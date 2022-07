Caminhos de carreira de design explodiram na sociedade moderna para satisfazer as exigências de um mercado de consumo mundial. Para criar novos produtos e serviços interessantes, os designers devem ser versáteis e actualizados sobre as mais recentes tecnologias e meios de comunicação social.

Art Director

UX Designer / UI Designer

Designer industrial

h2>Caminhos de carreira de designp>Aqui está um guia rápido para alguns dos papéis mais comuns do design moderno.p>Art Director é um líder; esta pessoa gere a equipa de design, prepara projectos, e delega o trabalho de acordo com o conjunto de competências. Os directores de arte devem estar familiarizados com todas as áreas de design e métodos de geração de ideias da equipa. O director de arte é responsável por criar e manter uma imagem de marca coesa em todos os meios de comunicação.>p>Desenhadores deUX/UI trabalham todos os dias com web e software de aplicação para criar interfaces de utilizador (UI) para clientes. O tipo de pessoa que tem sucesso como designer UX/UI é criativa, tem excelentes capacidades de comunicação, e sente-se confortável a trabalhar num ambiente de equipa. Também são necessárias boas técnicas de organização e planeamento ao criar layouts e estruturas.p>Designer industrial é um papel criativo; os designers industriais são responsáveis pela concepção de novos produtos utilizando esboços/mock-ups/software de modelação. Os desenhadores industriais devem gerar novas ideias, compreender as necessidades dos utilizadores e comunicar eficazmente com os engenheiros. São responsáveis pela concepção visual de um produto e da sua ergonomia, material de marketing, e embalagem. Um bom conhecimento da ciência dos materiais é essencial para esta posição de design.

É necessário visualizar ideias e criar modelos realistas (à escala) utilizando software 3D, como o Solid Works ou o Invision. Espera-se agora que as equipas de design tenham uma compreensão completa da concepção assistida por computador (CAD), prototipagem, e capacidades de animação por computador. Ao avaliar as carteiras dos designers, os recrutadores procurarão um bom conhecimento geral de marketing/publicidade e uma compreensão das necessidades dos utilizadores. Espera-se que as equipas de design estejam conscientes das últimas tendências tecnológicas, mesmo que não as utilizem diariamente.

Graphic Designer

h3>Product Designerp> Um passo acima do designer industrial; os designers de produto são responsáveis pela aparência geral de um produto desde o planeamento até à produção. Os desenhadores de produtos são provavelmente informados pelo cliente ou agência e podem ter de tomar decisões/recomendações de design com base no projecto e na sua investigação. Os designers de produto também necessitam de uma gama mais extensa de competências do que os seus homólogos industriais, incluindo uma estreita colaboração com equipas de engenharia.h3>Animation & FX Designerp>Animators work in the film, television, advertising, and gaming industries creating moving images, graphics, and sound/music for movies and games. Eles usam software digital como o Maya, Cinema 4D, e Photoshop para criar o seu trabalho.>p>Animadores devem ter uma vasta gama de conhecimentos em anatomia e física e a capacidade de pensar criativamente e resolver problemas. Podem também trabalhar em estreita colaboração com editores de vídeo, músicos e escritores.

Um designer gráfico na indústria dos media responsável pelo material de branding e marketing. Os desenhadores gráficos são obrigados a desenhar com software de computador como o Adobe Illustrator ou o Photoshop. O papel requer um bom conhecimento da teoria do design, estratégias de marketing, optimização de motores de busca, e meios de comunicação social.

Web Designer

>p>Terá de interpretar briefs de design de clientes, anunciantes, ou gestores de marketing. Os desenhadores gráficos devem criar muitas coisas tais como logótipos, papelaria, gráficos web, cartões de visita, e material publicitário.

Um desenhador web trabalha em meios digitais, criando websites, aplicações, e software. Os web designers usam HTML, CSS, e Javascript para construir os seus designs em produtos online funcionais (e utilizáveis). Podem também criar os seus gráficos para utilização em websites ou desenvolvimento de jogos.

Director criativo

>p>Bom conhecimento de Photoshop é vital e utiliza as últimas tendências de design web.>p>Responsável pela geração de ideias, wireframing, e concepção de maquetes.

Director criativo é um papel de marketing; responsável pela aparência geral e pelo tom de uma campanha de marketing. Os directores criativos precisam de ser grandes comunicadores, pois lideram por trás, guiando a sua equipa desde a fase de briefing através da produção até à apresentação da campanha ao cliente. Um director criativo tem de ser capaz de se ligar aos clientes e apresentar ideias novas e frescas que funcionem para eles. Um bom conhecimento das tendências de design, técnicas publicitárias e melhores práticas de marketing é vital para este papel de design.

Concept Designer

h3>Interior Designerp>Um designer de interiores planeia e supervisiona a renovação ou design de casas, restaurantes, hotéis, etc. Os designer de interiores devem ter olho para os detalhes, pois são responsáveis pelo planeamento das cores/mobiliário, materiais utilizados, e mesmo estruturas de construção.>p> Você ganhará muita experiência no início da sua carreira, por isso esteja preparado para trabalhar por salários baixos ou mesmo gratuitamente. Precisa de ter um bom conhecimento da teoria do design, arquitectura e construção.

Um concept designer tem um papel mais livre de forma que requer imaginação e pensamento lateral. É necessário criar ideias que funcionem dentro dos parâmetros estabelecidos pelo seu cliente e expressá-las de forma convincente. Os concept designers em jogos, animação e filmes trabalham em estreita colaboração com escritores, realizadores e produtores para trazer a sua visão.

Fashion Designer

Desenhadores de moda concebem vestuário, calçado e acessórios de todos os tipos para os clientes

Conclusão

p> Necessitará de esboçar desenhos de ideias de vestuário/roupa interior e embelezá-los com ornamentos como lantejoulas ou missangas. Outras competências essenciais incluem aptidões de observação aguçada, um olho para os detalhes, e coordenação de cores.

Existem muitas carreiras de design para a sua futura vida bem sucedida, por isso pode escolher uma deste artigo e começar a mover-se.