un autre moyen pour les internautes de se référer à l'adresse en ligne de votre site Web. Les gens seront dirigés vers votre site Web par votre nom de domaine, qui doit être hébergé sur un serveur Web. En termes simples, votre site Web est une collection de fichiers accessibles en ligne. Ces fichiers sont conservés dans un emplacement appelé "hébergement" et lorsque quelqu'un tape un nom de domaine, ce nom de domaine le dirige vers le bon serveur où il peut voir votre site Web. De plus, un autre aspect important de la création d'un site Web de photographie solide est d'avoir un bon modèle et un UX. Le modèle ferait la première impression du client sur les compétences des photographes.

Le site de photographie et l'application ne doivent mettre en avant que les œuvres marquantes du photographe. Si toutes les photos sont disposées sous forme de galerie dans la 1ère page elle-même du site Web, cela signifierait trop de désordre pour les visiteurs. Cela rendrait également le site très lent. Au lieu de cela, la page d'accueil doit être très simple et le travail du photographe doit être organisé de manière plus systématique. De plus, le site Web doit également être facile à naviguer pour le visiteur, avec moins de liens de navigation pour voir le travail du photographe. Le site doit également refléter le professionnalisme du photographe.

Le site de photographie et l'application Web doivent également inclure un blog du photographe. Cela aiderait à établir une connexion personnalisée avec le photographe. Vous pouvez utiliser le blog pour partager vos expériences en tant que photographe tout en partageant vos futurs projets en termes de photographie. Certains des visiteurs qui viendraient lire les articles de votre blog seraient de futurs clients. Vous pouvez également publier des articles de blog sur la photographie afin de créer une communauté autour de vous. Cela vous aiderait à établir votre clientèle.

Bien sûr, créer votre site pour la photographie professionnelle n'est que la moitié de la bataille. Après tout, si personne ne visite un site Web ou une application époustouflant et à la pointe de la technologie, à quoi cela sert-il ? Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un site qui obtient constamment de nouveaux prospects, c'est-à-dire des visiteurs qui laissent leurs coordonnées afin que vous puissiez entrer en contact avec eux. Il s'agit d'un élément essentiel pour offrir une excellente expérience utilisateur, et des études montrent que si le site mobile d'une entreprise est mal construit, plus de la moitié des visiteurs du site Web ne le suggéreront pas. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures pratiques qui peuvent être utilisées pour attirer davantage de clients sur le site Web.

Faire votre recherche

Trouver des mots-clés pertinents que les gens recherchent, comme "photographe de mariage", est un excellent point de départ pour pouvoir ajuster le contenu de votre site Web. Pour vérifier les volumes de recherche et obtenir des suggestions de mots clés, utilisez des outils tels que Google Keyword Planner.

Allez localement

Si vous essayez uniquement de servir des clients locaux, vous avez plus de chance d'être découvert car il n'y a pas autant de concurrence que si vous visiez une clientèle nationale ou internationale. Inscrivez-vous à Google My Business pour augmenter vos chances d'être vu sur Google Maps ou dans les résultats de recherche naturels.

Réduire la taille des fichiers image

Pour décider des classements de recherche, la vitesse de chargement des pages est cruciale. Il est généralement préférable d'utiliser des images compressées car les fichiers volumineux, comme les photos haute résolution, ralentissent les sites Web. Bien sûr, la vidéo est également impactée par cela. Il est souvent préférable d'intégrer des fichiers à l'aide d'un lecteur externe comme YouTube ou Vimeo si vous avez l'intention de présenter vos films sur votre site Web et que vous souhaitez qu'ils se chargent le plus rapidement possible.

Obtenir des connexions au site

Eh bien, selon la quantité de travail que vous êtes prêt à fournir, il y a en fait beaucoup de choses que vous pouvez accomplir. D'une manière générale, fournir un contenu cohérent et actuel est la stratégie la plus efficace (par exemple, sur votre blog). Ensuite, vous pouvez en faire la publicité via des plateformes telles que les médias sociaux et les newsletters par e-mail pour attirer les visiteurs (et peut-être lier les sources) à votre site Web.

Faire carrière en tant que photographe dépend fortement de votre capacité à attirer de nouveaux clients. Même si vos clients actuels peuvent penser que vous êtes le meilleur dans le domaine, il peut être difficile d'attirer de nouveaux clients et de les persuader de travailler avec vous. Les meilleures entreprises investissent beaucoup d'efforts et d'argent dans la construction de leurs marques, car cela rapporte. Établir une identité de marque pour votre entreprise la rendra plus mémorable et reconnaissable pour les consommateurs. De plus, une identité de marque donne simplement à une entreprise une apparence plus professionnelle. Ces avantages sont la raison pour laquelle le développement d'une marque peut être utile pour obtenir des clients en photographie. Les astuces suivantes pourraient être pratiquées pour obtenir plus de clients bien rémunérés.

Sélectionnez un genre

Une excellente stratégie pour s'imposer comme une autorité en photographie est de se concentrer sur l'un des nombreux sous-genres distincts. Cela peut être très bénéfique pour trouver des clients pour votre photographie.

Utilisation de réponses automatisées

Répondre dès que possible à toute question est un élément essentiel pour gagner des clients en photographie. Si vous ne répondez pas immédiatement lorsqu'un client potentiel vous contacte, il peut vous échapper.

Connectez-vous avec des entreprises connexes

Établir des liens avec d'autres entreprises locales vous aidera à attirer plus de clients pour votre photographie. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la photographie de mariage, envisagez de collaborer avec des lieux de mariage, des DJ, des coiffeurs et des artistes cosmétiques.

Conclusion

C'est à vous de décider si vous décidez de créer votre site Web de photographie à partir de zéro ou d'engager un développeur et un concepteur Web. Cependant, vous découvrirez que terminer la tâche vous-même coûtera beaucoup moins cher. De plus, vous finirez par économiser une tonne de temps et d'argent à long terme en étant capable d'apporter vos propres améliorations. De plus, vous devez également tester votre site Web avant de le publier une fois que vous avez une version qui vous convient. Découvrez votre conception avec une poignée de vos clients ou amis actuels ou passés. À partir de ce moment, votre expérience utilisateur gagnera considérablement. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires à la lumière des commentaires du groupe de test, vous êtes prêt à mettre votre conception à la disposition du grand public. Utilisez tous ces conseils et créez le meilleur site Web de photographie qui vous apportera des clients bien payés !