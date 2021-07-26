تم إعداد الوحدات النمطية Appmaster.io مسبقًا والتي تساعد في تسريع عملية التخصيص. أثناء الاتصال ، يمكنك إضافة وظائف مختلفة إلى التطبيق - إذن المستخدم ، وتحرير الصور ، وتشفير البيانات ، والقوائم البريدية ، وغير ذلك الكثير. بعد ذلك ، عليك فقط تهيئة المكونات الجديدة وستكون جاهزة للعمل.

باستخدام هذا الأسلوب ، يمكنك بسهولة تعديل التطبيق الخاص بك دون جعله "ثقيلًا" للغاية - بعد كل شيء ، سيحتوي فقط على الوظائف الضرورية.

كيفية إضافة وحدة

يمكن القيام بذلك في كتلة "الوحدات النمطية" في علامة التبويب "السوق". حدد البرنامج الذي تريده وانقر فوق "تثبيت" - ستقوم المنصة بتثبيته تلقائيًا. يتم عرض جميع الإعدادات المسبقة التي تمت إضافتها بالفعل في علامة التبويب "المثبتة".

نافذة الوحدة

انقر فوق وحدة للانتقال إلى الإعدادات والاطلاع على المعلومات الكاملة عنها. فيما يلي رموز المكونات التي تضيفها الوحدة النمطية إلى تطبيقك (العمليات التجارية ، ونقاط النهاية ، ونماذج البيانات ، وما إلى ذلك). انقر هنا لقراءة وثائق الوحدة. للحذف ، انقر فوق "إزالة التثبيت". يمكنك تثبيته مرة أخرى لاحقًا إذا لزم الأمر. إذا تم عرض رمز تحذير ، فهذا يعني أن الوحدة لم يتم تكوينها أو لم يتم تكوينها بشكل صحيح. انقر فوق وحدة للانتقال إلى الإعدادات والاطلاع على المعلومات الكاملة عنها. فيما يلي رموز المكونات التي تضيفها الوحدة النمطية إلى تطبيقك (العمليات التجارية ، ونقاط النهاية ، ونماذج البيانات ، وما إلى ذلك). انقر هنا لقراءة وثائق الوحدة. للحذف ، انقر فوق "إزالة التثبيت". يمكنك تثبيته مرة أخرى لاحقًا إذا لزم الأمر. إذا تم عرض رمز تحذير ، فهذا يعني أن الوحدة لم يتم تكوينها أو لم يتم تكوينها بشكل صحيح.

تكوين الوحدة

الإعدادات فردية لكل وحدة وتعتمد على وظائفها. إذا كان يتفاعل مع خدمات وبرامج أخرى ، فعلى الأرجح ستحتاج أيضًا إلى التهيئة. اقرأ المزيد في وثائق النظام الأساسي والمقالات مع أمثلة للإعدادات في مدونتنا .

نظرة عامة على الوحدات

في وقت كتابة هذا المقال ، أضفنا 23 وحدة إلى Appmaster.io.

المصادقة (ترخيص المستخدم)

يضيف وظائف إدارة المستخدم. باستخدام Auth ، سيتضمن طلبك:

استمارة التسجيل وتسجيل الدخول للمستخدمين (والتي سيدخلون فيها معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بهم) ؛

قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول كل منها (يمكنك تغييرها وإضافتها وحذفها بنفسك) ؛

القدرة على إنشاء مجموعات مستخدمين (لإعداد حقوق الوصول) ؛

بالإضافة إلى الميزات والمكونات الأخرى ذات الصلة.

تقوم المنصة تلقائيًا بتثبيت هذه الوحدة عند إنشاء مشروع. لا نوصي بتعطيله أو حذفه إذا كنت لا ترغب في إنشاء خوارزميات التسجيل وتسجيل الدخول الخاصة بك.

إذن خارجي

يضيف التفويض الخارجي وظائف التسجيل / التفويض للمستخدمين من خلال حساباتهم في الخدمات الأخرى. هذا يسهل على المستخدمين التسجيل ، ويمكنك جمع المزيد من المعلومات عنهم (على سبيل المثال ، عناوين الصفحات في الشبكات الاجتماعية).

يمكنك الآن إضافة إذن إلى تطبيقك عبر Google و Facebook و LinkedIn و Apple ID .

وحدات إرسال الرسائل

قم بإلغاء تأمين القدرة على إرسال الرسائل والرسائل مباشرة من التطبيق الخاص بك ، وكذلك تكوين المراسلات.

يدعم Appmaster.io حاليًا إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP ودفع الإشعارات ، ويعمل أيضًا مع:

برقية

تثاقل

الخلاف

انقر فوق إرسال

وسائط الرسائل

نيكسمو

SMSto

Telesign

تويو

إرسال

شريط

يربط نظام الدفع Stripe بالتطبيق الخاص بك.

وحدات تخزين الملفات

يفتح القدرة على تخزين ملفات التطبيق في Amazon S3 Storage و OpenStack SWIFT Storage . قبل تمكين هذه الوحدات ، تحتاج إلى نقل الملفات الموجودة يدويًا إلى المستودع.

Autodesk Partner API

وحدة معقدة تم كتابتها لمشروع من قبل شركة تستخدم Autodesk في عملها. يوفر التكامل مع Autodesk Partner API.

صورة

يضيف الوظائف الأساسية للعمل مع الصور.

تشفير

حماية المعلومات. دعنا ندمج خوارزميات تشفير البيانات في تطبيقك ونضيف التوقيعات الرقمية.

هناك 10 وحدات أخرى في المراحل النهائية من التطوير وستتوفر قريبًا للتثبيت.

تابع أخبارنا - بمجرد ظهور التحديثات ، نكتب عنها على الفور على Twitter وقناة دعم Telegram !