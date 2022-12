Appmaster.io Modules zijn vooraf ingestelde modules die helpen de aanpassing te versnellen. Door ze aan te sluiten, voegt u verschillende functies toe aan de applicatie - gebruikersautorisatie, beeldbewerking, gegevenscodering, mailinglijsten en nog veel meer. Daarna hoeft u alleen nog maar de nieuwe componenten te configureren en ze zijn klaar voor gebruik.

Met deze aanpak kunt u uw toepassing gemakkelijk aanpassen zonder dat ze te "zwaar" wordt - ze zal immers alleen de nodige functionaliteit bevatten.

Hoe een module toevoegen

Dit kunt u doen in het blok "Modules" op het tabblad "Marktplaats". Selecteer de module die u nodig hebt en klik op "Installeren" - het platform zal hem automatisch installeren. Alle reeds toegevoegde presets worden getoond op het tabblad "Geïnstalleerd".

Venster met modules

Klik op een module om naar de instellingen te gaan en volledige informatie erover te zien. Hier staan de pictogrammen voor de componenten die de module aan uw toepassing toevoegt (bedrijfsprocessen, eindpunten, datamodellen, enz.). Klik hier om de documentatie van de module te lezen. Om te verwijderen klikt u op "Uninstall". Indien nodig kunt u de module later opnieuw installeren. Als er een waarschuwingspictogram verschijnt, is de module nog niet of niet correct geconfigureerd. Klik op een module om naar de instellingen te gaan en volledige informatie erover te zien. Hier staan de pictogrammen voor de componenten die de module aan uw toepassing toevoegt (bedrijfsprocessen, eindpunten, gegevensmodellen, enz.). Klik hier om de documentatie van de module te lezen. Om te verwijderen klikt u op "Uninstall". Indien nodig kunt u de module later opnieuw installeren. Als er een waarschuwingspictogram verschijnt, is de module nog niet of niet correct geconfigureerd.

Module configuratie

De instellingen zijn individueel voor elke module en hangen af van zijn functies. Als er interactie is met andere diensten en programma's, moeten die waarschijnlijk ook worden geconfigureerd. Lees meer in de platformdocumentatie en artikelen met voorbeelden van instellingen in onze blog.

Overzicht van modules

Ten tijde van het schrijven van dit artikel hebben we 23 modules toegevoegd aan Appmaster.io.

Auth (gebruikersautorisatie)

Voegt functionaliteit voor gebruikersbeheer toe. Met Auth heeft uw applicatie:

een registratie- en inlogformulier voor gebruikers (waarin ze hun login en wachtwoord invoeren);

een database met informatie over elk van hen (die u zelf kunt wijzigen, toevoegen en verwijderen);

de mogelijkheid om gebruikersgroepen aan te maken (om toegangsrechten in te stellen);

en andere gerelateerde functies en componenten.

Het platform installeert deze module automatisch bij het aanmaken van een project. Wij raden u aan deze uit te schakelen of te verwijderen als u uw registratie- en aanmeldingsalgoritmen niet wilt aanmaken.

Externe autorisatie

Externe autorisatie voegt de functies toe van registratie/autorisatie van gebruikers via hun accounts in andere diensten. Dit maakt het gemakkelijker voor uw gebruikers om zich te registreren, en u kunt meer informatie over hen verzamelen (bijvoorbeeld de adressen van pagina's in sociale netwerken).

U kunt nu autorisatie toevoegen aan uw applicatie via Google, Facebook, LinkedIn en Apple ID.

Modules voor het verzenden van berichten

Ontgrendel de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit uw applicatie brieven en berichten te versturen en mailings te configureren.

Appmaster.io ondersteunt momenteel het verzenden van e-mails via SMTP en push-notificaties, en werkt ook met:

Telegram

Slack

Discord

Klik verzenden

Bericht Media

Nexmo

SMS naar

Telesign

Twillo

SendPulse.

Stripe

Verbindt het Stripe betalingssysteem met uw app.

Modules voor bestandsopslag

Ontgrendelt de mogelijkheid om uw applicatiebestanden op te slaan in Amazon S3 Storage en OpenStack SWIFT Storage. Voordat u deze modules inschakelt, moet u bestaande bestanden handmatig overbrengen naar de opslagplaats.

Autodesk Partner API

Een complexe module die is geschreven voor een project door een bedrijf dat Autodesk gebruikt in hun werk. Biedt integratie met Autodesk Partner API.

Afbeelding

Voegt basisfuncties toe voor het werken met afbeeldingen.

Crypto

Bescherming van informatie. Hiermee kunt u gegevensversleutelingsalgoritmen in uw toepassing inbouwen en digitale handtekeningen toevoegen.





Nog eens 10 modules zijn in de laatste fase van ontwikkeling en zullen binnenkort beschikbaar zijn voor installatie.

Volg ons nieuws - zodra er updates verschijnen, schrijven we er meteen over op Twitter en het Telegram supportkanaal!