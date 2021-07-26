Appmaster.io 模块是预设的，有助于加快定制速度。在连接它们时，您可以向应用程序添加各种功能 - 用户授权、图像编辑、数据加密、邮件列表等等。之后，您只需配置新组件，它们就可以使用了。

使用这种方法，您可以轻松修改您的应用程序，而不会使其过于“繁重”——毕竟，它只包含必要的功能。

如何添加模块

这可以在“市场”选项卡上的“模块”块中完成。选择您需要的一个并单击“安装” - 平台将自动安装它。所有已添加的预设都显示在“已安装”选项卡上。

模块窗口

单击模块以转到设置并查看有关它的完整信息。 以下是模块添加到您的应用程序（业务流程、端点、数据模型等）的组件的图标。 单击此处阅读模块的文档。 要删除，请单击“卸载”。如果需要，您可以稍后再次安装它。 如果显示警告图标，则模块尚未配置或配置不正确。 单击模块以转到设置并查看有关它的完整信息。 以下是模块添加到您的应用程序（业务流程、端点、数据模型等）的组件的图标。 单击此处阅读模块的文档。 要删除，请单击“卸载”。如果需要，您可以稍后再次安装它。 如果显示警告图标，则模块尚未配置或配置不正确。

模块配置

每个模块的设置都是单独的，并取决于其功能。如果它与其他服务和程序交互，它们很可能也需要进行配置。在我们博客中的平台文档和带有设置示例的文章中阅读更多内容。

模块概述

在撰写本文时，我们已向 Appmaster.io 添加了 23 个模块。

Auth（用户授权）

添加用户管理功能。使用 Auth，您的应用程序将具有：

用户注册和登录表格（他们将在其中输入他们的登录名和密码）；

一个包含每个人信息的数据库（您可以自己更改、添加和删除它）；

创建用户组的能力（设置访问权限）；

以及其他相关功能和组件。

创建项目时，平台会自动安装此模块。如果您不想创建注册和登录算法，我们不建议禁用或删除它。

外部授权

外部授权增加了通过用户在其他服务中的账户注册/授权的功能。这使您的用户可以更轻松地注册，并且您可以收集有关他们的更多信息（例如，社交网络中的页面地址）。

现在，您可以通过Google 、 Facebook 、 LinkedIn和Apple ID向您的应用程序添加授权。

消息发送模块

解锁直接从您的应用程序发送信件和消息以及配置邮件的功能。

Appmaster.io 目前支持通过 SMTP 和推送通知发送电子邮件，并且还支持：

电报

松弛

不和谐

点击发送

消息媒体

耐克斯摩

短信

电签

斜纹

发送脉冲。

条纹

将 Stripe 支付系统连接到您的应用程序。

文件存储模块

解锁将应用程序文件存储在Amazon S3 存储和OpenStack SWIFT 存储中的能力。在启用这些模块之前，您需要手动将现有文件传输到存储库。

欧特克合作伙伴 API

由公司在其工作中使用 Autodesk 为项目编写的复杂模块。提供与 Autodesk 合作伙伴 API 的集成。

图片

添加处理图像的基本功能。

加密

信息保护。让我们将数据加密算法嵌入您的应用程序并添加数字签名。

另外 10 个模块正处于开发的最后阶段，将很快可供安装。

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