La fotografia esiste da tempo e si è sviluppata a una velocità incredibile. Quella che era una procedura laboriosa che richiedeva ore di lavoro e un'attrezzatura complessa e difficile da usare e imparare, oggi richiede solo pochi secondi. Basta prendere il telefono, lanciare l'app, toccare un pulsante virtuale e scattare una foto. L'incredibile evoluzione delle tecnologie ha reso questa forma d'arte più accessibile. Attualmente la fotografia è diventata sia una professione che un'arte. Uno degli obiettivi principali di un fotografo al giorno d'oggi è costruire e pubblicare il proprio lavoro su un sito web o un'applicazione web. Potrebbe essere un po' intimidatorio pubblicare il proprio lavoro e approfondire i propri interessi. Tuttavia, se perseverate e siete desiderosi di imparare, raccoglierete i frutti con un lavoro o un'attività fruttuosa. Sebbene la creazione di un sito web sia un ottimo metodo per aumentare la vostra visibilità online come fotografi, è importante assicurarsi che si rivolga al vostro mercato di riferimento. Scopriamo come realizzarlo!

Perché un sito web di fotografia?

Non sottovalutate mai il valore di un sito web e di un'app per la vostra azienda. Se state anche solo lontanamente pensando di non darci peso e di rimandare il tutto a quando sarete più affermati, ripensateci. Una delle prime cose da fare quando si avvia una società di fotografia è costruire un sito web e un'applicazione web. Considerate come le persone cercano un fotografo per un matrimonio o un'altra occasione. Forse cercano raccomandazioni da parte di amici, o forse fanno una semplice ricerca su Google. Vogliono vedere un sito web e un'app che includano esempi del lavoro del fotografo e un elenco di costi e servizi per ogni caso. Il vostro sito web e l'app per la fotografia devono includere dettagli sulla vostra azienda e fungere da fulcro per tutti gli altri sforzi di marketing e promozione. Ciò significa che dovete indirizzare gli utenti al vostro sito web, il che potrebbe aiutarvi a vendere o ad attirare nuovi clienti. Di seguito sono descritti alcuni dei vantaggi derivanti dalla creazione di un sito web di fotografia.

Possibilità di vendere foto online

Sebbene esistano molti metodi per presentare il vostro lavoro attraverso piattaforme di vendita online, spesso potete farlo solo con le foto più recenti che avete scattato. Inoltre, su siti web come Etsy, potreste non voler essere accanto ai rivali. Per questo motivo è utile creare un sito web e creare un negozio online tramite un'app per vendere le proprie foto.

Possibilità di promuovere il portfolio online

Per il portfolio del vostro sito web, potreste creare un portfolio fotografico digitale per mostrare i vostri lavori precedenti. In questo modo i potenziali clienti possono esaminare il vostro lavoro e farsi un'idea del vostro stile. Un sito web o un'applicazione per dispositivi mobili sono necessari perché i clienti che cercano un fotografo professionista preferiscono l'accessibilità.

Possibilità di raccogliere informazioni sui clienti

Il vostro sito web o la vostra app di fotografia potrebbero diventare il luogo ideale per raccogliere dati, come gli indirizzi e-mail, da utilizzare per il marketing. Potrete interagire con i vostri clienti e potenziali consumatori raccogliendo queste informazioni. Si tratta di strumenti fantastici per mantenere i contatti con il pubblico e promuovere la vostra attività fotografica inviando inviti a programmare sessioni o ad acquistare stampe.

Possibilità di fare pubblicità sui social media

Il vostro sito web potrebbe essere il punto focale della vostra campagna se decidete di utilizzare la pubblicità a pagamento su Internet. Potreste considerare di investire in annunci di ricerca a pagamento o in pubblicità sui social media. Potreste utilizzare la tecnologia pubblicitaria di Facebook, molto semplice, per attirare un target demografico molto specifico verso il vostro sito web e la vostra app.

Possibilità di evidenziare i feedback dei clienti

I potenziali clienti di qualsiasi settore basato sui servizi fanno ricerche approfondite e leggono un sacco di valutazioni prima di scegliere il vostro sito. Potete commercializzare la vostra attività mettendo in evidenza i commenti dei consumatori e le recensioni positive su un sito che sviluppate solo per la vostra fotografia.

Capacità di comunicare il marchio

Quando le persone cercano un fotografo, cercano qualcuno che abbia un'estetica paragonabile alla loro e che vada oltre quella dei vostri fotografi. Questo stile, che rappresenta essenzialmente il vostro marchio, deve essere comunicato anche sul vostro sito web e sulla vostra app. Le persone potrebbero esitare a prenotare con voi se scattate belle immagini, ma il vostro sito web è ingombrante o antiquato. Le persone sono più propense a chiamarvi se il vostro sito web e la vostra app assomigliano alle vostre foto in termini di aspetto e sensazione. Anche gli elementi tecnici del vostro sito web, come il carrello della spesa e il checkout online, possono rivelare ai visitatori quanto siete abili nell'editing e in altre abilità tecnologiche.

I migliori consigli per costruire un sito web fotografico perfetto

Nel mondo moderno, avere un sito web o un'app di fotografia da soli non è più sufficiente; è necessario anche avere un sito che offra una fantastica esperienza utente (UX). Secondo alcuni studi, l'88% degli utenti di Internet è meno propenso a visitare nuovamente un sito web dopo un incontro negativo. Fortunatamente, l'investimento in un sito web con una forte UX può ripagare ampiamente. Secondo Forrester, l'investimento in UX produce tipicamente un ritorno. Di seguito sono descritte una serie di domande comuni che guidano lo sviluppo di un sito web di fotografia.

Come faccio a creare un sito web o un'app di fotografia di successo?

Al giorno d'oggi non è necessario essere uno sviluppatore di siti web per svilupparne uno. Esistono siti web e app per la fotografia già pronti per l'uso che possono essere acquistati. Se utilizzate un costruttore di siti web, non avrete bisogno di un accesso FTP, di mantenere un database o di avere a che fare con un'interfaccia di web hosting scritta con una terminologia informatica. Potete anche ignorare gli aggiornamenti di sicurezza. I costruttori di siti web se ne occupano in background, mentre i sistemi di gestione dei contenuti come WordPress richiedono di effettuarli manualmente su base regolare. Di seguito viene descritta una guida passo passo per la creazione del vostro sito web di fotografia.

Fase 1: Selezione di un costruttore di siti web o di uno sviluppatore

La maggior parte dei fotografi che desiderano sviluppare siti web e app non sono esperti di tecnologia. Possono solo spiegare le funzionalità e le caratteristiche della UX. Pertanto, è meglio utilizzare una piattaforma no-code per costruire il sito web o l'applicazione web - il team di supporto può aiutare a crearlo da soli. Per coloro che non vogliono svilupparlo da soli, c'è la possibilità di costruirlo utilizzando un ingegnere no-code, che sarà più veloce ed economico rispetto alla programmazione tradizionale. Inoltre, è possibile collaborare con alcune piattaforme utilizzando il meglio di esse. AppMaster consente di generare solo il backend dell'applicazione e di collegarlo al proprio frontend. In questo caso, avrete un backend potente con una flessibilità di alto livello.

Fase 2: Scegliere un modello adatto al proprio tema

Anche se volete utilizzare un modello piuttosto che creare il vostro sito web di fotografia da zero, è una buona idea delineare la sitemap che desiderate prima di iniziare la progettazione. Senza questo accorgimento, è facile perdersi mentre si naviga tra fantastici layout fotografici o si assegnano le immagini a diverse gallerie. Per passare meno tempo davanti a uno schermo è possibile disegnare il layout del sito o dell'applicazione con carta e penna.

Fase 3: personalizzare il sito per creare una differenziazione

Dallo schermo di uno smartphone a quello di un monitor da 27 pollici, il vostro sito e la vostra app devono avere un aspetto straordinario. Se il sito di un'azienda è mal progettato, più della metà dei visitatori non la consiglierà. Per questo è fondamentale realizzarlo correttamente.

Fase 4: Aggiungere le foto alle gallerie

Assicuratevi di utilizzare i tipi di file fotografici e le dimensioni giuste. In generale, i file JPG e PNG funzionano meglio per le foto, mentre i file SVG funzionano meglio per la grafica vettoriale, i loghi e i disegni. Le dimensioni delle foto non sono sempre preferibili. La foto più piccola che sembra ancora decente dovrebbe essere quella che si vuole pubblicare. È possibile integrare le funzionalità delle app al sito, mentre è possibile caricare le foto dal proprio dispositivo mobile tramite un'app.

Che tipo di sito web devo creare per la fotografia?

Quando si costruisce un sito web o un'applicazione web per la fotografia, si devono prendere in considerazione diversi aspetti. Il nome di dominio, spesso noto come URL, è solo un altro modo per indicare l'indirizzo online del vostro sito web. Le persone vengono indirizzate al vostro sito web dal nome di dominio, che deve essere ospitato su un server web. In poche parole, il vostro sito web è una raccolta di file accessibili online. Questi file sono conservati in un luogo chiamato "hosting" e quando qualcuno digita un nome di dominio, questo lo indirizza al server giusto dove può visualizzare il vostro sito web. Inoltre, un altro aspetto importante della costruzione di un sito web fotografico solido è la presenza di un buon template e di una UX. Il modello è la prima impressione che il cliente ha delle capacità del fotografo.

Il sito fotografico e l'app devono mettere in evidenza solo i lavori più importanti del fotografo. Se tutte le foto sono disposte come una galleria nella prima pagina del sito, i visitatori si troveranno in una situazione troppo confusa. Inoltre, questo renderebbe il sito molto lento. Invece, la home page dovrebbe essere molto semplice e le opere del fotografo dovrebbero essere disposte in modo più sistematico. Inoltre, il sito dovrebbe essere facile da navigare per il visitatore, con un numero ridotto di link di navigazione per visualizzare il lavoro del fotografo. Il sito dovrebbe anche riflettere la professionalità del fotografo.

Il sito fotografico e l'applicazione web dovrebbero includere anche un blog del fotografo. Questo aiuterebbe a creare un legame personalizzato con il fotografo. È possibile utilizzare il blog per condividere le proprie esperienze come fotografo e i propri progetti futuri in termini di fotografia. Alcuni dei visitatori che verranno a leggere i vostri post saranno futuri clienti. Potete anche pubblicare articoli di blog sulla fotografia, in modo da creare una comunità intorno a voi. Questo vi aiuterà a creare una base di clienti.

Come posso ottenere clienti per la mia attività di fotografo?

Naturalmente, la creazione di un sito per la fotografia professionale è solo metà della battaglia. Dopotutto, se nessuno visita un sito web o un'app stupefacente e all'avanguardia, a cosa serve? Ciò di cui avete veramente bisogno è un sito che ottenga costantemente nuovi contatti, cioè visitatori che lascino le loro informazioni di contatto per potervi mettere in contatto con loro. Si tratta di una parte essenziale della fornitura di un'ottima esperienza utente e gli studi dimostrano che se il sito mobile di un'azienda è costruito male, più della metà dei visitatori non lo suggerirà. Di seguito sono elencate alcune delle migliori pratiche che possono essere utilizzate per portare più clienti sul sito web.

Fate una ricerca

Trovare le parole chiave pertinenti che le persone cercano, come "fotografo di matrimonio", è un ottimo punto di partenza per poter adattare il contenuto del vostro sito web. Per verificare i volumi di ricerca e ottenere suggerimenti sulle parole chiave, utilizzate strumenti come Google Keyword Planner.

Andare a livello locale

Se cercate di servire solo clienti locali, avete maggiori possibilità di essere scoperti perché non c'è così tanta concorrenza come se puntaste a una clientela nazionale o internazionale. Iscrivetevi a Google My Business per aumentare le possibilità di essere visti su Google Maps o nei risultati di ricerca organici.

Ridurre le dimensioni dei file immagine

Per decidere le classifiche di ricerca, la velocità di caricamento delle pagine è fondamentale. Di solito è preferibile utilizzare immagini compresse, poiché i file di grandi dimensioni, come le fotografie ad alta risoluzione, rallentano i siti web. Naturalmente, anche i video ne risentono. Spesso è preferibile incorporare i file utilizzando un player esterno come YouTube o Vimeo se si intende mostrare i propri filmati sul sito web e si desidera che si carichino il prima possibile.

Ottenere connessioni al sito

A seconda di quanto siete disposti a lavorare, ci sono molte cose che potete fare. In generale, la strategia di maggior successo consiste nel fornire materiale coerente e attuale (ad esempio, sul vostro blog). Poi, potete pubblicizzarlo attraverso piattaforme come i social media e le newsletter via e-mail per portare i visitatori (e magari le fonti di link) al vostro sito web.

Come fanno i fotografi a ottenere clienti molto pagati?

La carriera di fotografo dipende in larga misura dalla capacità di attirare nuovi clienti. Anche se i vostri clienti attuali pensano che siate i migliori del settore, potrebbe essere difficile attirare nuovi clienti e convincerli a lavorare con voi. Le aziende migliori investono molti sforzi e denaro nella costruzione del proprio marchio, perché questo ripaga. Stabilire un'identità di marca per la vostra azienda la renderà più memorabile e riconoscibile per i consumatori. Inoltre, l'identità del marchio conferisce all'azienda un aspetto più professionale. Questi vantaggi sono il motivo per cui lo sviluppo di un marchio può essere utile per ottenere clienti fotografi. I seguenti trucchi possono essere messi in pratica per ottenere un maggior numero di clienti paganti.

Selezionare un genere

Un'ottima strategia per affermarsi come autorità nel campo della fotografia è quella di concentrarsi su uno dei tanti sottogeneri distinti. Questo può essere molto utile per trovare clienti per la vostra fotografia.

Utilizzo di risposte automatiche

Rispondere il prima possibile a qualsiasi domanda è una componente essenziale per acquisire clienti nel campo della fotografia. Se non rispondete subito quando un potenziale cliente vi contatta, potrebbe sfuggirvi.

Connettersi con aziende affini

Stabilire connessioni con altre aziende locali vi aiuterà ad attirare più clienti per la vostra fotografia. Ad esempio, se siete specializzati in fotografia di matrimonio, considerate la possibilità di collaborare con location per matrimoni, DJ, parrucchieri e artisti della cosmesi.

Conclusione

Sta a voi decidere se costruire il vostro sito web di fotografia da zero o assumere uno sviluppatore e un web designer. Tuttavia, scoprirete che completare il lavoro da soli costerà molto meno. Inoltre, a lungo termine, potrete risparmiare molto tempo e denaro grazie alla possibilità di apportare i vostri miglioramenti. Inoltre, è consigliabile testare il sito prima di pubblicarlo, una volta ottenuta una versione che vi soddisfa. Verificate il vostro progetto con una manciata di clienti o amici attuali o passati. A questo punto, la vostra esperienza utente ne guadagnerà in modo significativo. Una volta apportate le correzioni necessarie alla luce del feedback del gruppo di test, sarete pronti a rendere il vostro progetto disponibile al pubblico. Utilizzate tutti questi consigli e create il miglior sito web di fotografia che vi porterà clienti molto pagati!