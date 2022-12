I percorsi professionali del design sono esplosi nella società moderna per soddisfare le richieste di un mercato mondiale di consumatori. Per creare nuovi prodotti e servizi interessanti, i designer devono essere versatili e aggiornati sulle ultime tecnologie e sui social media.

Percorsi di carriera nel campo del design

Ecco una rapida guida ad alcuni dei ruoli più comuni nel campo del design moderno.

Direttore artistico

L'art director è un leader; gestisce il team di progettazione, redige i progetti e delega il lavoro in base alle competenze. I direttori artistici devono conoscere tutte le aree del design e i metodi di generazione delle idee all'interno del team. Il direttore artistico è responsabile della creazione e del mantenimento di un'immagine coesa del marchio su tutti i media.

Designer UX / Designer UI

I designer UX/UI lavorano ogni giorno con software web e applicazioni per creare interfacce utente (UI) per i clienti. Il tipo di persona che ha successo come UX/UI designer è creativo, ha eccellenti capacità di comunicazione e si trova a suo agio nel lavorare in un ambiente di squadra. Sono inoltre necessarie buone tecniche di organizzazione e pianificazione per la creazione di layout e strutture.

Progettista industriale

Il designer industriale è un ruolo creativo; i designer industriali sono responsabili della progettazione di nuovi prodotti utilizzando schizzi/mockup/software di modellazione. I progettisti industriali devono generare nuove idee, comprendere le esigenze degli utenti e comunicare efficacemente con gli ingegneri. Sono responsabili del design visivo di un prodotto e della sua ergonomia, del materiale di marketing e dell'imballaggio. Una buona conoscenza della scienza dei materiali è essenziale per questa posizione di progettazione.

È necessario visualizzare le idee e creare modelli realistici (in scala) utilizzando software 3D come Solid Works o Invision. Oggi ci si aspetta che i team di progettazione abbiano una conoscenza completa della progettazione assistita da computer (CAD), della prototipazione e dell'animazione al computer. Nel valutare i portfolio dei designer, i selezionatori cercheranno una buona conoscenza generale di marketing/pubblicità e una comprensione delle esigenze degli utenti. I team di progettazione devono essere consapevoli delle ultime tendenze tecnologiche, anche se non le utilizzano quotidianamente.

Designer di prodotto

Un gradino sopra il designer industriale; i designer di prodotto sono responsabili dell'aspetto generale di un prodotto, dalla progettazione alla produzione. I designer di prodotto ricevono probabilmente un brief dal cliente o dall'agenzia e possono dover prendere decisioni/raccomandazioni di design in base al progetto e alle loro ricerche. I designer di prodotto necessitano inoltre di una gamma di competenze più ampia rispetto alle loro controparti industriali, tra cui la stretta collaborazione con i team di ingegneri.

Designer di animazione e effetti speciali

Gli animatori lavorano nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità e dei videogiochi, creando immagini in movimento, grafica e suoni/musica per film e giochi. Per creare il loro lavoro utilizzano software digitali come Maya, Cinema 4D e Photoshop.

Gli animatori devono avere una vasta gamma di conoscenze di anatomia e fisica e la capacità di pensare in modo creativo e di risolvere i problemi. Possono anche lavorare a stretto contatto con montatori video, musicisti e scrittori.

Designer grafico

Un graphic designer dell'industria dei media è responsabile del branding e del materiale di marketing. I graphic designer devono saper disegnare con software come Adobe Illustrator o Photoshop. Il ruolo richiede una buona conoscenza della teoria del design, delle strategie di marketing, dell'ottimizzazione dei motori di ricerca e dei social media.

Dovrete interpretare i brief di progettazione dei clienti, degli inserzionisti o dei responsabili marketing. I designer grafici devono creare molti elementi come loghi, carta intestata, grafica web, biglietti da visita e materiale pubblicitario.

Designer web

Un web designer lavora su tutti i media digitali, creando siti web, applicazioni e software. I web designer utilizzano HTML, CSS e Javascript per trasformare i loro progetti in prodotti online funzionali (e utilizzabili). Possono anche creare la loro grafica da utilizzare per i siti web o per lo sviluppo di giochi.

Una buona conoscenza di Photoshop è fondamentale e utilizza le ultime tendenze del web design.

Sono responsabili della generazione di idee, del wireframing e della progettazione di mockup.

Direttore creativo

Il direttore creativo è un ruolo di marketing, responsabile dell'aspetto e del tono generale di una campagna di marketing. I direttori creativi devono essere grandi comunicatori, in quanto guidano il loro team dalla fase di briefing alla produzione, fino alla presentazione della campagna al cliente. Un direttore creativo deve essere in grado di entrare in contatto con i clienti e di proporre idee nuove e fresche che funzionino per loro. Una buona conoscenza delle tendenze del design, delle tecniche pubblicitarie e delle migliori pratiche di marketing è fondamentale per questo ruolo.

Designer di interni

Il designer di interni pianifica e supervisiona la ristrutturazione o la progettazione di case, ristoranti, hotel, ecc. Gli interior designer devono avere un occhio di riguardo per i dettagli, in quanto sono responsabili della pianificazione dei colori e della disposizione degli arredi, dei materiali utilizzati e persino delle strutture edilizie.

All'inizio della carriera si acquisisce molta esperienza, quindi bisogna essere pronti a lavorare per salari bassi o addirittura gratuitamente. È necessario avere una buona conoscenza della teoria del design, dell'architettura e della costruzione.

Progettista di concetti

Il concept designer ha un ruolo più libero che richiede immaginazione e pensiero laterale. È necessario creare idee che rientrino nei parametri stabiliti dal cliente ed esprimerle in modo convincente. I concept designer di giochi, animazione e film lavorano a stretto contatto con scrittori, registi e produttori per realizzare la loro visione.

Stilista di moda

I designer di moda disegnano abiti, calzature e accessori di ogni tipo per i clienti.

Dovrete fare schizzi di idee di abbigliamento/calzature e abbellirle con decorazioni come paillettes o perline. Altre competenze essenziali sono la capacità di osservazione, l'attenzione per i dettagli e la coordinazione dei colori.

Conclusioni

Ci sono molti percorsi di carriera nel campo del design per il vostro futuro di successo, quindi potete sceglierne uno da questo articolo e iniziare a muovervi.