Карьерные возможности дизайнеров резко возросли в современном обществе в целях удовлетворения требований мирового потребительского рынка. Чтобы создавать интересные новые продукты и услуги, дизайнеры должны быть универсальными, а также быть в курсе последних технологий и социальных сетей.

Карьерный путь дизайнера

Вот краткое руководство по некоторым наиболее распространенным современным дизайнерским ролям, которые вы можете выбрать для старта своей карьеры в дизайне.

Художественный директор (Арт-директор)

Это лидер, который управляет командой дизайнеров, информирует о проектах и ​​делегирует работу сотрудникам в соответствии с набором их навыков. Арт-директор должен быть знаком со всеми областями дизайна и уметь делиться знаниями и генерировать идеи с командой. Арт-директор отвечает за создание и поддержание единого имиджа бренда во всех средствах массовой информации.

UI/UX-дизайнер

UI/UX-дизайнер фокусируется на удобстве использования сайта или приложения и на том, как пользователи взаимодействуют с продуктами/услугами. UI/UX-дизайнеры тесно сотрудничают с менеджерами по продуктам, исследователями рынка, программистами и разработчиками, чтобы создать удобный, популярный и относительно беспроблемный продукт.

UI/UX-дизайнерам, также, часто необходимо создавать каркасы, персонажей и раскадровки, чтобы обмениваться идеями с другими дизайнерскими командами.

Промышленный дизайнер

Это творческая роль. Промышленный дизайнер отвечает за разработку новых продуктов с использованием эскизов/макетов/программного обеспечения для моделирования. Промышленные дизайнеры должны уметь генерировать новые идеи, понимать потребности пользователей и эффективно общаться с инженерами. Они отвечают за визуальный дизайн продукта, его эргономику, маркетинговые материалы и упаковку. Важно хорошее знание материаловедения для этой позиции.

Вы должны уметь визуализировать идеи и создавать реалистичные (в масштабе) модели с помощью 3D-программ, таких как Solid Works или Invision. Промышленные дизайнеры должны иметь полное представление о компьютерном проектировании (САПР), прототипировании и навыках компьютерной анимации. При оценке портфолио дизайнера рекрутеры ищут хорошие общие знания в области маркетинга/рекламы, а также понимание потребностей пользователей. Промышленные дизайнеры должны быть в курсе последних технологических тенденций, даже если они не используют их в повседневной жизни.

Дизайнер продукта

Дизайнер продукта находится на ступень выше промышленного дизайнера; эта позиция в дизайне отвечает за общий внешний вид продукта от планирования до производства.

Дизайнеры продуктов, скорее всего, получают задание от клиента или агентства, и им может потребоваться принять дизайнерские решения/рекомендации на основе целостного видения проекта и собственных исследований.

Дизайнерам продуктов требуется более широкий спектр навыков, чем их промышленным коллегам, включая навыки тесного сотрудничества с командами инженеров.

Дизайнер анимации и спецэффектов

Аниматоры работают в кино, на телевидении, в рекламе и в игровой индустрии, создавая движущиеся изображения, графику и звук/музыку для фильмов и игр.

Они используют цифровое программное обеспечение, такое как Maya, Cinema 4D и Photoshop, для создания своих работ.

Аниматоры должны обладать большим кругом знаний в таких областях, как анатомия и физика, а также умением мыслить творчески и решать задачи.

Они также могут тесно сотрудничать с видеоредакторами, музыкантами и писателями.

Графический дизайнер

Графический дизайнер в медиа-индустрии, ответственный за брендинг и маркетинговые материалы. Графические дизайнеры должны рисовать с помощью компьютерного программного обеспечения, такого как Adobe Illustrator или Photoshop. Эта роль требует хорошего знания теории дизайна, маркетинговых стратегий, поисковой оптимизации и социальных сетей.

Вам нужно будет уметь интерпретировать брифы по дизайну от клиентов, рекламодателей или менеджеров по маркетингу. Графические дизайнеры должны уметь создавать логотипы, веб-графику, визитные карточки и другие рекламные материалы.

Веб-дизайнер

Веб-дизайнер работает с цифровыми медиа, создавая веб-сайты, приложения и программное обеспечение. Веб-дизайнеры используют HTML, CSS и Javascript для создания функциональных (и удобных в использовании) онлайн-продуктов. Они также могут создавать свою собственную графику для использования на веб-сайтах или в разработке игр. Очень важно хорошее знание Photoshop, а также использование последних тенденций веб-дизайна.

Веб-дизайнер отвечает за генерацию идей, вайрфрейминг и разработку макетов.

Креативный директор

Креативный директор — это маркетинговая роль; креативный директор отвечает за общий вид и тон маркетинговой кампании. Креативные директора должны быть отличными коммуникаторами, поскольку они ведут свою команду от стадии брифинга до производства. Креативный директор должен уметь общаться с клиентами и придумывать новые, свежие идеи, которые им подходят. Очень важно хорошее знание тенденций дизайна, рекламных технологий и передового опыта маркетинга.

Дизайнер интерьера

Дизайнер интерьера планирует и контролирует ремонт или дизайн домов, ресторанов, отелей и т. д. Дизайнеры интерьеров должны внимательно следить за деталями, поскольку они несут ответственность за планирование расстановки мебели, декора, планируют используемые материалы и даже строительные конструкции внутри помещения.

Вы получите огромный опыт и практику в начале своей карьеры, поэтому будьте готовы работать за низкую заработную плату или даже бесплатно на первых этапах. Вы должны иметь хорошие знания в области теории дизайна, архитектуры и строительства.

Концепт-дизайнер

У концепт-дизайнера более свободная роль, требующая воображения и нестандартного мышления. Вы должны быть в состоянии создавать идеи, которые работают в рамках параметров, установленных вашим клиентом, и выражать их убедительно и ярко. Концептуальные дизайнеры в играх, анимации и кино тесно сотрудничают со сценаристами, режиссерами и продюсерами, чтобы воплотить их видение.

Дизайнер одежды

Дизайнеры одежды разрабатывают одежду, обувь и аксессуары всех видов для клиентов. Вам нужно будет уметь делать наброски идей одежды/обуви и разрабатывать декор для них. Другие важные навыки дизайнера одежды включают острую наблюдательность, внимание к деталям и цветовую координацию.

Заключение

Существует много вариантов карьерных путей в области дизайна. Вы можете выбрать один из этой статьи и начать ваше движение к успеху.