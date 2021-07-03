Модули Appmaster.io — это наборы настроек, которые помогают ускорить разработку. Подключая их, вы добавляете в приложение различные функции — авторизацию пользователя, редактирование изображений, шифрование данных, почтовые рассылки и многое другое. После этого вам останется минимально настроить новые компоненты — и они будут готовы к работе.

Благодаря такому подходу вы можете легко менять свое приложение, при этом не сделав его слишком «тяжелым» — ведь в нем будет только необходимый функционал.

Как добавить модуль

Это можно сделать в блоке «Modules» на вкладке «Marketplace». Выберите нужный и нажмите «Install» — платформа установит его автоматически. Все модули, которые уже добавлены, отображаются на вкладке «Installed».

AppMaster modules & integrationsОкно модуля

  1. Кликните по модулю, чтобы перейти к настройкам и увидеть полную информацию о нем.
  2. Тут находятся значки компонентов, которые модуль добавляет в ваше приложение (бизнес-процессы, эндпоинты, модели данных и т.д.).
  3. Нажмите здесь, чтобы прочитать документацию к модулю.
  4. Чтобы удалить, нажмите «Uninstall». Если понадобится, позже его можно установить снова.
  5. Если отображается значок предупреждения, значит модуль еще не настроен или настроен неправильно.

Module CardНастройка модуля

Настройки индивидуальны для каждого модуля и зависят от его функций. Если он взаимодействует с другими сервисами и программами — скорее всего, их тоже нужно будет настроить. Подробнее читайте в документации к платформе и статьях с примерами настроек в нашем блоге.

Module configuration & settingsОбзор модулей

На момент написания этой статьи мы добавили в Appmaster.io 23 модуля.

Auth (авторизация пользователя)

AppMaster.io | Auth (user authorization)Добавляет функционал управления пользователями. Благодаря ему в вашем приложении появятся:

  • форма регистрации и входа для пользователей (в которую они будут вводить логин и пароль);
  • база данных с информацией о каждом из них (вы сможете самостоятельно ее изменять, добавлять и удалять);
  • возможность создавать группы пользователей (чтобы настроить права доступа);
  • а также другие связанные функции и компоненты.

Платформа автоматически устанавливает этот модуль при создании проекта.

Внешняя авторизация

External AuthorizationДобавляют функции регистрации / авторизации пользователей через их учетные записи в других сервисах. Вашим пользователям будет проще регистрироваться, а вы сможете собрать больше информации о них (например, адреса страниц в соцсетях).

Сейчас вы можете добавить в ваше приложение авторизацию через Google, Facebook, LinkedIn и Apple ID.

Модули сообщений и рассылок

Message sending modulesПозволяют отправлять письма и сообщения прямо из вашего приложения, а также настраивать рассылки.

Сейчас Appmaster.io поддерживает отправку электронных писем по SMTP и push-уведомлений, а также работает с:

  • Telegram
  • Slack
  • Discord
  • Click Send
  • MessageMedia
  • Nexmo
  • SMSto
  • Telesign
  • Twillo
  • SendPulse

Stripe

Stripe integrationПодключает к вашему приложению платежную систему Stripe.

Модули файловых хранилищ

Позволяет хранить файлы вашего приложения в Amazon S3 Storage#nbsp;и OpenStack SWIFT Storege. Перед тем, как включить эти модули, нужно вручную перенести в хранилище уже существующие файлы.

Autodesk Partner API

File storage modulesКомплексный модуль, который был написан для проекта компании, использующей в своей работе Autodesk. Обеспечивает интеграцию с Autodesk Partner API.

Image

Autodesk Partner APIПозволяет работать изображениями: создавать, изменять расширение, увеличивать/уменьшать, получать метаданные изображения и т.д.

Crypto

AppMaster ImagesЗащита информации. Позволяет внедрить в ваше приложение алгоритмы шифрования данных и добавлять цифровые подписи.


Еще модулей 10 находятся на финальной стадии разработки и скоро будут доступны для установки.

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