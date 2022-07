Les modules Appmaster.io sont prédéfinis qui aident à accélérer la personnalisation. En les connectant, vous ajoutez diverses fonctions à l'application - autorisation utilisateur, édition d'images, cryptage des données, listes de diffusion et bien plus encore. Après cela, il vous suffit de configurer les nouveaux composants et ils seront prêts à fonctionner.

Avec cette approche, vous pouvez facilement modifier votre application sans la rendre trop "lourde" - après tout, elle ne contiendra que les fonctionnalités nécessaires.

Comment ajouter un module

Cela peut être fait dans le bloc "Modules" de l'onglet "Marketplace". Sélectionnez celui dont vous avez besoin et cliquez sur "Installer" - la plate-forme l'installera automatiquement. Tous les préréglages qui ont déjà été ajoutés sont affichés dans l'onglet "Installé".

Fenêtre des modules

Cliquez sur un module pour accéder aux paramètres et voir toutes les informations à son sujet. Voici les icônes des composants que le module ajoute à votre application (processus métier, points de terminaison, modèles de données, etc.). Cliquez ici pour lire la documentation du module. Pour supprimer, cliquez sur "Désinstaller". Vous pouvez l'installer à nouveau plus tard si nécessaire. Si une icône d'avertissement s'affiche, le module n'a pas encore été configuré ou n'est pas configuré correctement.

Paramétrage des modules

Les réglages sont individuels pour chaque module et dépendent de ses fonctions. S'il interagit avec d'autres services et programmes, ils devront probablement également être configurés. Pour en savoir plus, consultez la documentation de la plate-forme et les articles avec des exemples de paramètres sur notre blog .

Présentation des modules

Au moment d'écrire cet article, nous avons ajouté 23 modules à Appmaster.io.

Auth (autorisation de l'utilisateur)

Ajoute une fonctionnalité de gestion des utilisateurs . Avec Auth, votre application aura :

formulaire d'inscription et de connexion des utilisateurs (dans lequel ils saisiront leur identifiant et leur mot de passe) ;

une base de données avec des informations sur chacun d'eux (vous pouvez le modifier, l'ajouter et le supprimer vous-même) ;

la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs (pour paramétrer des droits d'accès) ;

ainsi que d'autres fonctionnalités et composants connexes.

La plateforme installe automatiquement ce module lors de la création d'un projet. Nous vous déconseillons de le désactiver ou de le supprimer si vous ne souhaitez pas créer vos algorithmes d'enregistrement et de connexion.

Autorisation externe

L'autorisation externe ajoute les fonctions d'enregistrement/autorisation des utilisateurs via leurs comptes dans d'autres services. Cela facilite l'inscription de vos utilisateurs et vous permet de collecter plus d'informations les concernant (par exemple, les adresses des pages des réseaux sociaux).

Vous pouvez désormais ajouter une autorisation à votre application via Google , Facebook , LinkedIn et Apple ID .

Modules d'envoi de messages

Débloquez la possibilité d'envoyer des lettres et des messages directement depuis votre application, ainsi que de configurer des envois.

Appmaster.io prend actuellement en charge l'envoi d'e-mails via SMTP et les notifications push, et fonctionne également avec :

Télégramme

Mou

Discorde

Cliquez sur Envoyer

Média de message

Nexmo

SMSà

Télésigner

Sergé

EnvoyerPulse.

Bande

Connecte le système de paiement Stripe à votre application.

Modules de stockage de fichiers

Déverrouille la possibilité de stocker vos fichiers d'application dans le stockage Amazon S3 et le stockage OpenStack SWIFT . Avant d'activer ces modules, vous devez transférer manuellement les fichiers existants vers le référentiel.

API partenaire Autodesk

Un module complexe qui a été écrit pour un projet par une entreprise utilisant Autodesk dans son travail. Fournit une intégration avec l'API Autodesk Partner.

Image

Ajoute des fonctions de base pour travailler avec des images.

Crypto

Protection des informations. Intégrez des algorithmes de cryptage de données dans votre application et ajoutons des signatures numériques.

10 autres modules sont en phase finale de développement et seront bientôt disponibles pour l'installation.

Suivez nos actualités - dès que des mises à jour apparaissent, nous écrivons immédiatement à ce sujet sur Twitter et le canal d'assistance Telegram !