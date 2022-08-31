لقد كان التصوير الفوتوغرافي موجودًا منذ فترة وقد تطور بمعدل مذهل. ما كان إجراءً شاقًا استغرق ساعات لإنجازه وتطلب معدات معقدة كان من الصعب تشغيلها وتعلمها الآن يستغرق ثوانٍ فقط. ما عليك سوى إخراج هاتفك وتشغيل التطبيق والنقر على زر افتراضي والتقاط صورة. أدى التطور المذهل للتقنيات إلى جعل هذا النوع من الفن أكثر سهولة. في الوقت الحاضر ، أصبح التصوير الفوتوغرافي مهنة وفنًا. أحد الأهداف الرئيسية للمصور هذه الأيام هو بناء ونشر أعماله على موقع ويب أو تطبيق ويب. قد يكون الأمر مخيفًا بعض الشيء أن تنشر عملك وتتوسع في اهتماماتك. ومع ذلك ، إذا كنت مثابرًا وحريصًا على التعلم ، فستجني ثمار العمل أو العمل المثمر. بينما يعد إنشاء موقع ويب طريقة رائعة لزيادة ظهورك على الإنترنت كمصور فوتوغرافي ، فمن المهم التأكد من أنه يجذب السوق المستهدفة. دعنا نتعرف على كيفية صنعها!

لماذا موقع التصوير الفوتوغرافي؟

لا تقلل أبدًا من قيمة موقع الويب والتطبيق لشركتك. إذا كنت تفكر حتى عن بعد في تقليل أولوياتها وتأخيرها حتى تصبح أكثر رسوخًا ، فأعد النظر. من أول الأشياء التي يجب عليك القيام بها عند بدء شركة للتصوير الفوتوغرافي إنشاء موقع ويب وتطبيق ويب. ضع في اعتبارك كيف سيبحث الأفراد عن مصور لحفل زفاف أو مناسبة أخرى. ربما يسعون للحصول على توصيات من الأصدقاء ، أو ربما يبحثون فقط في Google. يريدون عرض موقع ويب وتطبيق يتضمن عينات من عمل المصور بالإضافة إلى قائمة بالتكاليف والخدمات في كل حالة. يجب أن يتضمن موقع الويب الخاص بالتصوير الفوتوغرافي والتطبيق تفاصيل عن شركتك وأن يكونا بمثابة المحور لجميع الجهود التسويقية والترويجية الأخرى. هذا يعني أنك بحاجة إلى توجيه المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بك ، مما قد يساعدك في بيع الأشياء أو جذب عملاء جدد. الموصوفة أدناه هي بعض فوائد إنشاء موقع ويب للتصوير الفوتوغرافي.

القدرة على بيع الصور عبر الإنترنت

على الرغم من وجود العديد من الطرق لتقديم عملك من خلال منصات المبيعات عبر الإنترنت ، إلا أنه غالبًا ما يمكنك القيام بذلك باستخدام أحدث الصور التي التقطتها. بالإضافة إلى ذلك ، على مواقع الويب مثل Etsy ، قد لا ترغب في أن تكون بجوار المنافسين. يعد إنشاء موقع ويب وإنشاء متجر عبر الإنترنت من خلال تطبيق لبيع صورك مفيدًا لهذا السبب.

القدرة على الترويج للمحفظة عبر الإنترنت

بالنسبة لمحفظة موقع الويب الخاص بك ، يمكنك إنشاء محفظة تصوير رقمي لعرض عملك السابق. هذا يجعل من الممكن للعملاء المحتملين مراجعة عملك والحصول على فكرة عن أسلوبك. يعد موقع الويب أو تطبيق الهاتف ضروريًا لأن العملاء الذين يبحثون عن مصور محترف يفضلون إمكانية الوصول.

القدرة على جمع معلومات العميل

قد يتحول موقع أو تطبيق التصوير الفوتوغرافي الخاص بك إلى المكان المثالي لك لجمع البيانات ، مثل عناوين البريد الإلكتروني ، التي يمكنك استخدامها للتسويق. يمكنك التفاعل مع عملائك والمستهلكين المحتملين من خلال جمع هذه المعلومات. هذه أدوات رائعة للحفاظ على الاتصال بجمهورك والترويج لأعمال التصوير الخاصة بك عن طريق إرسال دعوات لجدولة الجلسات أو شراء المطبوعات.

القدرة على الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

قد يكون موقع الويب الخاص بك بمثابة النقطة المحورية لحملتك إذا قررت استخدام الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت. يمكنك التفكير في الاستثمار في إعلانات البحث المدفوعة أو إعلانات الوسائط الاجتماعية. يمكنك استخدام تقنية إعلانات Facebook المباشرة للغاية لجذب مجموعة سكانية مستهدفة محددة للغاية إلى موقعك على الويب وتطبيقك.

القدرة على إبراز ملاحظات العملاء

يقوم العملاء المحتملون في أي صناعة قائمة على الخدمات بإجراء بحث مكثف وقراءة الكثير من التقييمات قبل اختيار موقعك. يمكنك تسويق عملك من خلال عرض تعليقات المستهلكين والمراجعات الإيجابية على موقع تقوم بتطويره فقط من أجل التصوير الفوتوغرافي الخاص بك.

القدرة على إيصال العلامة التجارية

عندما يبحث الأفراد عن مصور فوتوغرافي ، فإنهم يبحثون عن شخص يتمتع بجماليات يمكن مقارنتها بجمالهم وتتجاوز صورك. يجب نشر هذا النمط ، الذي يمثل بشكل أساسي علامتك التجارية ، على موقع الويب والتطبيق أيضًا. قد يتردد الأشخاص في إجراء حجز معك إذا التقطت صورًا جميلة ، لكن موقع الويب الخاص بك غير عملي أو قديم. يميل الأشخاص أكثر إلى الاتصال بك إذا كان موقع الويب الخاص بك وتطبيقك يشبهان صورك من حيث المظهر والشعور. حتى العناصر الفنية لموقعك على الويب ، مثل عربة التسوق والدفع عبر الإنترنت ، قد تكشف للزائرين مدى مهارتك في التحرير والقدرات التكنولوجية الأخرى.

أفضل النصائح لبناء موقع تصوير مثالي

لم يعد امتلاك موقع ويب أو تطبيق للتصوير الفوتوغرافي وحده كافياً في العالم الحديث ؛ تحتاج أيضًا إلى تجربة توفر تجربة مستخدم رائعة (UX). وفقًا للدراسات ، فإن 88٪ من مستخدمي الإنترنت أقل ميلًا لزيارة موقع الويب مرة أخرى بعد مواجهة سلبية. لحسن الحظ ، فإن الاستثمار في موقع ويب به تجربة مستخدم قوية قد يؤتي ثماره بشكل جيد. وفقًا لشركة Forrester ، عادةً ما يؤدي الاستثمار في UX إلى تحقيق عائد. الموصوفة أدناه هي مجموعة شائعة من الأسئلة التي توجه في تطوير موقع التصوير الفوتوغرافي.

كيف أقوم بإنشاء موقع أو تطبيق تصوير ناجح؟

لست مضطرًا لأن تكون مطور مواقع ويب لتطوير موقع ويب هذه الأيام. هناك مواقع ويب جاهزة ومنشئي تطبيقات التصوير الفوتوغرافي التي يمكن شراؤها. لن تحتاج إلى الوصول إلى FTP أو صيانة قاعدة البيانات أو التعامل مع واجهة استضافة ويب مكتوبة بمصطلحات تكنولوجيا المعلومات إذا كنت تستخدم منشئ مواقع الويب. يمكنك تجاهل تحديثات الأمان أيضًا. يعتني منشئو مواقع الويب بذلك نيابةً عنك في الخلفية ، بينما تتطلب منك أنظمة إدارة المحتوى مثل WordPress القيام بها يدويًا بشكل منتظم. الموصوف أدناه هو دليل خطوة بخطوة لبناء موقع التصوير الفوتوغرافي الخاص بك.

الخطوة 1: اختيار منشئ موقع أو مطور

معظم المصورين الذين يريدون تطوير مواقع الويب والتطبيقات ليسوا خبراء تقنيين. يمكنهم فقط شرح وظائف وميزات UX. وبالتالي ، من الأفضل استخدام نظام أساسي بدون رمز لإنشاء موقع الويب أو تطبيق الويب - يمكن لفريق الدعم المساعدة في إنشائه بنفسك. بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في تطوير هذا بأنفسهم ، هناك خيار لإنشائه باستخدام مهندس بدون رمز ، والذي سيكون أسرع وأرخص من القيام بذلك باستخدام البرمجة التقليدية. يمكنك أيضًا التعاون مع بعض الأنظمة الأساسية معًا باستخدام أفضلها. يتيح لك AppMaster إنشاء الواجهة الخلفية للتطبيق فقط وتوصيله بالواجهة الأمامية الخاصة بك. في هذه الحالة ، سيكون لديك خلفية قوية ومرونة عالية المستوى.

الخطوة 2: اختر نموذجًا يطابق نسقك

حتى إذا كنت ترغب في استخدام قالب بدلاً من إنشاء موقع ويب للتصوير الفوتوغرافي الخاص بك من البداية ، فمن الجيد تحديد مخطط الموقع الذي تريده قبل البدء في التصميم. بدون ذلك ، من السهل أن تضيع أثناء تصفح تخطيطات الصور المذهلة أو تعيين الصور لمعارض مختلفة. أصبح قضاء وقت أقل أمام الشاشة ممكنًا من خلال رسم تخطيط لموقع الويب أو التطبيق الخاص بك باستخدام قلم رصاص وورقة.

الخطوة 3: تخصيص موقعك لإنشاء تمايز

من شاشة الهاتف الذكي إلى شاشة مقاس 27 بوصة ، يجب أن يبدو موقعك على الويب وتطبيقك مذهلين. إذا كان موقع الشركة سيئ التصميم ، فلن يوصي به أكثر من نصف زوار الموقع. لذلك من الضروري الحصول عليها بشكل صحيح.

الخطوة 4: أضف صورك إلى المعارض

تأكد من أنك تستخدم أنواع وأحجام ملفات الصور الصحيحة. بشكل عام ، تعمل ملفات JPG و PNG بشكل أفضل للصور ، بينما تعمل ملفات SVG بشكل أفضل مع الرسومات المتجهة والشعارات والرسومات. لا يُفضل دائمًا الحجم الأكبر عندما يتعلق الأمر بحجم الصورة. يجب أن تكون الصورة الأصغر التي لا تزال تبدو لائقة هي ما تريد نشره. يمكنك دمج وظائف التطبيق بالموقع ، بينما يمكنك تحميل الصور من جهازك المحمول من خلال أحد التطبيقات.

ما نوع موقع الويب الذي يجب أن أقوم بإنشائه للتصوير الفوتوغرافي؟

عند إنشاء موقع ويب للتصوير الفوتوغرافي أو تطبيق ويب ، يجب مراعاة العديد من الجوانب. اسم المجال ، المعروف غالبًا باسم URL ، هو مجرد طريقة أخرى للأشخاص للإشارة إلى عنوان موقع الويب الخاص بك على الإنترنت. سيتم توجيه الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق اسم المجال الخاص بك ، والذي يجب استضافته على خادم ويب. ببساطة ، موقع الويب الخاص بك عبارة عن مجموعة من الملفات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. يتم الاحتفاظ بهذه الملفات في مكان يسمى "استضافة" ، وعندما يكتب شخص ما اسم مجال ، فإن اسم المجال هذا يوجههم إلى الخادم الصحيح حيث يمكنهم عرض موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك ، هناك جانب مهم آخر لبناء موقع ويب جيد للتصوير الفوتوغرافي وهو وجود نموذج جيد وتجربة مستخدم. سوف يترك النموذج الانطباع الأول للعميل عن مهارات المصورين.

يجب أن يبرز موقع التصوير والتطبيق الأعمال البارزة للمصور فقط. إذا تم ترتيب جميع الصور كمعرض في الصفحة الأولى نفسها من موقع الويب ، فهذا يعني الكثير من الفوضى للزائرين. هذا من شأنه أيضًا أن يجعل الموقع بطيئًا حقًا. بدلاً من ذلك ، يجب أن تكون الصفحة الرئيسية بسيطة حقًا ، وأن يتم ترتيب عمل المصور بطريقة أكثر منهجية. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون موقع الويب سهل التنقل للزائر ، مع عدد أقل من روابط التنقل لعرض عمل المصور. يجب أن يعكس الموقع أيضًا احترافية المصور.

يجب أن يشتمل موقع التصوير وتطبيق الويب أيضًا على مدونة للمصور. سيساعد هذا في بناء اتصال شخصي مع المصور. يمكنك استخدام المدونة لمشاركة تجاربك كمصور مع مشاركة خططك المستقبلية في مجال التصوير الفوتوغرافي. بعض الزوار الذين يأتون لقراءة منشورات مدونتك سيكونون عملاء في المستقبل. يمكنك أيضًا نشر مقالات مدونة عن التصوير الفوتوغرافي حتى تتمكن من بناء مجتمع من حولك. سيساعدك هذا في إنشاء قاعدة عملائك.

كيف أحصل على عملاء لأعمال التصوير الفوتوغرافي الخاصة بي؟

بالطبع ، بناء موقعك للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي هو نصف المعركة فقط. بعد كل شيء ، إذا لم يزور أحد موقعًا أو تطبيقًا مذهلاً ومتطورًا ، فما فائدة ذلك؟ ما تحتاجه حقًا هو موقع يحصل باستمرار على عملاء متوقعين جدد ، أي الزوار الذين يتركون معلومات الاتصال الخاصة بهم حتى تتمكن من الاتصال بهم. يعد هذا جزءًا أساسيًا من توفير تجربة مستخدم رائعة ، وتشير الدراسات إلى أنه إذا تم إنشاء موقع ويب للجوال لشركة ما بشكل سيئ ، فلن يقترحه أكثر من نصف زوار الموقع. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب.

قم بأبحاثك

يعد العثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي يبحث عنها الأشخاص ، مثل "مصور حفل زفاف" ، مكانًا رائعًا للبدء حتى تتمكن من ضبط محتوى موقع الويب الخاص بك. للتحقق من حجم البحث والحصول على بعض اقتراحات الكلمات الرئيسية ، استخدم أدوات مثل مخطط الكلمات الرئيسية من Google.

اذهب محليًا

إذا كنت تحاول خدمة العملاء المحليين فقط ، فستكون لديك فرصة أكبر لاكتشافك لأنه لا توجد منافسة كبيرة كما لو كنت تستهدف عملاء محليين أو دوليين. اشترك في Google My Business لزيادة فرصك في الظهور على خرائط Google أو نتائج البحث العضوية.

تقليل أحجام ملفات الصور

عند تحديد تصنيفات البحث ، تعد سرعة تحميل الصفحة أمرًا بالغ الأهمية. يُفضل عادةً استخدام الصور المضغوطة لأن الملفات الكبيرة ، مثل الصور عالية الدقة ، تبطئ مواقع الويب. بالطبع ، الفيديو يتأثر أيضًا بهذا. غالبًا ما يُفضل تضمين الملفات باستخدام مشغل خارجي مثل YouTube أو Vimeo إذا كنت تنوي عرض أفلامك على موقع الويب الخاص بك وتريد تحميلها في أسرع وقت ممكن.

احصل على اتصالات بالموقع

حسنًا ، اعتمادًا على مقدار العمل الذي أنت مستعد للقيام به ، هناك بالفعل الكثير من الأشياء التي يمكنك إنجازها. بشكل عام ، يعد تقديم مواد حالية متسقة هو الاستراتيجية الأكثر نجاحًا (على سبيل المثال ، على مدونتك). بعد ذلك ، يمكنك الإعلان عن هذا من خلال منصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني لجذب الزوار (وربما ربط المصادر) إلى موقع الويب الخاص بك.

كيف يحصل المصورون على عملاء يتقاضون رواتب عالية؟

يعتمد الحصول على مهنة كمصور بشكل كبير على قدرتك على جذب عملاء جدد. حتى إذا كان عملاؤك الحاليون يعتقدون أنك الأفضل في العمل ، فقد يكون من الصعب جذب عملاء جدد وإقناعهم بالعمل معك. تستثمر أفضل الشركات الكثير من الجهد والمال في بناء علاماتها التجارية لأنها تؤتي ثمارها. إن إنشاء هوية العلامة التجارية لشركتك سيجعلها أكثر تميزًا وتميزًا للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك ، تمنح هوية العلامة التجارية الشركة مظهرًا أكثر احترافًا. هذه المزايا هي السبب في أن تطوير العلامة التجارية قد يكون مفيدًا في الحصول على عملاء التصوير الفوتوغرافي. يمكن ممارسة الحيل التالية للحصول على المزيد من العملاء ذوي الأجور المرتفعة.

حدد النوع

تتمثل الإستراتيجية الممتازة لتأسيس الذات كسلطة في التصوير الفوتوغرافي في التركيز على أحد الأنواع الفرعية العديدة المتميزة. قد يكون هذا مفيدًا جدًا للعثور على عملاء للتصوير الفوتوغرافي الخاص بك.

استخدام الردود الآلية

يعد الرد في أسرع وقت ممكن على أي استفسارات عنصرًا أساسيًا لاكتساب عملاء التصوير الفوتوغرافي إذا لم ترد على الفور عندما يتصل بك عميل محتمل ، فيمكنهم التملص من قبضتك.

تواصل مع الشركات ذات الصلة

سيساعدك إنشاء اتصالات مع الشركات المحلية الأخرى في جذب المزيد من العملاء للتصوير الفوتوغرافي الخاص بك. على سبيل المثال ، إذا كنت متخصصًا في تصوير حفلات الزفاف ، ففكر في التعاون مع أماكن الزفاف ودي جي ومصففي الشعر وفناني مستحضرات التجميل.

استنتاج

الأمر متروك لك تمامًا إذا قررت إنشاء موقع ويب للتصوير الفوتوغرافي من البداية أو تعيين مطور ومصمم ويب. ومع ذلك ، ستكتشف أن إكمال المهمة بنفسك سيكلف أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك ، ستوفر الكثير من الوقت والمال على المدى الطويل من خلال القدرة على إجراء التحسينات الخاصة بك. علاوة على ذلك ، يجب عليك أيضًا اختبار موقع الويب الخاص بك قبل نشره بعد أن يكون لديك إصدار يرضيك. تحقق من التصميم الخاص بك مع حفنة من العملاء أو الأصدقاء الحاليين أو السابقين. من هذه النقطة ، ستكسب تجربة المستخدم الخاصة بك بشكل كبير. بمجرد إجراء أي تصحيحات ضرورية في ضوء ملاحظات مجموعة الاختبار ، فأنت على استعداد لإتاحة تصميمك لعامة الناس. استخدم كل هذه النصائح وأنشئ أفضل موقع للتصوير الفوتوغرافي والذي سيجلب لك عملاء بأجور عالية!