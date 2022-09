A fotografia existe há algum tempo e se desenvolveu a um ritmo incrível. O que era um procedimento trabalhoso que levava horas para ser realizado e exigia equipamentos complexos que eram difíceis de operar e aprender agora leva apenas alguns segundos. Basta pegar o telefone, iniciar o aplicativo, tocar em um botão virtual e tirar uma foto. A incrível evolução das tecnologias tornou esta forma de arte mais acessível. Atualmente, a fotografia tornou-se uma profissão e uma arte. Um dos principais objetivos de um fotógrafo nos dias de hoje é construir e publicar seu trabalho em um site ou aplicativo da web. Pode ser um pouco intimidante publicar seu trabalho e expandir seus interesses. No entanto, se você perseverar e estiver ansioso para aprender, colherá os frutos com um trabalho ou negócio frutífero. Embora construir um site seja um ótimo método para aumentar sua visibilidade online como fotógrafo, é importante garantir que ele atraia seu mercado-alvo. Vamos descobrir como fazer isso!

Por que um site de fotografia?

Nunca subestime o valor de um site e um aplicativo para sua empresa. Se você está pensando remotamente em despriorizá-lo e adiá-lo até que esteja mais estabelecido, reconsidere. Uma das primeiras coisas que você deve fazer ao iniciar uma empresa de fotografia é criar um site e um aplicativo da web. Considere como as pessoas procurariam um fotógrafo para um casamento ou outra ocasião. Talvez eles busquem recomendações de amigos, ou talvez apenas pesquisem no Google. Eles querem ver um site e um aplicativo que inclua amostras do trabalho do fotógrafo, bem como uma lista de custos e serviços em cada caso. Seu site de fotografia e o aplicativo devem incluir detalhes sobre sua empresa e servir como centro para todos os outros esforços promocionais e de marketing. Isso significa que você precisa direcionar os usuários para o seu site, o que pode ajudá-lo a vender coisas ou atrair novos clientes. Descritos abaixo estão alguns dos benefícios de construir um site de fotografia.

Capacidade de vender fotos online

Embora existam muitos métodos para apresentar seu trabalho por meio de plataformas de vendas online, muitas vezes você só pode fazê-lo com as fotos mais recentes que tirou. Além disso, em sites como o Etsy, você pode não querer estar ao lado dos rivais. Criar um site e configurar uma loja online por meio de um aplicativo para vender suas fotos é útil por esse motivo.

Capacidade de promover portfólio online

Para o portfólio do seu site, você pode criar um portfólio de fotografia digital para exibir seu trabalho anterior. Isso possibilita que os clientes em potencial revisem seu trabalho e tenham uma ideia do seu estilo. Um site ou aplicativo móvel é necessário, pois os clientes que procuram um fotógrafo profissional preferem a acessibilidade.

Capacidade de coletar informações do cliente

Seu site ou aplicativo de fotografia pode se tornar o local perfeito para coletar dados, como endereços de e-mail, que você pode utilizar para marketing. Você pode interagir com seus clientes e consumidores em potencial coletando essas informações. São ferramentas fantásticas para manter o contacto com o seu público e promover o seu negócio fotográfico através do envio de convites para agendar sessões ou adquirir impressões.

Possibilidade de anunciar nas redes sociais

Seu site pode servir como o ponto focal de sua campanha se você decidir usar publicidade paga na Internet. Você pode considerar fazer um investimento em anúncios de pesquisa paga ou anúncios de mídia social. Você pode usar a tecnologia de anúncios muito direta do Facebook para atrair um público-alvo altamente específico para seu site e aplicativo.

Capacidade de destacar o feedback do cliente

Clientes em potencial em qualquer setor baseado em serviços fazem uma extensa pesquisa e leem uma tonelada de avaliações antes de escolher seu site. Você pode comercializar sua empresa apresentando comentários de consumidores e críticas positivas em um site que você desenvolve apenas para sua fotografia.

Capacidade de comunicar a marca

Quando as pessoas procuram um fotógrafo, procuram alguém que tenha uma estética comparável à sua e que vá além dos seus fotógrafos. Esse estilo, que representa essencialmente sua marca, também deve ser comunicado em seu site e aplicativo. As pessoas podem hesitar em fazer uma reserva com você se você capturar imagens lindas, mas seu site é pesado ou antiquado. As pessoas estão mais inclinadas a ligar para você se seu site e aplicativo se assemelham às suas fotos em termos de aparência e sensação. Mesmo os elementos técnicos do seu site, como um carrinho de compras e um checkout online, podem revelar aos visitantes o quão proficiente você é com edição e outras habilidades tecnológicas.

Melhores dicas para construir um site de fotografia perfeito

Ter um site ou aplicativo de fotografia por si só não é mais suficiente no mundo moderno; você também precisa de um que ofereça uma experiência de usuário (UX) fantástica. De acordo com estudos, 88% dos usuários da Internet estão menos inclinados a visitar um site novamente após um encontro negativo. Felizmente, fazer um investimento em um site com forte UX pode valer a pena. De acordo com a Forrester, investir em UX normalmente gera retorno. Descrito abaixo está um conjunto comum de perguntas que orientam no desenvolvimento de um site de fotografia.

Como faço para criar um site de fotografia de sucesso ou um aplicativo?

Você não precisa ser um desenvolvedor de site para desenvolver um site nos dias de hoje. Existem sites prontos e construtores de aplicativos de fotografia que podem ser comprados. Você não precisará de acesso FTP, manutenção de banco de dados ou lidar com uma interface de hospedagem na web escrita com terminologia de TI se usar um construtor de sites. Você também pode desconsiderar as atualizações de segurança. Os criadores de sites cuidam disso para você em segundo plano, enquanto sistemas de gerenciamento de conteúdo como o WordPress exigem que você os faça manualmente regularmente. Descrito abaixo é um guia passo a passo para construir seu próprio site de fotografia.

Etapa 1: selecionando um construtor de sites ou um desenvolvedor

A maioria dos fotógrafos que desejam que sites e aplicativos sejam desenvolvidos não são especialistas em tecnologia. Eles podem apenas explicar as funcionalidades e recursos do UX. Assim, é melhor usar uma plataforma sem código para criar o site ou o aplicativo da web - a equipe de suporte pode ajudar a criá-lo por conta própria. Para aqueles que não desejam desenvolver isso sozinhos, existe a opção de construí-lo usando um engenheiro sem código, o que será mais rápido e barato do que fazê-lo usando a programação tradicional. Além disso, você pode colaborar com algumas plataformas usando o melhor delas. O AppMaster permite que você gere apenas o back-end do aplicativo e conecte-o ao seu próprio front-end. Nesse caso, você terá um back-end poderoso com flexibilidade de alto nível.

Etapa 2: escolha um modelo que corresponda ao seu tema

Mesmo se você quiser usar um modelo em vez de criar seu site de fotografia do zero, é uma boa ideia delinear o mapa do site desejado antes de começar o design. Sem isso, é simples se perder enquanto navega por layouts fotográficos incríveis ou atribui imagens a diferentes galerias. Passar menos tempo na frente de uma tela é possível esboçando o layout do seu site ou aplicativo usando lápis e papel.

Etapa 3: personalize seu site para criar uma diferenciação

De uma tela de smartphone a um monitor de 27 polegadas, seu site e aplicativo devem ser impressionantes. Se o site de uma empresa for mal projetado, mais da metade dos visitantes do site não o recomendará. Portanto, é crucial obtê-lo corretamente.

Etapa 4: adicione suas fotos às galerias

Certifique-se de que está utilizando os tipos e tamanhos de arquivo de foto corretos. Em geral, os arquivos JPG e PNG funcionam melhor para fotos, enquanto os arquivos SVG funcionam melhor para gráficos vetoriais, logotipos e desenhos. Maior nem sempre é preferível quando se trata de tamanho de foto. A menor foto que ainda parece decente deve ser a que você deseja postar. Você pode integrar as funcionalidades do aplicativo ao site, enquanto pode fazer upload de fotos do seu dispositivo móvel por meio de um aplicativo.

Que tipo de site devo fazer para fotografia?

Ao construir um site de fotografia ou aplicativo web, vários aspectos devem ser levados em consideração. Um nome de domínio, geralmente conhecido como URL, é apenas outra maneira de as pessoas se referirem ao endereço online do seu site. As pessoas serão direcionadas ao seu site pelo seu nome de domínio, que deve estar hospedado em um servidor web. Simplificando, seu site é uma coleção de arquivos acessíveis online. Esses arquivos são mantidos em um local chamado "hospedagem" e, quando alguém digita um nome de domínio, esse nome de domínio os direciona para o servidor certo, onde podem visualizar seu site. Além disso, outro aspecto importante da construção de um site de fotografia sólido é ter um bom template e um UX. O modelo causaria a primeira impressão do cliente nas habilidades dos fotógrafos.

O site de fotografia e o aplicativo devem destacar apenas os trabalhos de destaque do fotógrafo. Se todas as fotos forem organizadas como uma galeria na própria 1ª página do site, isso significaria muita confusão para os visitantes. Isso também tornaria o site muito lento. Em vez disso, a página inicial deve ser realmente simples, e o trabalho do fotógrafo deve ser organizado de maneira mais sistemática. Além disso, o site também deve ser de fácil navegação para o visitante, com menos links de navegação para visualizar o trabalho do fotógrafo. O site também deve refletir o profissionalismo do fotógrafo.

O site de fotografia e o aplicativo da web também devem incluir um blog do fotógrafo. Isso ajudaria a construir uma conexão personalizada com o fotógrafo. Você pode usar o blog para compartilhar suas experiências como fotógrafo e, ao mesmo tempo, compartilhar seus planos futuros em termos de fotografia. Alguns dos visitantes que viriam para ler as postagens do seu blog seriam futuros clientes. Você também pode publicar artigos de blog sobre fotografia para construir uma comunidade ao seu redor. Isso ajudaria você a estabelecer sua base de clientes.

Como conseguir clientes para o meu negócio de fotografia?

Claro, construir seu site para fotografia profissional é apenas metade da batalha. Afinal, se ninguém visita um site ou aplicativo impressionante e de ponta, de que adianta? O que você realmente precisa é de um site que obtenha constantemente novos leads, ou seja, visitantes que deixem suas informações de contato para que você possa entrar em contato com eles. Essa é uma parte essencial para fornecer uma ótima experiência ao usuário, e estudos mostram que, se o site móvel de uma empresa for mal construído, mais da metade dos visitantes do site não o sugerirá. Abaixo estão algumas das melhores práticas que podem ser usadas para atrair mais clientes para o site.

Faça sua pesquisa

Encontrar palavras-chave relevantes que as pessoas estão pesquisando, como "fotógrafo de casamento", é um ótimo ponto de partida para que você possa ajustar o conteúdo do seu site. Para verificar os volumes de pesquisa e obter algumas sugestões de palavras-chave, utilize ferramentas como o Google Keyword Planner.

Ir local

Se você está apenas tentando atender clientes locais, você tem uma chance maior de ser descoberto porque não há tanta concorrência quanto se você estivesse visando uma clientela nacional ou internacional. Inscreva-se no Google Meu Negócio para aumentar suas chances de ser visto no Google Maps ou nos resultados de pesquisa orgânica.

Reduza os tamanhos dos arquivos de imagem

Ao decidir os rankings de busca, a velocidade de carregamento da página é crucial. Geralmente, é preferível utilizar imagens compactadas, pois arquivos grandes, como fotografias de alta resolução, tornam os sites mais lentos. Claro, o vídeo também é afetado por isso. Muitas vezes, é preferível incorporar arquivos usando um player externo como o YouTube ou o Vimeo se você pretende exibir seus filmes em seu site e deseja que eles sejam carregados o mais rápido possível.

Obter conexões com o site

Bem, dependendo de quanto trabalho você está preparado para colocar, na verdade há muitas coisas que você pode realizar. De um modo geral, entregar material consistente e atual é a estratégia mais bem-sucedida (por exemplo, em seu blog). Em seguida, você pode anunciar isso por meio de plataformas como mídias sociais e boletins informativos por e-mail para direcionar visitantes (e talvez fontes de links) para seu site.

Como os fotógrafos conseguem clientes bem pagos?

Fazer uma carreira como fotógrafo depende muito da sua capacidade de atrair novos clientes. Mesmo que seus clientes atuais achem que você é o melhor no negócio, pode ser difícil atrair novos clientes e convencê-los a trabalhar com você. As melhores empresas investem muito esforço e dinheiro na construção de suas marcas porque vale a pena. Estabelecer uma identidade de marca para sua empresa a tornará mais memorável e reconhecível para os consumidores. Além disso, uma identidade de marca apenas dá à empresa uma aparência mais profissional. Essas vantagens são a razão pela qual o desenvolvimento de uma marca pode ser útil para obter clientes de fotografia. Os seguintes truques podem ser praticados para obter mais clientes com altos salários.

Selecione um gênero

Uma excelente estratégia para se estabelecer como uma autoridade em fotografia é se concentrar em um dos muitos subgêneros distintos. Isso pode ser bastante benéfico para encontrar clientes para sua fotografia.

Uso de respostas automáticas

Responder o mais rápido possível a qualquer dúvida é um componente essencial para conquistar clientes de fotografia, se você não responder imediatamente quando um cliente em potencial entrar em contato com você, ele poderá iludir seu alcance.

Conecte-se com negócios relacionados

Estabelecer conexões com outras empresas locais ajudará você a atrair mais clientes para sua fotografia. Por exemplo, se você é especialista em fotografia de casamento, considere colaborar com locais de casamento, DJs, cabeleireiros e artistas de cosméticos.

Conclusão

Depende inteiramente de você decidir construir seu site de fotografia do zero ou contratar um desenvolvedor e web designer. No entanto, você descobrirá que concluir a tarefa custará muito menos. Além disso, você acabará economizando muito tempo e dinheiro a longo prazo, sendo capaz de fazer suas próprias melhorias. Além disso, você também deve testar seu site antes de publicá-lo depois de ter uma versão com a qual esteja satisfeito. Confira seu design com um punhado de seus clientes ou amigos atuais ou anteriores. A partir deste ponto, a experiência do usuário ganhará significativamente. Depois de fazer as correções necessárias à luz do feedback do grupo de teste, você está preparado para disponibilizar seu design ao público em geral. Use todos esses conselhos e crie o melhor site de fotografia que trará a você, clientes bem pagos!