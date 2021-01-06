为了满足全球消费市场的需求，设计职业道路在现代社会已经爆炸性增长。为了创造令人兴奋的新产品和服务，设计师必须多才多艺，并掌握最新的技术和社会媒体。

设计职业道路

下面是一些最常见的现代设计角色的快速指南。

艺术总监

艺术总监是一个领导者；这个人管理设计团队，介绍项目，并根据技能组合来分配工作。艺术总监必须熟悉团队中所有的设计领域和创意产生方法。

UX设计师/UI设计师

UX/UI设计师每天都与网络和应用软件打交道，为客户创建用户界面（UI）。成功成为UX/UI设计师的人是有创造力的，有出色的沟通技巧，并能在团队环境中工作。

工业设计师

工业设计师是一个创造性的角色；工业设计师负责使用草图/模型/建模软件设计新产品。工业设计师必须产生新的想法，了解用户需求，并与工程师有效沟通。他们负责产品的视觉设计及其人体工程学、营销材料和包装。对这个设计职位来说，良好的材料科学知识是必不可少的。

你需要将想法可视化，并使用3D软件（如Solid Works或Invision）创建逼真的（按比例）模型。现在，设计团队被期望对计算机辅助设计（CAD）、原型设计和计算机动画技能有全面的了解。在评估设计师的作品集时，招聘人员会看重对市场营销/广告的良好常识和对用户需求的理解。

产品设计师

比工业设计师高一个档次；产品设计师负责产品从规划到生产的整体外观和感觉。产品设计师很可能由客户或机构给出一个简报，并可能需要根据项目和他们的研究做出设计决定/建议。

动画& FX设计师

动画师在电影、电视、广告和游戏行业工作，为电影和游戏创造移动图像、图形和声音/音乐。他们使用数字软件，如Maya、Cinema 4D和Photoshop来创作他们的作品。

动画师必须具备广泛的解剖学和物理学知识，以及创造性地思考和解决问题的能力。他们还可能与视频编辑、音乐家和作家密切合作。

平面设计师

媒体行业的平面设计师负责品牌和营销材料。图形设计师需要使用计算机软件，如Adobe Illustrator或Photoshop进行绘画。这个角色需要对设计理论、营销策略、搜索引擎优化和社交媒体有很好的了解。

你需要解释客户、广告商或营销经理的设计简报。平面设计师必须创造许多东西，如标志、文具、网络图形、名片和广告材料。

网页设计师

网页设计师的工作涉及数字媒体，创建网站、应用程序和软件。网页设计师使用HTML、CSS和Javascript将他们的设计制作成功能性（和可用的）在线产品。他们也可以创建自己的图形用于网站或游戏开发。

良好的Photoshop知识是至关重要的，并利用最新的网页设计趋势。

负责产生想法、线框和设计模型。

创意总监

创意总监是一个营销角色；负责营销活动的整体外观和色调。创意总监需要成为优秀的沟通者，因为他们从背后领导，指导他们的团队从简报阶段到生产，直到将活动提交给客户。创意总监必须能够与客户建立联系，并提出新的、新鲜的想法，为客户所用。

室内设计师

室内设计师计划并监督家庭、餐馆、酒店等的装修或设计。室内设计师必须有一双关注细节的眼睛，因为他们负责规划颜色/家具布局、使用的材料，甚至是建筑结构。

你将在职业生涯早期获得很多经验，所以要准备好低工资甚至免费工作。你需要对设计理论、建筑和施工有很好的了解。

概念设计师

概念设计师的角色比较自由，需要想象力和横向思维。你需要在客户设定的参数范围内创造想法，并以引人注目的方式表达这些想法。

时装设计师

时装设计师为客户设计各种服装、鞋类和配件

你需要绘制服装/鞋类的设计草图，并用亮片或珠子等装饰品来点缀。其他基本技能包括敏锐的观察力、对细节的关注和色彩的协调。

结论

为你未来的成功生活，有许多设计职业道路，你可以从这篇文章中选择一个，开始行动。