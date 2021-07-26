Appmaster.io 模块是预设的，有助于加快定制速度。在连接它们时，您可以向应用程序添加各种功能 - 用户授权、图像编辑、数据加密、邮件列表等等。之后，您只需配置新组件，它们就可以使用了。

使用这种方法，您可以轻松修改您的应用程序，而不会使其过于“繁重”——毕竟，它只包含必要的功能。

如何添加模块

这可以在“市场”选项卡上的“模块”块中完成。选择您需要的一个并单击“安装” - 平台将自动安装它。所有已添加的预设都显示在“已安装”选项卡上。

AppMaster 模块和集成

模块窗口

  1. 单击模块以转到设置并查看有关它的完整信息。
  2. 以下是模块添加到您的应用程序（业务流程、端点、数据模型等）的组件的图标。
  3. 单击此处阅读模块的文档。
  4. 要删除，请单击“卸载”。如果需要，您可以稍后再次安装它。
  5. 如果显示警告图标，则模块尚未配置或配置不正确。
  6. 单击模块以转到设置并查看有关它的完整信息。
  7. 以下是模块添加到您的应用程序（业务流程、端点、数据模型等）的组件的图标。
  8. 单击此处阅读模块的文档。
  9. 要删除，请单击“卸载”。如果需要，您可以稍后再次安装它。
  10. 如果显示警告图标，则模块尚未配置或配置不正确。

模块卡

模块配置

每个模块的设置都是单独的，并取决于其功能。如果它与其他服务和程序交互，它们很可能也需要进行配置。在我们博客中的平台文档和带有设置示例的文章中阅读更多内容。

模块配置和设置

模块概述

在撰写本文时，我们已向 Appmaster.io 添加了 23 个模块。

Auth（用户授权）

AppMaster.io | Auth（用户授权）

添加用户管理功能。使用 Auth，您的应用程序将具有：

  • 用户注册和登录表格（他们将在其中输入他们的登录名和密码）；
  • 一个包含每个人信息的数据库（您可以自己更改、添加和删除它）；
  • 创建用户组的能力（设置访问权限）；
  • 以及其他相关功能和组件。

创建项目时，平台会自动安装此模块。如果您不想创建注册和登录算法，我们不建议禁用或删除它。

外部授权

外部授权增加了通过用户在其他服务中的账户注册/授权的功能。这使您的用户可以更轻松地注册，并且您可以收集有关他们的更多信息（例如，社交网络中的页面地址）。

现在，您可以通过GoogleFacebookLinkedInApple ID向您的应用程序添加授权。

消息发送模块

消息发送模块

解锁直接从您的应用程序发送信件和消息以及配置邮件的功能。

Appmaster.io 目前支持通过 SMTP 和推送通知发送电子邮件，并且还支持：

  • 电报
  • 松弛
  • 不和谐
  • 点击发送
  • 消息媒体
  • 耐克斯摩
  • 短信
  • 电签
  • 斜纹
  • 发送脉冲。

条纹

条纹集成

将 Stripe 支付系统连接到您的应用程序。

文件存储模块

文件存储模块

解锁将应用程序文件存储在Amazon S3 存储OpenStack SWIFT 存储中的能力。在启用这些模块之前，您需要手动将现有文件传输到存储库。

欧特克合作伙伴 API

欧特克合作伙伴 API

由公司在其工作中使用 Autodesk 为项目编写的复杂模块。提供与 Autodesk 合作伙伴 API 的集成。

图片

应用大师图片

添加处理图像的基本功能。

加密

AppMaster.io 加密模块

信息保护。让我们数据加密算法嵌入您的应用程序并添加数字签名。

另外 10 个模块正处于开发的最后阶段，将很快可供安装。

AppMaster.io Studio 模块

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