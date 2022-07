デザインのキャリアパスは、世界的な消費者市場の需要に応えるため、現代社会で爆発的に増えています。

ここでは、最も一般的な現代のデザインの役割について簡単に説明します。

アートディレクター

アートディレクターはリーダーであり、デザインチームを管理し、プロジェクトの概要を伝え、スキルセットに従って仕事を委任する人物です。アートディレクターは、チーム内のデザインおよびアイデア生成方法のすべての領域に精通していなければなりません。

UX デザイナー / UI デザイナー

UX/UI デザイナーは、毎日ウェブやアプリケーションソフトウェアを使って、クライアントのためのユーザーインターフェース(UI)を作成します。UX/UIデザイナーとして成功するタイプは、クリエイティブで、優れたコミュニケーション能力を持ち、チーム環境で働くことに抵抗がない人です。

インダストリアルデザイナー

インダストリアルデザイナーは創造的な役割であり、スケッチ/モックアップ/モデリングソフトウェアを使用して新しい製品を設計する責任を負っています。工業デザイナーは、新しいアイデアを生み出し、ユーザーのニーズを理解し、エンジニアと効果的にコミュニケーションする必要があります。また、製品のビジュアルデザインや人間工学、マーケティング資料、パッケージングなどの責任も担います。

アイデアを視覚化し、Solid WorksやInvisionなどの3Dソフトウェアを使って現実的な(縮尺に合わせた)モデルを作成する必要があります。デザインチームには、コンピューター支援設計(CAD)、プロトタイピング、コンピューターアニメーションのスキルを完全に理解していることが、現在では求められています。デザイナーのポートフォリオを評価する際、採用担当者はマーケティング/広告に関する一般的な知識とユーザーニーズの理解を求めています。

Product Designer

工業デザイナーの一歩上を行く、製品デザイナーは、企画から生産まで、製品の全体的な外観と感触に責任を持ちます。プロダクトデザイナーは、クライアントや代理店からブリーフを渡されることが多く、プロジェクトやリサーチに基づいてデザインの決定や提案をする必要がある場合があります。

Animation & FX Designer

Animators work in the film, television, advertising, and gaming industries creating moving images, graphics, and sound/music for movies and games.

アニメーターは、解剖学や物理学の幅広い知識と、創造的に考え問題を解決する能力が必要です。

Graphic Designer

メディア業界のグラフィックデザイナーは、ブランディングやマーケティング材料を担当します。グラフィックデザイナーは、Adobe IllustratorやPhotoshopなどのコンピュータソフトで絵を描くことが求められます。デザイン理論、マーケティング戦略、検索エンジン最適化、ソーシャルメディアに関する十分な知識が求められます。

クライアント、広告主、マーケティングマネージャーからのデザインブリーフを解釈する必要があります。グラフィックデザイナーは、ロゴ、文房具、Webグラフィック、名刺、広告資料など、多くのものを作成しなければなりません。

Webデザイナー

Webデザイナーは、Webサイト、アプリ、ソフトウェアを作成し、デジタルメディア全体で働きます。ウェブデザイナーは、HTML、CSS、Javascriptを使用して、デザインを機能的な(そして使用可能な)オンライン製品に構築します。

Photoshopの優れた知識は不可欠であり、最新のWebデザインのトレンドを活用します。

アイデアの生成、ワイヤーフレーム、モックアップの設計を担当します。

クリエイティブディレクター

クリエイティブディレクターはマーケティングの役割で、マーケティングキャンペーン全体の外観とトーンに責任を負います。クリエイティブディレクターは、ブリーフィングの段階から制作を経て、キャンペーンがクライアントに提示されるまでチームを指導するため、優れたコミュニケーターである必要があります。クリエイティブ・ディレクターは、クライアントとつながりを持ち、クライアントのためになる新しく新鮮なアイデアを考え出すことができなければなりません。

Interior Designer

インテリアデザイナーは、住宅やレストラン、ホテルなどの改装や設計を計画し、監督します。

キャリアが浅いうちは多くの経験を積むことができるので、低賃金や無償で働くことも覚悟してください。

コンセプトデザイナー

コンセプトデザイナーは、想像力と水平思考を必要とする、より自由な役割を担っています。クライアントが設定したパラメータ内で機能するアイデアを作成し、それを説得力のある方法で表現する必要があります。

ファッションデザイナー

ファッションデザイナーは、クライアントのためにあらゆる種類の服や靴、アクセサリーをデザインします

服や靴のアイデアをデザインスケッチし、スパンコールやビーズなどの装飾品でそれらを飾る必要があります。

まとめ

将来の成功のために、多くのデザインのキャリアパスがあるので、この記事から選んで動き始めることができます。

あなたは、このような仕事をしたいですか?