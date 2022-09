Die Fotografie gibt es schon eine Weile und hat sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickelt. Was ein mühsames Verfahren war, das Stunden in Anspruch nahm und komplizierte Geräte erforderte, die schwer zu bedienen und zu erlernen waren, dauert jetzt nur noch Sekunden. Nehmen Sie einfach Ihr Telefon heraus, starten Sie die App, tippen Sie auf eine virtuelle Schaltfläche und machen Sie ein Foto. Die unglaubliche Entwicklung der Technologien hat diese Kunstform zugänglicher gemacht. Heute ist die Fotografie sowohl ein Beruf als auch eine Kunst geworden. Heutzutage ist es eines der Hauptziele eines Fotografen, seine Arbeit auf einer Website oder einer Web-App zu erstellen und zu veröffentlichen. Es könnte ein wenig einschüchternd sein, Ihre Arbeit zu veröffentlichen und Ihre Interessen zu erweitern. Wenn Sie jedoch beharrlich und lernbegierig sind, werden Sie die Früchte mit einem fruchtbaren Job oder Geschäft ernten. Während das Erstellen einer Website eine großartige Methode ist, um Ihre Online-Sichtbarkeit als Fotograf zu erhöhen, ist es wichtig sicherzustellen, dass sie Ihren Zielmarkt anspricht. Lassen Sie uns herausfinden, wie man es macht!

Warum eine Fotografie-Website?

Unterschätzen Sie niemals den Wert einer Website und einer App für Ihr Unternehmen. Wenn Sie auch nur im Entferntesten erwägen, es zu depriorisieren und zu verschieben, bis Sie etablierter sind, überlegen Sie es sich noch einmal. Eines der ersten Dinge, die Sie tun sollten, wenn Sie ein Fotounternehmen gründen, ist das Erstellen einer Website und einer Web-App. Überlegen Sie, wie Einzelpersonen nach einem Fotografen für eine Hochzeit oder einen anderen Anlass suchen würden. Vielleicht suchen sie nach Empfehlungen von Freunden oder suchen einfach bei Google. Sie wollen sich eine Website und eine App ansehen, die Arbeitsproben des Fotografen sowie jeweils eine Kosten- und Leistungsübersicht enthalten. Ihre Foto-Website und die App sollten Details über Ihr Unternehmen enthalten und als Drehscheibe für alle anderen Marketing- und Werbemaßnahmen dienen. Das bedeutet, dass Sie Benutzer auf Ihre Website leiten müssen, was Ihnen helfen kann, Dinge zu verkaufen oder neue Kunden zu gewinnen. Nachfolgend sind einige der Vorteile des Aufbaus einer Fotografie-Website beschrieben.

Möglichkeit, Fotos online zu verkaufen

Obwohl es viele Methoden gibt, Ihre Arbeit über Online-Verkaufsplattformen zu präsentieren, können Sie dies oft nur mit den neuesten Fotos tun, die Sie aufgenommen haben. Außerdem möchten Sie auf Websites wie Etsy möglicherweise nicht neben Konkurrenten stehen. Aus diesem Grund ist es hilfreich, eine Website zu erstellen und einen Online-Shop über eine App einzurichten, um Ihre Fotos zu verkaufen.

Möglichkeit, das Portfolio online zu bewerben

Für das Portfolio Ihrer Website können Sie ein digitales Fotografie-Portfolio erstellen, um Ihre früheren Arbeiten zu zeigen. Dies ermöglicht potenziellen Kunden, Ihre Arbeit zu begutachten und sich ein Bild von Ihrem Stil zu machen. Eine Website oder eine mobile App ist notwendig, da Kunden, die einen professionellen Fotografen suchen, Barrierefreiheit bevorzugen.

Fähigkeit, Kundeninformationen zu sammeln

Ihre Fotografie-Website oder -App könnte sich zum perfekten Ort für Sie entwickeln, um Daten wie E-Mail-Adressen zu sammeln, die Sie für das Marketing verwenden können. Sie können mit Ihren Kunden und potenziellen Verbrauchern interagieren, indem Sie diese Informationen sammeln. Dies sind fantastische Tools, um den Kontakt zu Ihrem Publikum aufrechtzuerhalten und Ihr Fotogeschäft zu fördern, indem Sie Einladungen zur Planung von Sitzungen oder zum Kauf von Abzügen versenden.

Möglichkeit, in sozialen Medien zu werben

Ihre Website könnte als Mittelpunkt Ihrer Kampagne dienen, wenn Sie sich für bezahlte Internetwerbung entscheiden. Sie können eine Investition in bezahlte Suchanzeigen oder Social-Media-Werbung in Betracht ziehen. Sie könnten die sehr unkomplizierte Anzeigentechnologie von Facebook verwenden, um eine sehr spezifische demografische Zielgruppe für Ihre Website und App zu gewinnen.

Fähigkeit, Kundenfeedback hervorzuheben

Potenzielle Kunden in jeder dienstleistungsbasierten Branche recherchieren ausführlich und lesen eine Menge Bewertungen, bevor sie sich für Ihre Website entscheiden. Sie können Ihr Unternehmen vermarkten, indem Sie Verbraucherkommentare und positive Bewertungen auf einer Website veröffentlichen, die Sie nur für Ihre Fotografie entwickelt haben.

Fähigkeit, die Marke zu kommunizieren

Wenn Einzelpersonen nach einem Fotografen suchen, suchen sie jemanden, der eine Ästhetik hat, die mit ihrer eigenen vergleichbar ist und über Ihre Fotos hinausgeht. Dieser Stil, der im Wesentlichen Ihre Marke repräsentiert, sollte auch auf Ihrer Website und App kommuniziert werden. Die Leute zögern vielleicht, bei Ihnen zu reservieren, wenn Sie schöne Bilder aufnehmen, aber Ihre Website unhandlich oder antiquiert ist. Die Leute rufen Sie eher an, wenn Ihre Website und App Ihren Fotos in Bezug auf Aussehen und Haptik ähneln. Sogar die technischen Elemente Ihrer Website, wie ein Einkaufswagen und eine Online-Kasse, können den Besuchern verraten, wie gut Sie mit der Bearbeitung und anderen technologischen Fähigkeiten umgehen.

Die besten Tipps zum Erstellen einer perfekten Fotografie-Website

Eine Website oder Foto-App allein reicht in der modernen Welt nicht mehr aus; Sie brauchen auch eine, die eine fantastische Benutzererfahrung (UX) bietet. Studien zufolge neigen 88 % der Internetnutzer nach einer negativen Begegnung weniger dazu, eine Website erneut zu besuchen. Glücklicherweise kann sich die Investition in eine Website mit starkem UX gut auszahlen. Laut Forrester bringt die Investition in UX in der Regel eine Rendite. Im Folgenden werden häufig gestellte Fragen beschrieben, die bei der Entwicklung einer Fotografie-Website hilfreich sind.

Wie erstelle ich eine erfolgreiche Fotografie-Website oder eine App?

Sie müssen heutzutage kein Website-Entwickler sein, um eine Website zu entwickeln. Es gibt handelsübliche Websites und Foto-App-Builder, die gekauft werden können. Wenn Sie einen Website-Builder verwenden, benötigen Sie keinen FTP-Zugang, keine Datenbankwartung oder den Umgang mit einer Webhosting-Schnittstelle, die mit IT-Terminologie geschrieben wurde. Sie können Sicherheitsupdates auch ignorieren. Website-Builder erledigen das für Sie im Hintergrund, während Content-Management-Systeme wie WordPress Sie regelmäßig manuell erledigen müssen. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihrer eigenen Fotografie-Website.

Schritt 1: Auswahl eines Website-Baukastens oder Entwicklers

Die meisten Fotografen, die die Entwicklung von Websites und Apps wünschen, sind technisch nicht versiert. Sie können nur die Funktionalitäten und Features der UX erklären. Verwenden Sie daher am besten eine No-Code-Plattform , um die Website oder die Web-App zu erstellen - das Support-Team kann helfen, sie selbst zu erstellen. Für diejenigen, die dies nicht selbst entwickeln möchten, gibt es die Möglichkeit, es mit einem No-Code-Engineer zu erstellen, was schneller und billiger ist als mit herkömmlicher Programmierung. Außerdem können Sie mit einigen Plattformen zusammenarbeiten, indem Sie die besten von ihnen verwenden. Mit AppMaster können Sie nur das App-Backend generieren und es mit Ihrem eigenen Frontend verbinden. In diesem Fall verfügen Sie über ein leistungsstarkes Backend mit hoher Flexibilität.

Schritt 2: Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Thema passt

Selbst wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, anstatt Ihre Foto-Website von Grund auf neu zu erstellen, ist es eine gute Idee, die gewünschte Sitemap zu skizzieren, bevor Sie mit dem Design beginnen. Ohne dies kann man sich leicht verirren, während man erstaunliche fotografische Layouts durchsucht oder Bilder verschiedenen Galerien zuweist. Weniger Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen wird möglich, indem Sie das Layout Ihrer Website oder App mit Bleistift und Papier skizzieren.

Schritt 3: Passen Sie Ihre Website an, um eine Differenzierung zu schaffen

Von einem Smartphone-Bildschirm bis zu einem 27-Zoll-Monitor müssen Ihre Website und App umwerfend aussehen. Wenn die Website eines Unternehmens schlecht gestaltet ist, werden mehr als die Hälfte der Website-Besucher sie nicht weiterempfehlen. Daher ist es entscheidend, es richtig zu bekommen.

Schritt 4: Fügen Sie Ihre Fotos zu Galerien hinzu

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Fotodateitypen und -größen verwenden. Im Allgemeinen eignen sich JPG- und PNG-Dateien am besten für Fotos, während SVG-Dateien am besten für Vektorgrafiken, Logos und Zeichnungen geeignet sind. Größer ist nicht immer vorzuziehen, wenn es um die Fotogröße geht. Das kleinste Foto, das noch anständig aussieht, sollte das sein, was Sie posten möchten. Sie können App-Funktionalitäten in die Website integrieren, während Sie Fotos von Ihrem Mobilgerät über eine App hochladen können.

Welche Art von Website sollte ich für die Fotografie erstellen?

Beim Erstellen einer Fotografie-Website oder Web-App müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Ein Domainname, oft auch als URL bezeichnet, ist nur eine weitere Möglichkeit, auf die Online-Adresse Ihrer Website zu verweisen. Personen werden über Ihren Domainnamen, der auf einem Webserver gehostet werden muss, auf Ihre Website geleitet. Einfach ausgedrückt ist Ihre Website eine Sammlung online zugänglicher Dateien. Diese Dateien werden an einem Ort namens „Hosting“ gespeichert, und wenn jemand einen Domainnamen eingibt, leitet dieser Domainname ihn an den richtigen Server weiter, auf dem er Ihre Website anzeigen kann. Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger Aspekt beim Erstellen einer soliden Fotografie-Website, eine gute Vorlage und eine UX zu haben. Die Vorlage würde den ersten Eindruck des Kunden über die Fähigkeiten des Fotografen vermitteln.

Die Fotografie-Website und die App dürfen nur die herausragenden Werke des Fotografen hervorheben. Wenn alle Fotos als Galerie auf der 1. Seite selbst der Website angeordnet wären, würde dies zu viel Chaos für die Besucher bedeuten. Dies würde die Seite auch sehr langsam machen. Stattdessen sollte die Homepage ganz einfach sein und die Arbeit des Fotografen systematischer geordnet werden. Darüber hinaus sollte die Website für den Besucher einfach zu navigieren sein, mit weniger Navigationslinks, um die Arbeit des Fotografen anzuzeigen. Die Website sollte auch die Professionalität des Fotografen widerspiegeln.

Die Fotografie-Website und die Web-App sollten auch einen Blog des Fotografen enthalten. Dies würde helfen, eine persönliche Beziehung zum Fotografen aufzubauen. Sie können den Blog nutzen, um Ihre Erfahrungen als Fotograf zu teilen und gleichzeitig Ihre Zukunftspläne in Bezug auf die Fotografie zu teilen. Einige der Besucher, die Ihre Blogbeiträge lesen würden, wären zukünftige Kunden. Sie können auch Blogartikel über Fotografie veröffentlichen, damit Sie eine Community um sich herum aufbauen können. Dies würde Ihnen helfen, Ihren Kundenstamm aufzubauen.

Wie bekomme ich Kunden für mein Fotogeschäft?

Natürlich ist der Aufbau Ihrer Website für professionelle Fotografie nur die halbe Miete. Denn was nützt es, wenn niemand eine atemberaubende, hochmoderne Website oder App besucht? Was Sie wirklich brauchen, ist eine Website, die ständig neue Leads erhält, dh Besucher, die ihre Kontaktinformationen hinterlassen, damit Sie mit ihnen in Kontakt treten können. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil einer großartigen Benutzererfahrung, und Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte der Website-Besucher eine schlecht aufgebaute mobile Website eines Unternehmens nicht vorschlägt. Im Folgenden finden Sie einige der Best Practices, die verwendet werden können, um mehr Kunden auf die Website zu bringen.

Recherchieren Sie

Relevante Schlüsselwörter zu finden, nach denen die Leute suchen, wie „Hochzeitsfotograf“, ist ein fantastischer Ausgangspunkt, um den Inhalt Ihrer Website anzupassen. Verwenden Sie Tools wie den Google Keyword Planner, um das Suchvolumen zu überprüfen und einige Keyword-Vorschläge zu erhalten.

Gehen Sie lokal

Wenn Sie nur versuchen, lokale Kunden zu bedienen, haben Sie eine größere Chance, entdeckt zu werden, da es nicht so viel Konkurrenz gibt, als wenn Sie auf eine nationale oder internationale Kundschaft abzielen. Melden Sie sich bei Google My Business an, um Ihre Chancen zu erhöhen, auf Google Maps oder in den organischen Suchergebnissen gesehen zu werden.

Reduzieren Sie die Bilddateigröße

Bei der Entscheidung über Suchrankings ist die Seitenladegeschwindigkeit entscheidend. Es ist normalerweise vorzuziehen, komprimierte Bilder zu verwenden, da große Dateien, wie hochauflösende Fotos, Websites verlangsamen. Davon ist natürlich auch Video betroffen. Es ist oft vorzuziehen, Dateien mit einem externen Player wie YouTube oder Vimeo einzubetten, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Filme auf Ihrer Website zu präsentieren und sie so schnell wie möglich laden möchten.

Stellen Sie Verbindungen zur Website her

Nun, je nachdem, wie viel Arbeit Sie bereit sind zu investieren, gibt es tatsächlich eine Menge Dinge, die Sie erreichen können. Im Allgemeinen ist es die erfolgreichste Strategie, konsistentes, aktuelles Material zu liefern (z. B. in Ihrem Blog). Dann können Sie dies über Plattformen wie soziale Medien und E-Mail-Newsletter bewerben, um Besucher (und möglicherweise Linkquellen) auf Ihre Website zu lenken.

Wie gewinnen Fotografen hochbezahlte Kunden?

Eine Karriere als Fotograf hängt stark von Ihrer Fähigkeit ab, neue Kunden zu gewinnen. Auch wenn Ihre aktuellen Kunden denken, dass Sie der Beste in der Branche sind, kann es schwierig sein, neue Kunden zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Die besten Unternehmen investieren viel Mühe und Geld in den Aufbau ihrer Marken, weil es sich auszahlt. Durch die Etablierung einer Markenidentität für Ihr Unternehmen wird es für die Verbraucher einprägsamer und erkennbarer. Darüber hinaus verleiht eine Markenidentität einem Unternehmen lediglich ein professionelleres Erscheinungsbild. Diese Vorteile sind der Grund, warum die Entwicklung einer Marke nützlich sein kann, um Fotokunden zu gewinnen. Die folgenden Tricks könnten praktiziert werden, um mehr hochbezahlte Kunden zu gewinnen.

Wählen Sie ein Genre aus

Eine ausgezeichnete Strategie, sich als Autorität in der Fotografie zu etablieren, besteht darin, sich auf eines der vielen unterschiedlichen Subgenres zu konzentrieren. Dies kann sehr nützlich sein, um Kunden für Ihre Fotografie zu finden.

Verwendung von automatisierten Antworten

Die schnellstmögliche Beantwortung von Anfragen ist ein wesentlicher Bestandteil der Gewinnung von Fotokunden. Wenn Sie nicht sofort antworten, wenn ein potenzieller Kunde Sie kontaktiert, kann er sich Ihrer Kontrolle entziehen.

Verbinden Sie sich mit verwandten Unternehmen

Der Aufbau von Verbindungen zu anderen lokalen Unternehmen wird Ihnen helfen, mehr Kunden für Ihre Fotografie zu gewinnen. Wenn Sie sich beispielsweise auf Hochzeitsfotografie spezialisiert haben, sollten Sie eine Zusammenarbeit mit Hochzeitslocations, DJs, Hairstylisten und Kosmetikkünstlern in Erwägung ziehen.

Fazit

Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie Ihre Fotografie-Website von Grund auf neu erstellen oder einen Entwickler und Webdesigner beauftragen. Sie werden jedoch feststellen, dass es viel weniger kostet, die Aufgabe selbst zu erledigen. Darüber hinaus sparen Sie auf lange Sicht eine Menge Zeit und Geld, indem Sie Ihre eigenen Verbesserungen vornehmen können. Außerdem sollten Sie Ihre Website testen, bevor Sie sie veröffentlichen, nachdem Sie eine Version haben, mit der Sie zufrieden sind. Überprüfen Sie Ihr Design mit einer Handvoll Ihrer aktuellen oder früheren Kunden oder Freunde. Ab diesem Zeitpunkt wird Ihre Benutzererfahrung erheblich gewinnen. Sobald Sie alle notwendigen Korrekturen im Lichte des Feedbacks der Testgruppe vorgenommen haben, sind Sie bereit, Ihr Design der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nutzen Sie all diese Ratschläge und erstellen Sie die beste Fotografie-Website, die Ihnen hochbezahlte Kunden bringt!