Les parcours professionnels dans le domaine du design ont explosé dans la société moderne pour répondre aux exigences d'un marché de consommation mondial. Pour créer de nouveaux produits et services passionnants, les designers doivent être polyvalents et au fait des dernières technologies et des médias sociaux.

Parcours professionnels dans le design

Voici un guide rapide de certains des rôles les plus courants dans le design moderne.

Directeur artistique

Le directeur artistique est un leader ; cette personne gère l'équipe de design, briefe les projets et délègue le travail en fonction des compétences. Le directeur artistique doit connaître tous les domaines du design et les méthodes de génération d'idées au sein de l'équipe. Le directeur artistique est responsable de la création et du maintien d'une image de marque cohérente sur tous les médias.

Designer UI / UI Designer

Les designers UI/UX travaillent avec des logiciels web et d'application tous les jours pour créer des interfaces utilisateur (UI) pour les clients. Le type de personne qui réussit en tant que concepteur UX/UI est créatif, possède d'excellentes compétences en communication et est à l'aise dans un environnement de travail en équipe. De bonnes techniques d'organisation et de planification sont également nécessaires lors de la création de mises en page et de structures.

Designer industriel

Le designer industriel est un rôle créatif ; les designers industriels sont responsables de la conception de nouveaux produits à l'aide de croquis/mockups/logiciels de modélisation. Les designers industriels doivent générer de nouvelles idées, comprendre les besoins des utilisateurs et communiquer efficacement avec les ingénieurs. Ils sont responsables de la conception visuelle d'un produit et de son ergonomie, du matériel de marketing et de l'emballage. Une bonne connaissance de la science des matériaux est essentielle pour ce poste de conception.

Vous devez visualiser des idées et créer des modèles réalistes (à l'échelle) à l'aide de logiciels 3D tels que Solid Works ou Invision. On attend désormais des équipes de conception qu'elles aient une compréhension complète de la conception assistée par ordinateur (CAO), du prototypage et des compétences en animation informatique. Lorsqu'ils évaluent les portefeuilles des designers, les recruteurs recherchent une bonne connaissance générale du marketing/publicité et une compréhension des besoins des utilisateurs. On attend des équipes de conception qu'elles soient au courant des dernières tendances technologiques, même si elles ne les utilisent pas quotidiennement.

Designer de produit

Un échelon au-dessus du designer industriel ; les designers de produit sont responsables de l'aspect général d'un produit, de la planification à la production. Les concepteurs de produits reçoivent probablement un brief du client ou de l'agence et peuvent être amenés à prendre des décisions/recommandations de conception en fonction du projet et de leurs recherches. Les concepteurs de produits doivent également disposer d'un éventail de compétences plus étendu que leurs homologues industriels, notamment une collaboration étroite avec les équipes d'ingénierie.

Animation & ; FX Designer

Les animateurs travaillent dans les industries du cinéma, de la télévision, de la publicité et des jeux en créant des images animées, des graphiques et du son/musique pour les films et les jeux. Ils utilisent des logiciels numériques tels que Maya, Cinema 4D et Photoshop pour créer leurs œuvres.

Les animateurs doivent avoir un large éventail de connaissances en anatomie et en physique et être capables de penser de manière créative et de résoudre des problèmes. Ils peuvent également travailler en étroite collaboration avec des monteurs vidéo, des musiciens et des écrivains.

Designer graphique

Un designer graphique dans l'industrie des médias responsable de l'image de marque et du matériel de marketing. Les graphistes sont tenus de dessiner avec des logiciels informatiques tels que Adobe Illustrator ou Photoshop. Le rôle exige une bonne connaissance de la théorie du design, des stratégies de marketing, de l'optimisation des moteurs de recherche et des médias sociaux.

Vous devrez interpréter les briefs de conception des clients, des annonceurs ou des responsables marketing. Les concepteurs graphiques doivent créer de nombreux éléments tels que des logos, de la papeterie, des graphiques Web, des cartes de visite et du matériel publicitaire.

Concepteur Web

Un concepteur Web travaille sur l'ensemble des médias numériques, créant des sites Web, des applications et des logiciels. Les concepteurs Web utilisent HTML, CSS et Javascript pour construire leurs conceptions en produits en ligne fonctionnels (et utilisables). Ils peuvent également créer leurs graphiques pour les utiliser sur des sites Web ou le développement de jeux.

Une bonne connaissance de Photoshop est vitale et utilise les dernières tendances en matière de conception Web.

Responsable de la génération d'idées, du wireframing et de la conception de maquettes.

Directeur créatif

Le directeur créatif est un rôle de marketing ; responsable de l'apparence générale et du ton d'une campagne de marketing. Les directeurs créatifs doivent être de grands communicateurs car ils dirigent de l'arrière, guidant leur équipe de la phase de briefing à la production jusqu'à ce que la campagne soit présentée au client. Un directeur de la création doit être capable d'établir un lien avec les clients et de proposer des idées nouvelles et originales qui leur conviennent. Une bonne connaissance des tendances du design, des techniques publicitaires et des meilleures pratiques de marketing est essentielle pour ce rôle de conception.

Designer d'intérieur

Un designer d'intérieur planifie et supervise la rénovation ou la conception de maisons, de restaurants, d'hôtels, etc. Les designers d'intérieur doivent avoir le sens du détail, car ils sont responsables de la planification des couleurs/de la disposition des meubles, des matériaux utilisés et même des structures des bâtiments.

Vous acquerrez beaucoup d'expérience en début de carrière, alors soyez prêt à travailler pour de faibles salaires ou même gratuitement. Vous devez avoir une bonne connaissance de la théorie du design, de l'architecture et de la construction.

Concept Designer

Un concept designer a un rôle plus libre qui nécessite de l'imagination et une pensée latérale. Vous devez créer des idées qui fonctionnent dans les paramètres définis par votre client et les exprimer de manière convaincante. Les concepteurs de jeux, d'animation et de films travaillent en étroite collaboration avec les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs pour apporter leur vision.

Créateur de mode

Les créateurs de mode conçoivent des vêtements, des chaussures et des accessoires de toutes sortes pour les clients

Vous devrez dessiner des croquis d'idées de vêtements/chaussures et les embellir avec des embellissements tels que des paillettes ou des perles. D'autres compétences essentielles comprennent un sens aigu de l'observation, un œil pour les détails et la coordination des couleurs.

Conclusion

Il existe de nombreux chemins de carrière en design pour votre future vie réussie, vous pouvez donc en choisir un dans cet article et commencer à bouger.