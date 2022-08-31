Fotoğrafçılık bir süredir var ve inanılmaz bir hızla gelişti. Yapılması saatler süren ve çalıştırılması ve öğrenilmesi zor olan karmaşık ekipman gerektiren zahmetli bir prosedür artık sadece saniyeler alıyor. Telefonunuzu çıkarın, uygulamayı başlatın, sanal bir düğmeye dokunun ve bir fotoğraf çekin. Teknolojilerin inanılmaz evrimi, bu sanat biçimini daha erişilebilir hale getirdi. Günümüzde fotoğrafçılık hem bir meslek hem de bir sanat haline gelmiştir. Bugünlerde bir fotoğrafçının ana hedeflerinden biri, çalışmalarını bir web sitesinde veya bir web uygulamasında oluşturmak ve yayınlamaktır. Çalışmanızı yayınlamak ve ilgi alanlarınızı genişletmek biraz korkutucu olabilir. Ancak, azimliyseniz ve öğrenmeye hevesliyseniz, meyvelerini verimli bir iş veya iş ile alacaksınız. Bir web sitesi oluşturmak, bir fotoğrafçı olarak çevrimiçi görünürlüğünüzü artırmak için harika bir yöntem olsa da, hedef pazarınıza hitap ettiğinden emin olmak önemlidir. Hadi nasıl yapılacağını öğrenelim!

Neden bir fotoğraf sitesi?

Şirketiniz için bir web sitesinin ve uygulamanın değerini asla küçümsemeyin. Hatta uzaktan bile önceliklerini azaltmayı ve daha yerleşik hale gelene kadar ertelemeyi düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Bir fotoğrafçılık şirketi kurarken yapmanız gereken ilk şeylerden biri bir web sitesi ve bir web uygulaması oluşturmaktır. Bireylerin bir düğün veya başka bir durum için nasıl bir fotoğrafçı arayacaklarını düşünün. Belki arkadaşlarından tavsiye isterler veya belki de sadece Google'da arama yaparlar. Fotoğrafçının çalışmalarının örneklerinin yanı sıra her durumda maliyet ve hizmetlerin bir listesini içeren bir web sitesi ve uygulamayı görüntülemek istiyorlar. Fotoğraf web siteniz ve uygulamanız, şirketinizle ilgili ayrıntıları içermeli ve diğer tüm pazarlama ve tanıtım çalışmaları için bir merkez görevi görmelidir. Bu, kullanıcıları bir şeyler satmanıza veya yeni müşteriler çekmenize yardımcı olabilecek web sitenize yönlendirmeniz gerektiği anlamına gelir. Aşağıda, bir fotoğrafçılık web sitesi oluşturmanın yararlarından birkaçı açıklanmıştır.

Fotoğrafları çevrimiçi satabilme

Çalışmanızı çevrimiçi satış platformları üzerinden sunmanın birçok yöntemi olmasına rağmen, bunu çoğu zaman yalnızca en son çektiğiniz fotoğraflarla yapabilirsiniz. Ek olarak, Etsy gibi web sitelerinde rakiplerin yanında olmak istemeyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı satmak için bir web sitesi yapmak ve bir uygulama aracılığıyla çevrimiçi bir mağaza kurmak bu nedenle yararlıdır.

Portföyü çevrimiçi tanıtma yeteneği

Web sitenizin portföyü için önceki çalışmalarınızı sergilemek üzere bir dijital fotoğraf portföyü oluşturabilirsiniz. Bu, potansiyel müşterilerin çalışmalarınızı gözden geçirmelerini ve tarzınız hakkında bir fikir edinmelerini mümkün kılar. Profesyonel bir fotoğrafçı arayan müşteriler erişilebilirliği tercih ettiği için bir web sitesi veya mobil uygulama gereklidir.

Müşteri bilgilerini toplama yeteneği

Fotoğrafçılık web siteniz veya uygulamanız, pazarlama için kullanabileceğiniz e-posta adresleri gibi verileri toplamak için mükemmel bir yer haline gelebilir. Bu bilgileri toplayarak müşterileriniz ve potansiyel tüketicileriniz ile etkileşime geçebilirsiniz. Bunlar, oturumları planlamak veya baskı satın almak için davetiyeler göndererek izleyicilerinizle iletişimi sürdürmek ve fotoğrafçılık işinizi geliştirmek için harika araçlardır.

Sosyal medyada reklam verebilme

Ücretli internet reklamcılığını kullanmaya karar verirseniz, web siteniz kampanyanızın odak noktası olabilir. Ücretli arama reklamlarına veya sosyal medya reklamlarına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Son derece spesifik bir hedef demografiyi web sitenize ve uygulamanıza çekmek için Facebook'un çok basit reklam teknolojisini kullanabilirsiniz.

Müşteri geri bildirimlerini vurgulama yeteneği

Hizmete dayalı herhangi bir sektördeki potansiyel müşteriler, sitenizi seçmeden önce kapsamlı araştırma yapar ve bir sürü değerlendirme okur. Sadece fotoğrafçılığınız için geliştirdiğiniz bir sitede tüketici yorumlarına ve olumlu eleştirilere yer vererek işletmenizi pazarlayabilirsiniz.

Marka iletişim yeteneği

Kişiler fotoğrafçı ararken, kendi fotoğraflarına benzeyen ve fotoğraflarınızın ötesine geçen bir estetiğe sahip birini arıyorlar. Esasen markanızı temsil eden bu tarz, web sitenizde ve uygulamanızda da iletilmelidir. Güzel görüntüler yakalarsanız insanlar sizinle rezervasyon yapmaktan çekinebilir, ancak web siteniz hantal veya eski. Web siteniz ve uygulamanız görünüm ve his açısından fotoğraflarınıza benziyorsa, insanlar sizi aramaya daha meyillidir. Web sitenizin alışveriş sepeti ve çevrimiçi ödeme gibi teknik öğeleri bile, ziyaretçilere düzenleme ve diğer teknolojik beceriler konusunda ne kadar yetkin olduğunuzu gösterebilir.

Mükemmel bir fotoğrafçılık web sitesi oluşturmak için en iyi ipuçları

Modern dünyada sadece bir web sitesine veya fotoğraf uygulamasına sahip olmak artık yeterli değil; ayrıca harika bir kullanıcı deneyimi (UX) sunan birine ihtiyacınız var. Araştırmalara göre, internet kullanıcılarının %88'i olumsuz bir karşılaşmanın ardından bir web sitesini tekrar ziyaret etmeye daha az meyilli. Neyse ki, güçlü UX'e sahip bir web sitesine yatırım yapmak çok iyi sonuç verebilir. Forrester'a göre, UX'e yatırım yapmak genellikle bir getiri sağlar. Aşağıda, bir fotoğrafçılık web sitesi geliştirmeye rehberlik eden yaygın bir dizi soru açıklanmıştır.

Başarılı bir fotoğrafçılık web sitesini veya uygulamasını nasıl oluşturabilirim?

Bugünlerde bir web sitesi geliştirmek için bir web sitesi geliştiricisi olmanıza gerek yok. Satın alınabilecek hazır web siteleri ve fotoğrafçılık uygulaması oluşturucuları var. Bir web sitesi oluşturucu kullanıyorsanız, FTP erişimi, veritabanı bakımı veya BT terminolojisiyle yazılmış bir web barındırma arayüzü ile uğraşmanız gerekmez. Güvenlik güncellemelerini de göz ardı edebilirsiniz. Web sitesi oluşturucuları bunu sizin için arka planda hallederken, WordPress gibi içerik yönetim sistemleri bunları düzenli olarak manuel olarak yapmanızı gerektirir. Aşağıda, kendi fotoğrafçılık web sitenizi oluşturmak için adım adım bir kılavuz açıklanmıştır.

1. Adım: Bir web sitesi oluşturucu veya geliştirici seçme

Web sitelerinin ve uygulamaların geliştirilmesini isteyen fotoğrafçıların çoğu teknoloji meraklısı değil. Sadece UX'in işlevlerini ve özelliklerini açıklayabilirler. Bu nedenle, web sitesini veya web uygulamasını oluşturmak için kod içermeyen bir platform kullanmak en iyisidir - destek ekibi bunu kendiniz oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bunu kendi başlarına geliştirmek istemeyenler için, geleneksel programlamayı kullanarak yapmaktan daha hızlı ve daha ucuz olacak, kodsuz bir mühendis kullanarak oluşturma seçeneği vardır. Ayrıca, en iyilerini kullanarak bazı platformlarla birlikte işbirliği yapabilirsiniz. AppMaster, yalnızca uygulama arka ucunu oluşturmanıza ve onu kendi ön ucunuza bağlamanıza olanak tanır. Bu durumda, üst düzey esnekliğe sahip güçlü bir arka uca sahip olacaksınız.

2. Adım: Temanıza uygun bir şablon seçin

Fotoğrafçılık web sitenizi sıfırdan oluşturmak yerine bir şablon kullanmak isteseniz bile, tasarıma başlamadan önce istediğiniz site haritasını ana hatlarıyla belirtmek iyi bir fikirdir. Bu olmadan, harika fotoğraf düzenlerine göz atarken veya görüntüleri farklı galerilere atarken kaybolmak kolaydır. Bir kalem ve kağıt kullanarak web sitenizin veya uygulamanızın düzenini çizerek ekran önünde daha az zaman harcamak mümkün olur.

3. Adım: Farklılaşma yaratmak için sitenizi özelleştirin

Bir akıllı telefon ekranından 27 inçlik bir monitöre kadar web siteniz ve uygulamanız çarpıcı görünmelidir. Bir şirketin kötü tasarlanmış sitesiyse, web sitesi ziyaretçilerinin yarısından fazlası siteyi önermez. Bu nedenle doğru şekilde almak çok önemlidir.

4. Adım: Fotoğraflarınızı galerilere ekleyin

Doğru fotoğraf dosyası türlerini ve boyutlarını kullandığınızdan emin olun. Genel olarak, JPG ve PNG dosyaları fotoğraflar için en iyi sonucu verirken, SVG dosyaları vektör grafikleri, logolar ve çizimler için en iyi sonucu verir. Fotoğraf boyutu söz konusu olduğunda daha büyük her zaman tercih edilmez. Hala iyi görünen en küçük fotoğraf, yayınlamak istediğiniz şey olmalıdır. Uygulama işlevlerini siteye entegre edebilir, bir uygulama aracılığıyla mobil cihazınızdan fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Fotoğrafçılık için ne tür bir web sitesi yapmalıyım?

Bir fotoğrafçılık web sitesi veya web uygulaması oluştururken, çeşitli yönler dikkate alınmalıdır. Genellikle URL olarak bilinen bir alan adı, insanların web sitenizin çevrimiçi adresine başvurmalarının başka bir yoludur. İnsanlar, bir web sunucusunda barındırılması gereken alan adınıza göre web sitenize yönlendirilecektir. Basitçe söylemek gerekirse, web siteniz çevrimiçi olarak erişilebilir dosyalardan oluşan bir koleksiyondur. Bu dosyalar "hosting" adı verilen bir yerde tutulur ve birisi bir alan adı girdiğinde, bu alan adı onları web sitenizi görebilecekleri doğru sunucuya yönlendirir. Ayrıca, sağlam bir fotoğrafçılık web sitesi oluşturmanın bir diğer önemli yönü de iyi bir şablona ve bir UX'e sahip olmaktır. Şablon, müşterinin fotoğrafçıların becerileri üzerindeki ilk izlenimini yaratacaktır.

Fotoğraf sitesi ve uygulama, fotoğrafçının yalnızca öne çıkan eserlerini öne çıkarmalıdır. Tüm fotoğraflar sitenin 1. sayfasında galeri olarak düzenlenirse, ziyaretçiler için çok fazla karışıklık anlamına gelir. Bu da siteyi gerçekten yavaşlatır. Bunun yerine, ana sayfa gerçekten basit olmalı ve fotoğrafçının işi daha sistematik bir şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, web sitesinde, fotoğrafçının çalışmalarını görüntülemek için daha az gezinme bağlantısıyla, ziyaretçi için gezinmesi de kolay olmalıdır. Site aynı zamanda fotoğrafçının profesyonelliğini de yansıtmalıdır.

Fotoğraf sitesi ve web uygulaması aynı zamanda fotoğrafçının bir blogunu da içermelidir. Bu, fotoğrafçı ile kişiselleştirilmiş bir bağlantı kurmaya yardımcı olacaktır. Blogu bir fotoğrafçı olarak deneyimlerinizi paylaşmak için kullanabilir, aynı zamanda fotoğrafçılık açısından gelecek planlarınızı da paylaşabilirsiniz. Blog yazılarınızı okumaya gelen ziyaretçilerden bazıları gelecekteki müşteriler olacaktır. Çevrenizde bir topluluk oluşturabilmeniz için fotoğrafçılıkla ilgili blog makaleleri de yayınlayabilirsiniz. Bu, müşteri tabanınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Fotoğraf işim için nasıl müşteri kazanırım?

Tabii ki, profesyonel fotoğrafçılık için sitenizi oluşturmak savaşın sadece yarısıdır. Sonuçta, hiç kimse çarpıcı, son teknoloji bir web sitesini veya uygulamayı ziyaret etmiyorsa, bunun ne faydası var? Gerçekten ihtiyacınız olan şey, sürekli olarak yeni potansiyel müşteriler, yani onlarla iletişim kurabilmeniz için iletişim bilgilerini bırakan ziyaretçiler elde eden bir sitedir. Bu, harika bir kullanıcı deneyimi sağlamanın önemli bir parçasıdır ve araştırmalar, bir şirketin mobil sitesi kötü oluşturulmuşsa, web sitesi ziyaretçilerinin yarısından fazlasının bunu önermeyeceğini göstermektedir. Aşağıda, web sitesine daha fazla müşteri çekmek için kullanılabilecek en iyi uygulamalardan bazıları verilmiştir.

Araştırmanı yap

"Düğün fotoğrafçısı" gibi insanların aradığı alakalı anahtar kelimeleri bulmak, web sitenizin içeriğini ayarlayabilmeniz için harika bir başlangıç noktasıdır. Arama hacimlerini kontrol etmek ve bazı anahtar kelime önerileri almak için Google Anahtar Kelime Planlayıcı gibi araçları kullanın.

yerel git

Yalnızca yerel müşterilere hizmet vermeye çalışıyorsanız, ulusal veya uluslararası bir müşteriyi hedeflediğiniz kadar rekabet olmadığı için keşfedilme şansınız daha yüksektir. Google Haritalar'da veya organik arama sonuçlarında görünme şansınızı artırmak için Google My Business'a kaydolun.

Görüntü dosyası boyutlarını azaltın

Arama sıralamalarına karar verirken sayfa yükleme hızı çok önemlidir. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar gibi büyük dosyalar web sitelerini yavaşlattığından, genellikle sıkıştırılmış resimlerin kullanılması tercih edilir. Elbette video da bundan etkileniyor. Filmlerinizi web sitenizde sergilemek ve mümkün olan en kısa sürede yüklenmesini istiyorsanız, dosyaları YouTube veya Vimeo gibi harici bir oynatıcı kullanarak gömmek genellikle tercih edilir.

Siteye bağlantılar alın

Ne kadar çalışmaya hazır olduğunuza bağlı olarak, aslında başarabileceğiniz pek çok şey var. Genel olarak konuşursak, tutarlı, güncel materyal sunmak en başarılı stratejidir (örneğin, blogunuzda). Ardından, web sitenize ziyaretçi çekmek (ve belki de kaynakları bağlamak) için sosyal medya ve e-posta bültenleri gibi platformlar aracılığıyla bunun reklamını yapabilirsiniz.

Fotoğrafçılar nasıl yüksek ücretli müşteriler edinir?

Bir fotoğrafçı olarak kariyer yapmak, büyük ölçüde yeni müşteriler çekme yeteneğinize bağlıdır. Mevcut müşterileriniz işin en iyisi olduğunuzu düşünse bile, yeni müşteriler çekmek ve onları sizinle çalışmaya ikna etmek zor olabilir. En iyi işletmeler, markalarını oluşturmak için çok çaba ve para harcarlar çünkü bu işe yarar. Şirketiniz için bir marka kimliği oluşturmak, onu tüketiciler için daha akılda kalıcı ve tanınır hale getirecektir. Ek olarak, bir marka kimliği bir şirkete daha profesyonel bir görünüm kazandırır. Bu avantajlar, bir marka geliştirmenin fotoğraf müşterileri elde etmek için yararlı olmasının nedenidir. Daha yüksek ücretli müşteriler elde etmek için aşağıdaki numaralar uygulanabilir.

Bir tür seçin

Kendini fotoğrafçılıkta bir otorite olarak kurmak için mükemmel bir strateji, birçok farklı alt türden birine konsantre olmaktır. Bu, fotoğrafçılığınız için müşteri bulmak için oldukça faydalı olabilir.

Otomatik yanıtların kullanımı

Potansiyel bir müşteri sizinle iletişime geçtiğinde hemen yanıt vermezseniz, herhangi bir soruya mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek, fotoğrafçılık müşterileri kazanmanın önemli bir bileşenidir.

İlgili işletmelerle bağlantı kurun

Diğer yerel şirketlerle bağlantı kurmak, fotoğrafçılığınız için daha fazla müşteri çekmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, düğün fotoğrafçılığında uzmansanız, düğün mekanları, DJ'ler, kuaförler ve kozmetik sanatçılarıyla işbirliği yapmayı düşünün.

Çözüm

Fotoğrafçılık web sitenizi sıfırdan oluşturmaya veya bir geliştirici ve web tasarımcısı tutmaya karar vermek tamamen size kalmış. Ancak, görevi kendiniz tamamlamanın çok daha ucuza mal olacağını keşfedeceksiniz. Ek olarak, kendi iyileştirmelerinizi yaparak uzun vadede bir ton zaman ve paradan tasarruf edeceksiniz. Ayrıca, memnun olduğunuz bir sürüme sahip olduktan sonra yayınlamadan önce web sitenizi de test etmelisiniz. Mevcut veya geçmiş müşterileriniz veya arkadaşlarınızdan bir avuç ile tasarımınıza göz atın. Bu noktadan itibaren kullanıcı deneyiminiz önemli ölçüde kazanacaktır. Test grubu geri bildirimleri ışığında gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tasarımınızı herkesin kullanımına sunmaya hazırsınız demektir. Tüm bu tavsiyeleri kullanın ve size yüksek ücretli müşteriler kazandıracak en iyi fotoğrafçılık web sitesini oluşturun!