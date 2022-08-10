Фотография существует уже некоторое время и развивалась с невероятной скоростью. То, что было трудоемкой процедурой, на выполнение которой уходили часы и требовалось сложное оборудование, с которым было трудно работать и учиться, теперь занимает всего несколько секунд. Просто достаньте телефон, запустите приложение, нажмите виртуальную кнопку и сделайте снимок. Невероятная эволюция технологий сделала этот вид искусства более доступным. В настоящее время фотография стала и профессией, и искусством. Одна из основных задач фотографа в наши дни — создать и опубликовать свою работу на веб-сайте или в веб-приложении. Может быть немного пугающе публиковать свою работу и расширять свои интересы. Однако, если вы будете настойчивы и готовы учиться, вы пожнете плоды в виде плодотворной работы или бизнеса. Хотя создание веб-сайта — отличный способ повысить свою известность в Интернете как фотографа, важно убедиться, что он нравится вашему целевому рынку. Давайте узнаем, как это сделать!

Почему сайт фотографии?

Никогда не недооценивайте ценность веб-сайта и приложения для вашей компании. Если вы даже отдаленно рассматриваете возможность снижения приоритета и отсрочки до тех пор, пока вы не окрепнете, подумайте еще раз. Одна из первых вещей, которую вы должны сделать при создании фотокомпании, — это создать веб-сайт и веб-приложение. Подумайте, как люди будут искать фотографа для свадьбы или другого случая. Возможно, они ищут рекомендации друзей или просто ищут в Google. Они хотят просмотреть веб-сайт и приложение, которые включают образцы работ фотографа, а также список затрат и услуг в каждом случае. Ваш сайт с фотографиями и приложение должны содержать подробную информацию о вашей компании и служить центром всех других маркетинговых и рекламных мероприятий. Это означает, что вам нужно направлять пользователей на свой веб-сайт, что может помочь вам продать что-то или привлечь новых клиентов. Ниже описаны некоторые преимущества создания веб-сайта с фотографиями.

Возможность продавать фотографии в Интернете

Хотя существует множество способов представить свою работу через платформы онлайн-продаж, вы часто можете сделать это только с самыми последними фотографиями, которые вы сняли. Кроме того, на таких сайтах, как Etsy, вы, возможно, не захотите быть рядом с конкурентами. По этой причине полезно создать веб-сайт и настроить интернет-магазин через приложение для продажи ваших фотографий.

Возможность продвижения портфолио в сети

Для портфолио вашего веб-сайта вы можете сделать портфолио цифровых фотографий, чтобы показать свою предыдущую работу. Это позволяет потенциальным клиентам ознакомиться с вашей работой и составить представление о вашем стиле. Веб-сайт или мобильное приложение необходимы, поскольку клиенты, которые ищут профессионального фотографа, предпочитают доступность.

Возможность сбора информации о клиентах

Ваш веб-сайт или приложение для фотографов может стать идеальным местом для сбора данных, таких как адреса электронной почты, которые вы можете использовать для маркетинга. Вы можете взаимодействовать со своими клиентами и потенциальными потребителями, собирая эту информацию. Это фантастические инструменты для поддержания контакта с вашей аудиторией и продвижения вашего фотобизнеса путем рассылки приглашений на сеансы или покупки распечаток.

Возможность размещения рекламы в социальных сетях

Ваш веб-сайт может служить координационным центром вашей кампании, если вы решите использовать платную интернет-рекламу. Вы можете рассмотреть возможность инвестирования в платную поисковую рекламу или рекламу в социальных сетях. Вы можете использовать очень простую рекламную технологию Facebook, чтобы привлечь на свой веб-сайт и в приложение очень конкретную целевую аудиторию.

Возможность выделить отзывы клиентов

Потенциальные клиенты в любой сфере услуг проводят обширные исследования и читают массу отзывов, прежде чем выбрать ваш сайт. Вы можете продвигать свой бизнес, размещая комментарии потребителей и положительные отзывы на сайте, который вы разрабатываете специально для своих фотографий.

Умение коммуницировать бренд

Когда люди ищут фотографа, они ищут кого-то, у кого эстетика сравнима с их собственной и выходит за рамки ваших фотографий. Этот стиль, который, по сути, представляет ваш бренд, также должен быть сообщен на вашем веб-сайте и в приложении. Люди могут не решиться сделать заказ у вас, если вы делаете красивые изображения, но ваш веб-сайт громоздкий или устаревший. Люди более склонны звонить вам, если ваш веб-сайт и приложение похожи на ваши фотографии с точки зрения внешнего вида и ощущений. Даже технические элементы вашего веб-сайта, такие как корзина покупок и онлайн-касса, могут показать посетителям, насколько вы опытны в редактировании и других технологических возможностях.

Лучшие советы по созданию идеального фотосайта

В современном мире уже недостаточно иметь веб-сайт или фотоприложение; вам также нужен тот, который предлагает фантастический пользовательский опыт (UX). Согласно исследованиям, 88% интернет-пользователей менее склонны повторно посещать веб-сайт после негативного контакта. К счастью, инвестиции в веб-сайт с сильным UX могут хорошо окупиться. По словам Forrester, инвестиции в UX обычно приносят доход. Ниже описан общий набор вопросов, которыми руководствуются при разработке веб-сайта для фотографов.

Как создать успешный фотосайт или приложение?

В наши дни вам не нужно быть разработчиком веб-сайтов, чтобы разработать веб-сайт. Существуют готовые веб-сайты и конструкторы приложений для фотографий, которые можно приобрести. Вам не потребуется FTP-доступ, обслуживание базы данных или работа с интерфейсом веб-хостинга, написанным с использованием ИТ-терминологии, если вы используете конструктор веб-сайтов. Вы также можете игнорировать обновления безопасности. Разработчики веб-сайтов позаботятся об этом за вас в фоновом режиме, в то время как системы управления контентом, такие как WordPress, требуют, чтобы вы делали это вручную на регулярной основе. Ниже описано пошаговое руководство по созданию собственного веб-сайта с фотографиями.

Шаг 1: Выбор конструктора сайтов или разработчика

Большинство фотографов, которые хотят, чтобы веб-сайты и приложения разрабатывались, не разбираются в технологиях. Они могут просто объяснить функциональные возможности и особенности UX. Таким образом, лучше всего использовать платформу без кода для создания веб-сайта или веб-приложения — команда поддержки может помочь создать ее самостоятельно. Для тех, кто не хочет разрабатывать это самостоятельно, есть возможность построить его с помощью инженера без кода, что будет быстрее и дешевле, чем делать это с помощью традиционного программирования. Кроме того, вы можете сотрудничать с некоторыми платформами вместе, используя лучшие из них. AppMaster позволяет вам создавать только серверную часть приложения и подключать ее к вашему собственному внешнему интерфейсу. В этом случае у вас будет мощный бэкенд с высокой степенью гибкости.

Шаг 2. Выберите шаблон, соответствующий вашей теме

Даже если вы хотите использовать шаблон, а не создавать свой веб-сайт с фотографиями с нуля, рекомендуется наметить карту сайта, которую вы хотите, прежде чем приступить к дизайну. Без этого легко заблудиться, просматривая потрясающие макеты фотографий или распределяя изображения по разным галереям. Проводя меньше времени перед экраном, вы можете набросать макет своего веб-сайта или приложения с помощью карандаша и бумаги.

Шаг 3. Настройте свой сайт, чтобы выделиться

От экрана смартфона до 27-дюймового монитора ваш веб-сайт и приложение должны выглядеть потрясающе. Если у компании плохой дизайн сайта, более половины посетителей не будут его рекомендовать. Поэтому крайне важно получить его должным образом.

Шаг 4: Добавьте свои фотографии в галереи

Убедитесь, что вы используете правильные типы и размеры файлов фотографий. Как правило, файлы JPG и PNG лучше всего подходят для фотографий, тогда как файлы SVG лучше всего подходят для векторной графики, логотипов и рисунков. Больше не всегда предпочтительнее, когда речь идет о размере фотографии. Самая маленькая фотография, которая все еще выглядит прилично, должна быть тем, что вы хотите опубликовать. Вы можете интегрировать функции приложения на сайт, а также загружать фотографии со своего мобильного устройства через приложение.

Какой сайт сделать для фотографии?

При создании веб-сайта или веб-приложения для фотографии необходимо учитывать несколько аспектов. Доменное имя, часто называемое URL-адресом, — это просто еще один способ, с помощью которого люди могут ссылаться на онлайн-адрес вашего веб-сайта. Люди будут направляться на ваш сайт по вашему доменному имени, которое должно быть размещено на веб-сервере. Проще говоря, ваш веб-сайт представляет собой набор файлов, доступных в Интернете. Эти файлы хранятся в месте, называемом «хостинг», и когда кто-то вводит доменное имя, это доменное имя направляет их на нужный сервер, где они могут просматривать ваш веб-сайт. Кроме того, еще одним важным аспектом создания надежного веб-сайта с фотографиями является наличие хорошего шаблона и UX. Шаблон произведет первое впечатление на клиента о мастерстве фотографов.

На сайте фотографии и в приложении должны быть представлены только выдающиеся работы фотографа. Если бы все фотографии были размещены в виде галереи на первой странице самого веб-сайта, это означало бы слишком много беспорядка для посетителей. Это также сделало бы сайт очень медленным. Вместо этого домашняя страница должна быть очень простой, а работа фотографа должна быть организована более систематически. Кроме того, посетителю должно быть легко ориентироваться на веб-сайте с меньшим количеством навигационных ссылок для просмотра работы фотографа. Сайт также должен отражать профессионализм фотографа.

Сайт фотографа и веб-приложение также должны включать блог фотографа. Это поможет установить индивидуальную связь с фотографом. Вы можете использовать блог, чтобы поделиться своим опытом фотографа, а также поделиться своими планами на будущее с точки зрения фотографии. Некоторые из посетителей, которые придут читать ваши сообщения в блоге, станут вашими будущими клиентами. Вы также можете публиковать статьи в блогах о фотографии, чтобы создать сообщество вокруг себя. Это поможет вам создать свою клиентскую базу.

Как найти клиентов для своего фотобизнеса?

Конечно, создать свой сайт для профессиональной фотографии — это только полдела. В конце концов, если никто не посещает потрясающий, передовой веб-сайт или приложение, что в этом хорошего? Что вам действительно нужно, так это сайт, который постоянно привлекает новых потенциальных клиентов, т. е. посетителей, которые оставляют свою контактную информацию, чтобы вы могли связаться с ними. Это неотъемлемая часть обеспечения отличного пользовательского опыта, и исследования показывают, что если мобильный сайт компании плохо построен, более половины посетителей веб-сайта не будут предлагать его. Ниже приведены некоторые из лучших практик, которые можно использовать для привлечения большего количества клиентов на веб-сайт.

Проведите исследование

Поиск релевантных ключевых слов, которые ищут люди, например «свадебный фотограф», — это фантастическая отправная точка, с помощью которой вы сможете настроить содержание своего веб-сайта. Чтобы проверить объемы поиска и получить некоторые варианты ключевых слов, используйте такие инструменты, как Планировщик ключевых слов Google.

Местный

Если вы пытаетесь обслуживать только местных клиентов, у вас больше шансов быть обнаруженным, потому что здесь не так много конкуренции, как если бы вы стремились к национальной или международной клиентуре. Зарегистрируйтесь в Google My Business, чтобы увеличить свои шансы быть замеченными на Картах Google или в результатах обычного поиска.

Уменьшить размер файла изображения

При определении рейтинга в поиске скорость загрузки страницы имеет решающее значение. Обычно предпочтительнее использовать сжатые изображения, поскольку большие файлы, такие как фотографии с высоким разрешением, замедляют работу веб-сайтов. Конечно, это также влияет на видео. Часто предпочтительнее встраивать файлы с помощью внешнего проигрывателя, такого как YouTube или Vimeo, если вы собираетесь демонстрировать свои фильмы на своем веб-сайте и хотите, чтобы они загружались как можно скорее.

Получить подключения к сайту

Ну, в зависимости от того, сколько работы вы готовы проделать, на самом деле есть много вещей, которые вы можете выполнить. Вообще говоря, наиболее успешной стратегией является предоставление последовательных, актуальных материалов (например, в вашем блоге). Затем вы можете рекламировать это через такие платформы, как социальные сети и информационные бюллетени по электронной почте, чтобы привлечь посетителей (и, возможно, источники ссылок) на ваш сайт.

Как фотографы получают высокооплачиваемых клиентов?

Карьера фотографа во многом зависит от вашей способности привлекать новых клиентов. Даже если ваши нынешние клиенты могут считать вас лучшим в своем деле, вам может быть сложно привлечь новых клиентов и убедить их работать с вами. Лучшие компании вкладывают много усилий и денег в создание своих брендов, потому что это окупается. Создание фирменного стиля для вашей компании сделает ее более запоминающейся и узнаваемой для потребителей. Кроме того, фирменный стиль придает компании более профессиональный вид. Эти преимущества являются причиной того, что развитие бренда может быть полезным для привлечения клиентов-фотографов. Чтобы привлечь больше высокооплачиваемых клиентов, можно использовать следующие приемы.

Выберите жанр

Отличная стратегия, чтобы утвердиться в качестве авторитета в фотографии, состоит в том, чтобы сконцентрироваться на одном из множества различных поджанров. Это может быть весьма полезным для поиска клиентов для вашей фотографии.

Использование автоматических ответов

Как можно скорее отвечайте на любые запросы — это важный компонент привлечения клиентов в сфере фотографии. Если вы не отвечаете сразу же, когда потенциальный клиент свяжется с вами, он может ускользнуть от вас.

Свяжитесь с родственными предприятиями

Установление связей с другими местными компаниями поможет вам привлечь больше клиентов для вашей фотографии. Например, если вы специализируетесь на свадебной фотографии, подумайте о сотрудничестве со свадебными площадками, ди-джеями, парикмахерами и косметологами.

Вывод

Это полностью зависит от вас, решите ли вы создать свой веб-сайт с фотографиями с нуля или нанять разработчика и веб-дизайнера. Однако вы обнаружите, что выполнение задачи самостоятельно будет стоить гораздо меньше. Кроме того, в конечном итоге вы сэкономите массу времени и денег, поскольку сможете вносить собственные улучшения. Кроме того, вы также должны протестировать свой веб-сайт перед его публикацией после того, как у вас будет версия, которой вы довольны. Проверьте свой дизайн с несколькими вашими нынешними или бывшими клиентами или друзьями. С этого момента ваш пользовательский опыт значительно вырастет. После внесения необходимых исправлений в свете отзывов тестовой группы вы готовы сделать свой дизайн общедоступным. Воспользуйтесь всеми этими советами и создайте лучший фотосайт, который принесет вам, высокооплачиваемых клиентов!