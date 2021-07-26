Appmaster.io Modülleri, özelleştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olan önceden ayarlanmıştır. Bunları bağlarken uygulamaya çeşitli işlevler eklersiniz - kullanıcı yetkilendirme, görüntü düzenleme, veri şifreleme, posta listeleri ve çok daha fazlası. Bundan sonra, sadece yeni bileşenleri yapılandırmanız gerekiyor ve kullanıma hazır olacaklar.

Bu yaklaşımla, uygulamanızı çok "ağır" hale getirmeden kolayca değiştirebilirsiniz - sonuçta, yalnızca gerekli işlevleri içerecektir.

Modül nasıl eklenir

Bu, "Marketplace" sekmesindeki "Modüller" bloğunda yapılabilir. İhtiyacınız olanı seçin ve "Yükle" ye tıklayın - platform otomatik olarak kuracaktır. Halihazırda eklenmiş olan tüm ön ayarlar "Yüklü" sekmesinde gösterilir.

Modül penceresi

Ayarlara gitmek ve bununla ilgili tüm bilgileri görmek için bir modüle tıklayın. Modülün uygulamanıza eklediği bileşenlerin simgeleri (iş süreçleri, uç noktalar, veri modelleri vb.). Modülün belgelerini okumak için buraya tıklayın. Silmek için "Kaldır"a tıklayın. Gerekirse daha sonra tekrar yükleyebilirsiniz. Bir uyarı simgesi görüntülenirse, modül henüz yapılandırılmamıştır veya doğru şekilde yapılandırılmamıştır. Ayarlara gitmek ve bununla ilgili tüm bilgileri görmek için bir modüle tıklayın. Modülün uygulamanıza eklediği bileşenlerin simgeleri (iş süreçleri, uç noktalar, veri modelleri vb.). Modülün belgelerini okumak için buraya tıklayın. Silmek için "Kaldır"a tıklayın. Gerekirse daha sonra tekrar yükleyebilirsiniz. Bir uyarı simgesi görüntülenirse, modül henüz yapılandırılmamıştır veya doğru şekilde yapılandırılmamıştır.

Modül yapılandırması

Ayarlar, her modül için ayrıdır ve işlevlerine bağlıdır. Diğer hizmetler ve programlarla etkileşime giriyorsa, büyük olasılıkla bunların da yapılandırılması gerekecektir. Platform belgelerinde ve blogumuzdaki ayar örnekleriyle ilgili makalelerde daha fazlasını okuyun.

Modüllere genel bakış

Bu makaleyi yazarken, Appmaster.io'ya 23 modül ekledik.

Yetkilendirme (kullanıcı yetkilendirme)

Kullanıcı yönetimi işlevselliği ekler. Auth ile uygulamanız aşağıdakilere sahip olacaktır:

kullanıcılar için kayıt ve giriş formu (kullanıcıların giriş bilgilerini ve şifrelerini girecekleri);

her biri hakkında bilgi içeren bir veritabanı (kendiniz değiştirebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz);

kullanıcı grupları oluşturma yeteneği (erişim haklarını ayarlamak için);

yanı sıra diğer ilgili özellikler ve bileşenler.

Platform, bir proje oluştururken bu modülü otomatik olarak kurar. Kayıt ve oturum açma algoritmalarınızı oluşturmak istemiyorsanız, devre dışı bırakmanızı veya silmenizi önermiyoruz.

Harici yetkilendirme

Harici yetkilendirme, kullanıcıların diğer servislerdeki hesapları üzerinden kayıt/yetkilendirme işlevlerini ekler. Bu, kullanıcılarınızın kaydolmasını kolaylaştırır ve onlar hakkında daha fazla bilgi toplayabilirsiniz (örneğin, sosyal ağlardaki sayfaların adresleri).

Artık uygulamanıza Google , Facebook , LinkedIn ve Apple ID üzerinden yetkilendirme ekleyebilirsiniz .

Mesaj gönderme modülleri

Doğrudan uygulamanızdan mektup ve mesaj gönderme ve postaları yapılandırma yeteneğinin kilidini açın.

Appmaster.io şu anda SMTP ve push bildirimleri aracılığıyla e-posta göndermeyi destekler ve ayrıca şunlarla çalışır:

Telgraf

Gevşek

anlaşmazlık

Gönder'i tıklayın

Mesaj Medyası

Nexmo

SMSto

telesign

Twillo

GönderPulse.

Şerit

Stripe ödeme sistemini uygulamanıza bağlar .

Dosya depolama modülleri

Uygulama dosyalarınızı Amazon S3 Storage ve OpenStack SWIFT Storage'da saklama özelliğinin kilidini açar. Bu modülleri etkinleştirmeden önce, mevcut dosyaları depoya manuel olarak aktarmanız gerekir.

Autodesk İş Ortağı API'si

Çalışmalarında Autodesk kullanan bir şirket tarafından bir proje için yazılmış karmaşık bir modül. Autodesk Partner API ile entegrasyon sağlar.

resim

Görüntülerle çalışmak için temel işlevler ekler.

Kripto

Bilginin korunması. Uygulamanıza veri şifreleme algoritmaları yerleştirelim ve dijital imzalar ekleyelim.

10 modül daha geliştirmenin son aşamalarındadır ve yakında kurulum için hazır olacaktır.

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