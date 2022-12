Ścieżki kariery w projektowaniu eksplodowały w nowoczesnym społeczeństwie, aby sprostać wymaganiom światowego rynku konsumenckiego. Aby stworzyć ekscytujące nowe produkty i usługi, projektanci muszą być wszechstronni i na bieżąco z najnowszymi technologiami i mediami społecznymi.

Ścieżki kariery w projektowaniu

Oto krótki przewodnik po niektórych najczęstszych współczesnych rolach związanych z projektowaniem.

Dyrektor artystyczny

Dyrektor artystyczny jest liderem; osoba ta zarządza zespołem projektowym, briefuje projekty i deleguje pracę w zależności od umiejętności. Dyrektorzy artystyczni muszą znać wszystkie obszary projektowania i metody generowania pomysłów w zespole. Dyrektor artystyczny jest odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie spójnego wizerunku marki we wszystkich mediach.

Projektant UX / Projektant UI

Projektanci UX/UI codziennie pracują z oprogramowaniem internetowym i aplikacyjnym, tworząc interfejsy użytkownika (UI) dla klientów. Typ osoby, która odnosi sukces jako projektant UX/UI jest kreatywny, ma doskonałe umiejętności komunikacyjne i dobrze czuje się pracując w środowisku zespołowym. Dobra organizacja i techniki planowania są również potrzebne podczas tworzenia układów i struktur.

Projektant przemysłowy

Projektant przemysłowy to kreatywna rola; projektanci przemysłowi są odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów przy użyciu szkiców/mockupów/programów do modelowania. Projektanci przemysłowi muszą generować nowe pomysły, rozumieć potrzeby użytkowników i skutecznie komunikować się z inżynierami. Są odpowiedzialni za wizualny projekt produktu i jego ergonomię, materiały marketingowe i opakowania. Dobra znajomość materiałoznawstwa jest niezbędna na tym stanowisku projektowym.

Należy wizualizować pomysły i tworzyć realistyczne (w skali) modele przy użyciu oprogramowania 3D, takiego jak Solid Works lub Invision. Od zespołów projektowych oczekuje się obecnie pełnego zrozumienia zasad projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), prototypowania i umiejętności animacji komputerowej. Podczas oceny portfolio projektantów, rekruterzy będą szukać dobrej ogólnej wiedzy na temat marketingu / reklamy i zrozumienia potrzeb użytkowników. Od zespołów projektowych oczekuje się znajomości najnowszych trendów technologicznych, nawet jeśli nie korzystają z nich na co dzień.

Projektant produktu

O stopień wyżej od projektanta przemysłowego; projektanci produktu są odpowiedzialni za ogólny wygląd i odczucia związane z produktem od planowania do produkcji. Projektanci produktu prawdopodobnie otrzymują brief od klienta lub agencji i mogą być zmuszeni do podejmowania decyzji projektowych/rekomendacji na podstawie projektu i swoich badań. Projektanci produktu potrzebują również szerszego zakresu umiejętności niż ich odpowiednicy w przemyśle, w tym ścisłej współpracy z zespołami inżynierskimi.

Projektant animacji i efektów specjalnych

Animatorzy pracują w branży filmowej, telewizyjnej, reklamowej i gier, tworząc ruchome obrazy, grafikę oraz dźwięk/muzykę do filmów i gier. Do tworzenia swoich prac wykorzystują oprogramowanie cyfrowe, takie jak Maya, Cinema 4D i Photoshop.

Animatorzy muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu anatomii i fizyki oraz umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Mogą również ściśle współpracować z montażystami wideo, muzykami i pisarzami.

Projektant graficzny

Grafik w branży medialnej odpowiedzialny za branding i materiały marketingowe. Od grafików wymaga się rysowania za pomocą oprogramowania komputerowego, takiego jak Adobe Illustrator lub Photoshop. Rola ta wymaga dobrej znajomości teorii projektowania, strategii marketingowych, optymalizacji wyszukiwarek i mediów społecznościowych.

Będziesz musiał interpretować briefy projektowe od klientów, reklamodawców lub menedżerów marketingu. Projektanci grafiki muszą tworzyć wiele rzeczy, takich jak logo, papeteria, grafika internetowa, wizytówki i materiały reklamowe.

Projektant stron internetowych

Projektant stron internetowych pracuje w mediach cyfrowych, tworząc strony internetowe, aplikacje i oprogramowanie. Projektanci stron internetowych używają HTML, CSS i Javascript, aby przekształcić swoje projekty w funkcjonalne (i użyteczne) produkty internetowe. Mogą również tworzyć grafikę do wykorzystania na stronach internetowych lub w grach.

Dobra znajomość programu Photoshop jest niezbędna i wykorzystuje najnowsze trendy w projektowaniu stron internetowych.

Odpowiedzialny za generowanie pomysłów, tworzenie makiet i projektowanie.

Dyrektor kreatywny

Dyrektor kreatywny to rola marketingowa, odpowiedzialna za ogólny wygląd i ton kampanii marketingowej. Dyrektorzy kreatywni muszą być świetnymi komunikatorami, ponieważ prowadzą swój zespół od etapu briefu, poprzez produkcję, aż do momentu zaprezentowania kampanii klientowi. Dyrektor kreatywny musi być w stanie połączyć się z klientami i wymyślić nowe, świeże pomysły, które działają dla nich. Dobra znajomość trendów w projektowaniu, technik reklamowych i najlepszych praktyk marketingowych jest niezbędna w tej roli projektanta.

Projektant wnętrz

Projektant wnętrz planuje i nadzoruje renowację lub projektowanie domów, restauracji, hoteli itp. Projektanci wnętrz muszą mieć oko do szczegółów, ponieważ są odpowiedzialni za planowanie kolorów/układu mebli, używanych materiałów, a nawet struktur budowlanych.

Zdobędziesz wiele doświadczenia na początku swojej kariery, więc bądź przygotowany na pracę za niskie wynagrodzenie lub nawet za darmo. Musisz mieć dobrą wiedzę na temat teorii projektowania, architektury i budownictwa.

Projektant koncepcyjny

Projektant koncepcyjny ma bardziej swobodną rolę, która wymaga wyobraźni i myślenia lateralnego. Musisz tworzyć pomysły, które działają w ramach parametrów określonych przez klienta i wyrażać je w przekonujący sposób. Projektanci koncepcyjni w grach, animacjach i filmach ściśle współpracują ze scenarzystami, reżyserami i producentami, aby wnieść swoją wizję.

Projektant mody

Projektanci mody projektują odzież, obuwie i wszelkiego rodzaju akcesoria dla klientów.

Będziesz musiał szkicować projekty pomysłów na odzież/obuwie i upiększać je ozdobami, takimi jak cekiny lub koraliki. Inne niezbędne umiejętności to bystre umiejętności obserwacyjne, oko do szczegółów i koordynacja kolorów.

Wniosek

Istnieje wiele ścieżek kariery projektowej dla przyszłego udanego życia, więc możesz wybrać jedną z tego artykułu i zacząć się poruszać.