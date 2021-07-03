Модули Appmaster.io — это наборы настроек, которые помогают ускорить разработку. Подключая их, вы добавляете в приложение различные функции — авторизацию пользователя, редактирование изображений, шифрование данных, почтовые рассылки и многое другое. После этого вам останется минимально настроить новые компоненты — и они будут готовы к работе.

Благодаря такому подходу вы можете легко менять свое приложение, при этом не сделав его слишком «тяжелым» — ведь в нем будет только необходимый функционал.

Как добавить модуль

Это можно сделать в блоке «Modules» на вкладке «Marketplace». Выберите нужный и нажмите «Install» — платформа установит его автоматически. Все модули, которые уже добавлены, отображаются на вкладке «Installed».

Окно модуля

Кликните по модулю, чтобы перейти к настройкам и увидеть полную информацию о нем. Тут находятся значки компонентов, которые модуль добавляет в ваше приложение (бизнес-процессы, эндпоинты, модели данных и т.д.). Нажмите здесь, чтобы прочитать документацию к модулю. Чтобы удалить, нажмите «Uninstall». Если понадобится, позже его можно установить снова. Если отображается значок предупреждения, значит модуль еще не настроен или настроен неправильно.

Настройка модуля

Настройки индивидуальны для каждого модуля и зависят от его функций. Если он взаимодействует с другими сервисами и программами — скорее всего, их тоже нужно будет настроить. Подробнее читайте в документации к платформе и статьях с примерами настроек в нашем блоге.

Обзор модулей

На момент написания этой статьи мы добавили в Appmaster.io 23 модуля.

Auth (авторизация пользователя)

Добавляет функционал управления пользователями. Благодаря ему в вашем приложении появятся:

форма регистрации и входа для пользователей (в которую они будут вводить логин и пароль);

база данных с информацией о каждом из них (вы сможете самостоятельно ее изменять, добавлять и удалять);

возможность создавать группы пользователей (чтобы настроить права доступа);

а также другие связанные функции и компоненты.

Платформа автоматически устанавливает этот модуль при создании проекта.

Внешняя авторизация

Добавляют функции регистрации / авторизации пользователей через их учетные записи в других сервисах. Вашим пользователям будет проще регистрироваться, а вы сможете собрать больше информации о них (например, адреса страниц в соцсетях).

Сейчас вы можете добавить в ваше приложение авторизацию через Google, Facebook, LinkedIn и Apple ID.

Модули сообщений и рассылок

Позволяют отправлять письма и сообщения прямо из вашего приложения, а также настраивать рассылки.

Сейчас Appmaster.io поддерживает отправку электронных писем по SMTP и push-уведомлений, а также работает с:

Telegram

Slack

Discord

Click Send

MessageMedia

Nexmo

SMSto

Telesign

Twillo

SendPulse

Stripe

Подключает к вашему приложению платежную систему Stripe.

Модули файловых хранилищ

Позволяет хранить файлы вашего приложения в Amazon S3 Storage#nbsp;и OpenStack SWIFT Storege. Перед тем, как включить эти модули, нужно вручную перенести в хранилище уже существующие файлы.

Autodesk Partner API

Комплексный модуль, который был написан для проекта компании, использующей в своей работе Autodesk. Обеспечивает интеграцию с Autodesk Partner API.

Image

Позволяет работать изображениями: создавать, изменять расширение, увеличивать/уменьшать, получать метаданные изображения и т.д.

Crypto

Защита информации. Позволяет внедрить в ваше приложение алгоритмы шифрования данных и добавлять цифровые подписи.





Еще модулей 10 находятся на финальной стадии разработки и скоро будут доступны для установки.

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