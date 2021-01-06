Modern toplumda dünya çapında bir tüketici pazarının taleplerini karşılamak için tasarım kariyer yolları patladı. Heyecan verici yeni ürünler ve hizmetler yaratmak için tasarımcılar çok yönlü ve en son teknolojiler ve sosyal medya konusunda güncel olmalıdır.

Kariyer yolları tasarlayın

İşte en yaygın modern tasarım rollerinden bazıları için hızlı bir kılavuz.

Sanat Yönetmeni

Sanat yönetmeni bir liderdir; bu kişi tasarım ekibini yönetir, projeleri özetler ve beceri setine göre çalışmayı delege eder. Sanat yönetmenleri, ekipteki tüm tasarım alanlarına ve fikir üretme yöntemlerine aşina olmalıdır. Sanat yönetmeni, tüm medyada uyumlu bir marka imajı oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumludur.

UX Tasarımcısı / UI Tasarımcısı

UX/UI tasarımcıları, müşteriler için kullanıcı arabirimleri (UI) oluşturmak için her gün web ve uygulama yazılımlarıyla çalışır. UX/UI tasarımcısı olarak başarılı olan kişi yaratıcıdır, mükemmel iletişim becerilerine sahiptir ve ekip ortamında çalışmakta rahattır. Düzenler ve yapılar oluştururken de iyi organizasyon ve planlama tekniklerine ihtiyaç vardır.

endüstriyel tasarımcı

Endüstriyel tasarımcı yaratıcı bir roldür; endüstriyel tasarımcılar, eskizler/modeller/modelleme yazılımı kullanarak yeni ürünler tasarlamaktan sorumludur. Endüstriyel tasarımcılar yeni fikirler üretmeli, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamalı ve mühendislerle etkin bir şekilde iletişim kurmalıdır. Bir ürünün görsel tasarımından ve ergonomisinden, pazarlama materyalinden ve ambalajından sorumludurlar. Bu tasarım pozisyonu için iyi malzeme bilimi bilgisi şarttır.

Solid Works veya Invision gibi 3B yazılımları kullanarak fikirleri görselleştirmeniz ve gerçekçi (ölçeklendirmeye göre) modeller oluşturmanız gerekir. Tasarım ekiplerinin artık bilgisayar destekli tasarım (CAD), prototip oluşturma ve bilgisayar animasyonu becerileri konusunda eksiksiz bir anlayışa sahip olması bekleniyor. Tasarımcıların portföylerini değerlendirirken, işe alım uzmanları iyi bir genel pazarlama/reklam bilgisi ve kullanıcı ihtiyaçlarının anlaşılmasını arayacaktır. Tasarım ekiplerinin günlük olarak kullanmasalar bile en son teknoloji trendlerinden haberdar olmaları beklenir.

Ürün tasarımcısı

Endüstriyel tasarımcının bir adım üstünde; ürün tasarımcıları, planlamadan üretime kadar bir ürünün genel görünümünden ve verdiği histen sorumludur. Ürün tasarımcılarına muhtemelen müşteri veya ajans tarafından bir özet verilir ve projeye ve araştırmalarına dayalı olarak tasarım kararları/tavsiyeleri vermeleri gerekebilir. Ürün tasarımcıları, mühendislik ekipleriyle yakın işbirliği de dahil olmak üzere, endüstriyel meslektaşlarından daha kapsamlı becerilere ihtiyaç duyar.

Animasyon ve FX Tasarımcısı

Animatörler film, televizyon, reklamcılık ve oyun endüstrilerinde filmler ve oyunlar için hareketli görüntüler, grafikler ve ses/müzik yaratan çalışırlar. Çalışmalarını oluşturmak için Maya, Cinema 4D ve Photoshop gibi dijital yazılımları kullanırlar.

Animatörler, anatomi ve fizikte geniş bir bilgi yelpazesine ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisine sahip olmalıdır. Ayrıca video editörleri, müzisyenler ve yazarlarla yakın çalışabilirler.

Grafik Tasarımcı

Medya endüstrisinde marka ve pazarlama materyallerinden sorumlu bir grafik tasarımcı. Grafik tasarımcıların Adobe Illustrator veya Photoshop gibi bilgisayar yazılımlarıyla çizim yapmaları gerekir. Rol, iyi bir tasarım teorisi, pazarlama stratejileri, arama motoru optimizasyonu ve sosyal medya bilgisi gerektirir.

Müşterilerden, reklamcılardan veya pazarlama yöneticilerinden gelen tasarım özetlerini yorumlamanız gerekecek. Grafik tasarımcılar, logolar, kırtasiye malzemeleri, web grafikleri, kartvizitler ve reklam malzemeleri gibi birçok şey oluşturmalıdır.

Web tasarımcısı

Bir web tasarımcısı dijital medyada çalışır, web siteleri, uygulamalar ve yazılımlar oluşturur. Web tasarımcıları, tasarımlarını işlevsel (ve kullanılabilir) çevrimiçi ürünlere dönüştürmek için HTML, CSS ve Javascript kullanır. Ayrıca web sitelerinde veya oyun geliştirmede kullanılmak üzere grafiklerini oluşturabilirler.

İyi derecede Photoshop bilgisi hayati önem taşır ve en son web tasarım trendlerini kullanır.

Fikir üretmekten, tel çerçeve oluşturmaktan ve maket tasarlamaktan sorumludur.

Yaratıcı yönetmen

Yaratıcı yönetmen bir pazarlama rolüdür; bir pazarlama kampanyasının genel görünümünden ve tonundan sorumludur. Kreatif direktörlerin, brifing aşamasından prodüksiyona ve kampanya müşteriye sunulana kadar ekibine rehberlik ederek arkadan liderlik ettikleri için harika iletişimciler olmaları gerekir. Bir yaratıcı yönetmen, müşterilerle bağlantı kurabilmeli ve onlar için çalışan yeni, taze fikirler bulabilmelidir. Tasarım trendleri, reklam teknikleri ve en iyi pazarlama uygulamaları hakkında iyi bilgi, bu tasarım rolü için hayati önem taşır.

İç Mimar

Bir iç mimar, evlerin, restoranların, otellerin vb. tadilatını veya tasarımını planlar ve denetler. İç mimarlar, renkleri/mobilya düzenini, kullanılan malzemeleri ve hatta bina yapılarını planlamaktan sorumlu oldukları için ayrıntılara dikkat etmelidir.

Erken kariyerinizde çok fazla deneyim kazanacaksınız, bu nedenle düşük ücretlerle ve hatta ücretsiz olarak çalışmaya hazır olun. İyi bir tasarım teorisi, mimari ve inşaat bilgisine sahip olmanız gerekir.

Konsept Tasarımcısı

Bir konsept tasarımcısı, hayal gücü ve yanal düşünme gerektiren daha serbest biçimli bir role sahiptir. Müşterinizin belirlediği parametreler dahilinde çalışan fikirler yaratmanız ve bunları zorlayıcı yollarla ifade etmeniz gerekiyor. Oyun, animasyon ve filmdeki konsept tasarımcıları, vizyonlarını ortaya koymak için yazarlar, yönetmenler ve yapımcılarla yakın işbirliği içinde çalışır.

Moda tasarımcısı

Moda tasarımcıları, müşteriler için her türlü giysi, ayakkabı ve aksesuar tasarlar

Giysi/ayakkabı fikirleri tasarımlarını çizmeniz ve bunları payetler veya boncuklar gibi süslemelerle süslemeniz gerekecek. Diğer temel beceriler arasında keskin gözlem becerileri, ayrıntılara dikkat ve renk koordinasyonu bulunur.

Çözüm

Gelecekteki başarılı yaşamınız için birçok tasarım kariyer yolu vardır, bu nedenle bu makaleden birini seçip hareket etmeye başlayabilirsiniz.