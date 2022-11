Fotografie bestaat al een tijdje en heeft zich razendsnel ontwikkeld. Wat vroeger een moeizame procedure was die uren in beslag nam en ingewikkelde apparatuur vereiste die moeilijk te bedienen en te leren was, duurt nu nog maar enkele seconden. Je pakt gewoon je telefoon, start de app, tikt op een virtuele knop en maakt een foto. De ongelooflijke evolutie van technologieën heeft deze vorm van kunst toegankelijker gemaakt. Tegenwoordig is fotografie zowel een beroep als een kunst geworden. Een van de belangrijkste doelstellingen van een fotograaf is tegenwoordig het opbouwen en publiceren van zijn werk op een website of een webapp. Het kan een beetje intimiderend zijn om je werk te publiceren en je interesses uit te breiden. Maar als je doorzet en leergierig bent, zul je de vruchten plukken met een vruchtbare baan of onderneming. Hoewel het bouwen van een website een geweldige methode is om je online zichtbaarheid als fotograaf te vergroten, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hij je doelgroep aanspreekt. Laten we eens kijken hoe je dat doet!

Waarom een website voor fotografie?

Onderschat nooit de waarde van een website en een app voor je bedrijf. Als je ook maar enigszins overweegt om het te deprioriteren en het uit te stellen tot je meer gevestigd bent, heroverweeg dan. Een van de eerste dingen die je moet doen als je een fotografiebedrijf begint, is een website en een web-app bouwen. Bedenk hoe mensen een fotograaf zoeken voor een bruiloft of andere gelegenheid. Misschien zoeken ze aanbevelingen van vrienden, of misschien zoeken ze gewoon op Google. Ze willen een website en een app bekijken met voorbeelden van het werk van de fotograaf en een overzicht van de kosten en diensten. Uw fotografie website en de app moeten details bevatten over uw bedrijf en dienen als de hub voor alle andere marketing- en promotie-inspanningen. Dat betekent dat je gebruikers naar je website moet leiden, wat je zou kunnen helpen om dingen te verkopen of nieuwe klanten te lokken. Hieronder worden enkele voordelen beschreven van het bouwen van een fotografiewebsite.

Mogelijkheid om foto's online te verkopen

Hoewel er veel methoden zijn om je werk te presenteren via online verkoopplatforms, kun je dat vaak alleen doen met de meest recente foto's die je hebt geschoten. Bovendien wil je op websites als Etsy misschien niet naast rivalen staan. Een website maken en een online winkel opzetten via een app om je foto's te verkopen is daarom handig.

Mogelijkheid om portfolio online te promoten

Voor het portfolio van je website zou je een digitaal fotografie portfolio kunnen maken om je eerdere werk te tonen. Dit maakt het mogelijk voor potentiële klanten om je werk door te nemen en een idee te krijgen van je stijl. Een website of een mobiele app is noodzakelijk omdat klanten die op zoek zijn naar een professionele fotograaf de voorkeur geven aan toegankelijkheid.

Mogelijkheid om klantinformatie te verzamelen

Uw fotografie website of app kan voor u de perfecte plek worden om gegevens te verzamelen, zoals e-mailadressen, die u kunt gebruiken voor marketing. U kunt communiceren met uw klanten en potentiële consumenten door deze informatie te verzamelen. Dit zijn fantastische hulpmiddelen om contact te onderhouden met uw publiek en uw fotografiebedrijf te promoten door uitnodigingen te versturen om sessies te plannen of afdrukken te kopen.

Mogelijkheid om te adverteren op sociale media

Uw website kan dienen als het middelpunt van uw campagne als u besluit gebruik te maken van betaalde internetreclame. U kunt overwegen om te investeren in betaalde zoekadvertenties of advertenties op sociale media. U zou de zeer eenvoudige advertentietechnologie van Facebook kunnen gebruiken om een zeer specifieke doelgroep naar uw website en app te lokken.

Mogelijkheid om feedback van klanten te benadrukken

Potentiële klanten in elke dienstverlenende sector doen uitgebreid onderzoek en lezen een heleboel evaluaties voordat ze voor uw site kiezen. U kunt uw bedrijf op de markt brengen door consumentencommentaren en positieve beoordelingen te plaatsen op een site die u alleen voor uw fotografie ontwikkelt.

Mogelijkheid om het merk te communiceren

Wanneer mensen een fotograaf zoeken, zijn ze op zoek naar iemand die een esthetiek heeft die vergelijkbaar is met die van henzelf en verder gaat dan uw fotogasten. Die stijl, die in wezen uw merk vertegenwoordigt, moet ook op uw website en app worden gecommuniceerd. Mensen aarzelen misschien om bij u te reserveren als u mooie beelden maakt, maar uw website log of verouderd is. Mensen zijn eerder geneigd u te bellen als uw website en app qua uitstraling en gevoel op uw foto's lijken. Zelfs de technische elementen van je website, zoals een winkelwagentje en een online kassa, kunnen bezoekers laten zien hoe vaardig je bent met bewerken en andere technologische vaardigheden.

Beste tips voor het bouwen van een perfecte fotografiewebsite

Een website of fotografie-app alleen is in de moderne wereld niet meer voldoende; je hebt er ook een nodig die een fantastische gebruikerservaring (UX) biedt. Volgens studies is 88% van de internetgebruikers minder geneigd om een website opnieuw te bezoeken na een negatieve ervaring. Gelukkig kan een investering in een website met een sterke UX flink lonen. Volgens Forrester levert investeren in UX meestal rendement op. Hieronder worden een aantal veel voorkomende vragen beschreven die als leidraad dienen bij het ontwikkelen van een fotografie website.

Hoe maak ik een succesvolle fotografie website of app?

Je hoeft tegenwoordig geen website-ontwikkelaar meer te zijn om een website te ontwikkelen. Er zijn kant-en-klare websites en app-bouwers die je kunt kopen. Als je een website-bouwer gebruikt, heb je geen FTP-toegang, database-onderhoud of omgang met een met IT-terminologie geschreven webhosting-interface nodig. U kunt beveiligingsupdates ook negeren. Website builders doen dat voor u op de achtergrond, terwijl content management systemen zoals WordPress vereisen dat u ze regelmatig handmatig doet. Hieronder vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het bouwen van uw eigen fotografie website.

Stap 1: Een websitebouwer of -ontwikkelaar kiezen

De meeste fotografen die websites en apps willen laten ontwikkelen zijn geen techneuten. Ze kunnen alleen de functionaliteiten en kenmerken van de UX uitleggen. Het is dus het beste om een no-code platform te gebruiken om de website of de web app te bouwen - het support team kan helpen om het zelf te maken. Voor degenen die dit niet zelf willen ontwikkelen, is er een optie om het te bouwen met behulp van een no-code engineer, die sneller en goedkoper zal zijn dan het te doen met behulp van traditionele programmering. Ook kunt u met sommige platforms samenwerken. Met AppMaster kunt u alleen de app backend genereren en koppelen aan uw eigen frontend. In dat geval beschikt u over een krachtige backend met een hoge mate van flexibiliteit.

Stap 2: Kies een sjabloon dat bij uw thema past

Zelfs als u een sjabloon wilt gebruiken in plaats van uw fotografiewebsite vanaf nul te maken, is het een goed idee om de gewenste sitemap te schetsen voordat u aan het ontwerp begint. Zonder dit is het eenvoudig om de weg kwijt te raken tijdens het bladeren door verbazingwekkende fotolay-outs of het toewijzen van afbeeldingen aan verschillende galerijen. Minder tijd voor een scherm doorbrengen is mogelijk door de lay-out van uw website of app te schetsen met potlood en papier.

Stap 3: Pas uw site aan om een onderscheid te maken

Van een smartphonescherm tot een 27-inch monitor, uw website en app moeten er prachtig uitzien. Een slecht ontworpen site van een bedrijf zal door meer dan de helft van de websitebezoekers niet worden aanbevolen. Daarom is het cruciaal om het goed te krijgen.

Stap 4: Voeg uw foto's toe aan galerijen

Zorg ervoor dat u de juiste fotobestandstypen en -formaten gebruikt. Over het algemeen werken JPG- en PNG-bestanden het beste voor foto's, terwijl SVG-bestanden het beste werken voor vectorafbeeldingen, logo's en tekeningen. Groter is niet altijd beter als het gaat om het formaat van een foto. De kleinste foto die er nog fatsoenlijk uitziet moet je plaatsen. U kunt app-functionaliteiten integreren in de site, terwijl u via een app foto's kunt uploaden vanaf uw mobiele apparaat.

Wat voor soort website moet ik maken voor fotografie?

Bij het bouwen van een website of webapp voor fotografie moet met verschillende aspecten rekening worden gehouden. Een domeinnaam, vaak bekend als een URL, is slechts een andere manier voor mensen om naar het online adres van uw website te verwijzen. Mensen worden naar uw website geleid door uw domeinnaam, die moet worden gehost op een webserver. Eenvoudig gezegd is uw website een verzameling online toegankelijke bestanden. Deze bestanden worden bewaard op een locatie die "hosting" heet, en wanneer iemand een domeinnaam intypt, leidt die domeinnaam hem naar de juiste server waar hij uw website kan bekijken. Bovendien, een ander belangrijk aspect van het bouwen van een solide fotografie website is het hebben van een goede sjabloon en een UX. De template zou de eerste indruk van de klant maken op de vaardigheden van de fotografen.

De fotografiesite en de app moeten alleen de prominente werken van de fotograaf belichten. Als alle foto's als galerij op de eerste pagina van de website zelf worden gerangschikt, zou dat te veel rommel voor de bezoekers betekenen. Dit zou de site ook erg traag maken. In plaats daarvan moet de homepage heel eenvoudig zijn, en moet het werk van de fotograaf op een meer systematische manier worden gerangschikt. Verder moet de website ook gemakkelijk te navigeren zijn voor de bezoeker, met minder navigatielinks om het werk van de fotograaf te bekijken. De site moet ook het professionalisme van de fotograaf weerspiegelen.

De fotografie site en web app zou ook een blog van de fotograaf moeten bevatten. Dit zou helpen om een persoonlijke band met de fotograaf op te bouwen. Je kunt de blog gebruiken om je ervaringen als fotograaf te delen, terwijl je ook je toekomstplannen op het gebied van fotografie deelt. Sommige bezoekers die uw blogberichten zouden komen lezen, zouden toekomstige klanten zijn. U kunt ook blogartikelen over fotografie publiceren, zodat u een gemeenschap om u heen kunt opbouwen. Dit zou u helpen uw klantenbestand op te bouwen.

Hoe krijg ik klanten voor mijn fotografiebedrijf?

Natuurlijk is het bouwen van uw site voor professionele fotografie slechts het halve werk. Immers, als niemand een prachtige, geavanceerde website of app bezoekt, wat heb je er dan aan? Wat u echt nodig hebt, is een site die consequent nieuwe leads oplevert, d.w.z. bezoekers die hun contactgegevens achterlaten zodat u contact met hen kunt opnemen. Dit is een essentieel onderdeel van het bieden van een geweldige gebruikerservaring, en studies tonen aan dat als de mobiele site van een bedrijf slecht is gebouwd, meer dan de helft van de websitebezoekers hem niet zal voorstellen. Hieronder staan enkele van de best practices die gebruikt kunnen worden om meer klanten naar de website te krijgen.

Doe uw onderzoek

Het vinden van relevante trefwoorden waarop mensen zoeken, zoals "trouwfotograaf", is een fantastische plek om te beginnen zodat u de inhoud van uw website kunt aanpassen. Gebruik tools zoals Google Keyword Planner om zoekvolumes te controleren en enkele trefwoordsuggesties te verwerven.

Ga voor lokaal

Als je alleen lokale klanten probeert te bedienen, heb je een grotere kans om ontdekt te worden omdat er niet zoveel concurrentie is als wanneer je je richt op een nationale of internationale klantenkring. Meld u aan bij Google Mijn Bedrijf om uw kansen te vergroten om gezien te worden op Google Maps of in de organische zoekresultaten.

Verminder de bestandsgrootte van afbeeldingen

Bij het bepalen van de zoekresultaten is de laadsnelheid van de pagina cruciaal. Het is meestal beter om gecomprimeerde afbeeldingen te gebruiken omdat grote bestanden, zoals foto's met een hoge resolutie, websites vertragen. Natuurlijk wordt ook video hierdoor beïnvloed. Het is vaak beter om bestanden in te sluiten via een externe speler zoals YouTube of Vimeo als u uw films op uw website wilt tonen en ze zo snel mogelijk wilt laden.

Verbindingen krijgen met de site

Welnu, afhankelijk van hoeveel werk u bereid bent erin te steken, zijn er eigenlijk veel dingen die u kunt bereiken. Over het algemeen is het leveren van consistent, actueel materiaal de meest succesvolle strategie (bijvoorbeeld op uw blog). Vervolgens kunt u dit adverteren via platforms als sociale media en e-mailnieuwsbrieven om bezoekers (en misschien linkbronnen) naar uw website te leiden.

Hoe komen fotografen aan goed betalende klanten?

Carrière maken als fotograaf hangt sterk af van je vermogen om nieuwe klanten aan te trekken. Zelfs als uw huidige klanten u de beste in de branche vinden, kan het moeilijk zijn om nieuwe klanten aan te trekken en hen te overtuigen om met u samen te werken. De beste bedrijven investeren veel moeite en geld in het opbouwen van hun merk omdat het loont. Door een merkidentiteit voor uw bedrijf op te zetten, wordt het beter onthouden en herkenbaar voor de consument. Daarnaast geeft een merkidentiteit een bedrijf gewoon een professionelere uitstraling. Deze voordelen zijn de reden waarom het ontwikkelen van een merk nuttig kan zijn voor het verkrijgen van fotografieklanten. De volgende trucs kun je toepassen om meer goed betalende klanten te krijgen.

Kies een genre

Een uitstekende strategie om een autoriteit op het gebied van fotografie te worden, is je te concentreren op een van de vele verschillende subgenres. Dit kan heel gunstig zijn voor het vinden van klanten voor je fotografie.

Gebruik van geautomatiseerde reacties

Zo snel mogelijk reageren op vragen is een essentieel onderdeel van het werven van fotografieklanten. Als je niet meteen reageert wanneer een potentiële klant contact met je opneemt, kunnen ze je ontglippen.

Maak contact met verwante bedrijven

Het leggen van contacten met andere lokale bedrijven zal u helpen meer klanten aan te trekken voor uw fotografie. Als je bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in bruidsfotografie, overweeg dan samenwerking met trouwlocaties, dj's, hairstylisten en cosmetica-artiesten.

Conclusie

Het is geheel aan u of u besluit uw website voor fotografie vanaf nul op te bouwen of een ontwikkelaar en webdesigner in te huren. U zult echter ontdekken dat het zelf bouwen veel minder kost. Bovendien zult u op de lange termijn veel tijd en geld besparen doordat u zelf verbeteringen kunt aanbrengen. Verder moet u uw website ook testen voordat u hem plaatst, nadat u een versie hebt waar u tevreden mee bent. Bekijk uw ontwerp met een handvol van uw huidige of vroegere klanten of vrienden. Vanaf dit punt zal uw gebruikerservaring aanzienlijk toenemen. Zodra u de nodige correcties hebt aangebracht in het licht van de feedback van de testgroep, bent u klaar om uw ontwerp beschikbaar te stellen voor het grote publiek. Gebruik al dit advies en maak de beste fotografiewebsite die u, goedbetaalde klanten zal opleveren!