Loopbanen in design zijn in de moderne samenleving geëxplodeerd om te voldoen aan de eisen van een wereldwijde consumentenmarkt. Om opwindende nieuwe producten en diensten te creëren, moeten ontwerpers veelzijdig zijn en op de hoogte van de nieuwste technologieën en sociale media.

Carrièrepaden in design

Hier is een snelle gids voor enkele van de meest voorkomende moderne designfuncties.

Art Director

Art director is een leider; deze persoon beheert het ontwerpteam, brieft projecten en delegeert werk op basis van vaardigheden. Art directors moeten vertrouwd zijn met alle gebieden van ontwerp en de methoden voor het genereren van ideeën in het team. De art director is verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een samenhangend merkbeeld in alle media.

UX-ontwerper / UI-ontwerper

UX/UI-ontwerpers werken dagelijks met web- en applicatiesoftware om gebruikersinterfaces (UI) voor klanten te creëren. Het type persoon dat slaagt als UX/UI-ontwerper is creatief, heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en werkt graag in teamverband. Goede organisatie- en planningstechnieken zijn ook nodig bij het maken van lay-outs en structuren.

Industrieel ontwerper

Industrieel ontwerper is een creatieve rol; industrieel ontwerpers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van nieuwe producten met behulp van schetsen/mockups/modelleringssoftware. Industrieel ontwerpers moeten nieuwe ideeën genereren, de behoeften van gebruikers begrijpen en effectief communiceren met ingenieurs. Zij zijn verantwoordelijk voor het visuele ontwerp van een product en de ergonomie, het marketingmateriaal en de verpakking ervan. Goede kennis van materiaalkunde is essentieel voor deze ontwerpfunctie.

Je moet ideeën visualiseren en realistische (op schaal) modellen maken met behulp van 3D-software zoals Solid Works of Invision. Van ontwerpteams wordt nu verwacht dat zij volledig op de hoogte zijn van computerondersteund ontwerp (CAD), prototyping en computeranimatie. Bij de beoordeling van de portfolio's van ontwerpers zullen recruiters letten op een goede algemene kennis van marketing/reclame en inzicht in de behoeften van de gebruiker. Van ontwerpteams wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de laatste technologische trends, zelfs als zij deze niet dagelijks gebruiken.

Productontwerper

Een stap boven industrieel ontwerper; productontwerpers zijn verantwoordelijk voor de algemene look en feel van een product, van planning tot productie. Productontwerpers krijgen waarschijnlijk een opdracht van de klant of het bureau en moeten mogelijk ontwerpbeslissingen/aanbevelingen nemen op basis van het project en hun onderzoek. Productontwerpers hebben ook meer vaardigheden nodig dan hun industriële tegenhangers, waaronder nauwe samenwerking met technische teams.

Animation & FX Designer

Animatoren werken in de film-, televisie-, reclame- en game-industrie en creëren bewegende beelden, graphics en geluid/muziek voor films en games. Ze gebruiken digitale software zoals Maya, Cinema 4D en Photoshop om hun werk te maken.

Animatoren moeten een uitgebreide kennis hebben van anatomie en fysica en creatief kunnen denken en problemen kunnen oplossen. Ze kunnen ook nauw samenwerken met video-editors, muzikanten en schrijvers.

Grafisch ontwerper

Een grafisch ontwerper in de media-industrie is verantwoordelijk voor branding en marketingmateriaal. Grafisch ontwerpers moeten tekenen met computersoftware zoals Adobe Illustrator of Photoshop. De functie vereist een goede kennis van ontwerptheorie, marketingstrategieën, zoekmachineoptimalisatie en sociale media.

U moet ontwerpopdrachten van klanten, adverteerders of marketingmanagers interpreteren. Grafisch ontwerpers moeten veel dingen creëren, zoals logo's, briefpapier, webafbeeldingen, visitekaartjes en reclamemateriaal.

Webdesigner

Een webdesigner werkt met digitale media en maakt websites, apps en software. Webdesigners gebruiken HTML, CSS en Javascript om hun ontwerpen om te zetten in functionele (en bruikbare) online producten. Ze kunnen ook hun graphics creëren voor gebruik op websites of de ontwikkeling van games.

Goede kennis van Photoshop is essentieel en maakt gebruik van de nieuwste webdesign-trends.

Verantwoordelijk voor het genereren van ideeën, wireframing en het ontwerpen van mockups.

Creatief directeur

Een creatief directeur is een marketingfunctie; verantwoordelijk voor de algemene uitstraling en toon van een marketingcampagne. Creatieve directeuren moeten goed kunnen communiceren, want zij leiden van achteren en begeleiden hun team vanaf de briefingfase tot en met de productie totdat de campagne aan de klant wordt gepresenteerd. Een creatief directeur moet in staat zijn contact te leggen met klanten en met nieuwe, frisse ideeën komen die voor hen werken. Een goede kennis van ontwerptrends, reclametechnieken en marketingbest practices is van vitaal belang voor deze ontwerpfunctie.

Interieurarchitect

Een interieurontwerper plant en houdt toezicht op de renovatie of het ontwerp van huizen, restaurants, hotels, enz. Interieurontwerpers moeten oog hebben voor detail, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de planning van kleuren/meubels, gebruikte materialen en zelfs bouwstructuren.

Je zult veel ervaring opdoen in je vroege carrière, dus wees bereid om voor een laag loon of zelfs gratis te werken. Je moet een goede kennis hebben van ontwerptheorie, architectuur en constructie.

Conceptontwerper

Een conceptontwerper heeft een meer vrije rol die verbeelding en lateraal denken vereist. Je moet ideeën creëren die werken binnen de parameters die door je klant zijn vastgesteld en deze op een overtuigende manier tot uitdrukking brengen. Conceptontwerpers in games, animatie en film werken nauw samen met schrijvers, regisseurs en producenten om hun visie te brengen.

Mode-ontwerper

Modeontwerpers ontwerpen kleding, schoeisel en allerlei accessoires voor klanten.

Je moet ontwerpen schetsen van kleding/schoenen en deze verfraaien met versieringen zoals pailletten of kralen. Andere essentiële vaardigheden zijn een scherp observatievermogen, oog voor detail en kleurcoördinatie.

Conclusie

Er zijn veel ontwerp carrièrepaden voor uw toekomstige succesvolle leven, dus u kunt er een kiezen uit dit artikel en beginnen te bewegen.