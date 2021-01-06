لقد انفجرت المسارات الوظيفية للتصميم في المجتمع الحديث لتلبية متطلبات السوق الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم. لإنشاء منتجات وخدمات جديدة ومثيرة ، يجب أن يكون المصممون متنوعين ومطلعين على أحدث التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

تصميم المسارات الوظيفية

فيما يلي دليل سريع لبعض أدوار التصميم الحديثة الأكثر شيوعًا.

مدير فني

مدير الفن هو قائد. يدير هذا الشخص فريق التصميم ، ويلخص المشاريع ، ويعمل المندوبين وفقًا لمجموعة المهارات. يجب أن يكون مديرو الفن على دراية بجميع مجالات التصميم وأساليب توليد الأفكار في الفريق. المدير الفني مسؤول عن إنشاء صورة متماسكة للعلامة التجارية والحفاظ عليها عبر جميع الوسائط.

مصمم UX / مصمم واجهة المستخدم

يعمل مصممو UX / UI مع برامج الويب والتطبيقات كل يوم لإنشاء واجهات مستخدم (UI) للعملاء. نوع الشخص الذي ينجح كمصمم UX / UI هو شخص مبدع ، ولديه مهارات اتصال ممتازة ، وهو مريح في العمل في بيئة جماعية. هناك حاجة أيضًا إلى تقنيات جيدة للتنظيم والتخطيط عند إنشاء المخططات والهياكل.

مصمم صناعي

المصمم الصناعي هو دور إبداعي. المصممون الصناعيون مسؤولون عن تصميم منتجات جديدة باستخدام الرسومات / نماذج بالأحجام الطبيعية / برامج النمذجة. يجب على المصممين الصناعيين ابتكار أفكار جديدة وفهم احتياجات المستخدم والتواصل بشكل فعال مع المهندسين. إنهم مسؤولون عن التصميم المرئي للمنتج وبيئة العمل الخاصة به ، والمواد التسويقية ، والتغليف. المعرفة الجيدة بعلوم المواد ضرورية لموقف التصميم هذا.

تحتاج إلى تصور الأفكار وإنشاء نماذج واقعية (لتوسيع نطاق) باستخدام برامج ثلاثية الأبعاد مثل Solid Works أو Invision. من المتوقع الآن أن يكون لدى فرق التصميم فهم كامل لمهارات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) والنماذج الأولية والرسوم المتحركة بالكمبيوتر. عند تقييم محافظ المصمم ، سيبحث القائمون على التوظيف عن معرفة عامة جيدة بالتسويق / الإعلان وفهم احتياجات المستخدم. من المتوقع أن تكون فرق التصميم على دراية بأحدث اتجاهات التكنولوجيا حتى لو لم يستخدموها يوميًا.

مصمم المنتج

خطوة فوق المصمم الصناعي ؛ يتحمل مصممو المنتجات المسؤولية عن المظهر العام والمظهر للمنتج من التخطيط وحتى الإنتاج. من المحتمل أن يتم تقديم موجز لمصممي المنتجات من قبل العميل أو الوكالة وقد يحتاجون إلى اتخاذ قرارات / توصيات تتعلق بالتصميم بناءً على المشروع وأبحاثهم. يحتاج مصممو المنتجات أيضًا إلى مجموعة واسعة من المهارات أكثر من نظرائهم الصناعيين ، بما في ذلك التعاون الوثيق مع فرق الهندسة.

الرسوم المتحركة ومصمم FX

يعمل رسامو الرسوم المتحركة في صناعات الأفلام والتلفزيون والإعلان والألعاب ، حيث يقومون بإنشاء صور متحركة ورسومات وصوت / موسيقى للأفلام والألعاب. يستخدمون برامج رقمية مثل Maya و Cinema 4D و Photoshop لإنشاء أعمالهم.

يجب أن يكون لدى رسامي الرسوم المتحركة نطاق واسع من المعرفة في علم التشريح والفيزياء والقدرة على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. يمكنهم أيضًا العمل بشكل وثيق مع محرري الفيديو والموسيقيين والكتاب.

مصمم جرافيك

مصمم جرافيك في صناعة الإعلام مسؤول عن العلامات التجارية ومواد التسويق. مطلوب من مصممي الجرافيك الرسم باستخدام برامج الكمبيوتر مثل Adobe Illustrator أو Photoshop. يتطلب الدور معرفة جيدة بنظرية التصميم واستراتيجيات التسويق وتحسين محرك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

ستحتاج إلى تفسير ملخصات التصميم من العملاء أو المعلنين أو مديري التسويق. يجب على مصممي الجرافيك إنشاء العديد من الأشياء مثل الشعارات والقرطاسية ورسومات الويب وبطاقات العمل والمواد الإعلانية.

مصمم الويب

يعمل مصمم الويب عبر الوسائط الرقمية ، ويقوم بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات والبرامج. يستخدم مصممو الويب HTML و CSS و Javascript لبناء تصميماتهم في منتجات وظيفية (وقابلة للاستخدام) عبر الإنترنت. يمكنهم أيضًا إنشاء رسوماتهم لاستخدامها على مواقع الويب أو تطوير الألعاب.

تعد المعرفة الجيدة ببرنامج Photoshop أمرًا حيويًا وتستخدم أحدث اتجاهات تصميم الويب.

مسؤول عن توليد الأفكار والتخطيط الشبكي وتصميم النماذج بالأحجام الطبيعية.

مخرج مبدع

المدير الإبداعي هو دور تسويقي. مسؤول عن المظهر العام ونبرة الحملة التسويقية. يحتاج المديرون الإبداعيون إلى أن يكونوا متواصلين رائعين لأنهم يقودون من الخلف ، ويوجهون فريقهم من مرحلة الإحاطة وحتى الإنتاج حتى يتم تقديم الحملة إلى العميل. يجب أن يكون المدير الإبداعي قادرًا على التواصل مع العملاء والتوصل إلى أفكار جديدة وحديثة تناسبهم. تعد المعرفة الجيدة باتجاهات التصميم وتقنيات الإعلان وأفضل ممارسات التسويق أمرًا حيويًا لدور التصميم هذا.

مصمم داخلي

يخطط المصمم الداخلي ويشرف على تجديد أو تصميم المنازل والمطاعم والفنادق وما إلى ذلك. يجب أن يراقب المصممون الداخليون التفاصيل لأنهم مسؤولون عن تخطيط الألوان / تخطيط الأثاث والمواد المستخدمة وحتى هياكل المباني.

ستكتسب الكثير من الخبرة في بداية حياتك المهنية ، لذا كن مستعدًا للعمل بأجور منخفضة أو حتى مجانًا. أنت بحاجة إلى معرفة جيدة بنظرية التصميم والهندسة المعمارية والبناء.

مصمم المفهوم

يتمتع مصمم المفاهيم بدور أكثر حرية ويتطلب الخيال والتفكير الجانبي. تحتاج إلى إنشاء أفكار تعمل ضمن المعايير التي حددها عميلك والتعبير عنها بطرق مقنعة. يعمل مصممو المفاهيم في الألعاب والرسوم المتحركة والأفلام بشكل وثيق مع الكتاب والمخرجين والمنتجين لتحقيق رؤيتهم.

مصمم أزياء

يقوم مصممو الأزياء بتصميم الملابس والأحذية والإكسسوارات من جميع الأنواع للعملاء

ستحتاج إلى رسم تصميمات لأفكار الملابس / الأحذية وتزيينها بزخارف مثل الترتر أو الخرز. تشمل المهارات الأساسية الأخرى مهارات الملاحظة الشديدة ، والعين للتفاصيل ، والتنسيق اللوني.

استنتاج

هناك العديد من المسارات الوظيفية للتصميم لحياتك الناجحة في المستقبل ، لذا يمكنك اختيار واحد من هذه المقالة والبدء في التحرك.