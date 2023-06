गो लैंग्वेज का परिचय

गो , जिसे Golang के नाम से भी जाना जाता है, Google इंजीनियरों Robert Griesemer, Rob Pike और Ken Thompson द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है। यह सरल, कुशल और विश्वसनीय होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गो आधुनिक अनुप्रयोग विकास के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है, विशेष रूप से सर्वर-साइड और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के क्षेत्र में। अपने सरल सिंटैक्स, समवर्ती के लिए अंतर्निहित समर्थन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, गो वेब एप्लिकेशन, माइक्रोसर्विसेज और वितरित सिस्टम के निर्माण के लिए डेवलपर्स के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।

2009 में जारी होने के बाद से गो का पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है, जो डेवलपर्स को लाभ उठाने के लिए पुस्तकालयों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। ड्रॉपबॉक्स, उबेर और डॉकर जैसी कंपनियों ने अपने अंतर्निहित बैकएंड सिस्टम के लिए गो को चुना है, जो आज के प्रौद्योगिकी परिवेश में इसके महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है।

इस लेख का उद्देश्य आपको गो प्रोग्रामिंग के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रमुख भाषा सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गो और इसके सिंटैक्स में एक ठोस आधार प्रदान करना है।

स्थापित करना और स्थापित करना जाना

इससे पहले कि आप गो के साथ काम करना शुरू करें, आपको अपने कंप्यूटर पर भाषा स्थापित करनी होगी। आरंभ करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

आधिकारिक गो वेबसाइट पर जाएं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त इंस्टॉलेशन फ़ाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई फ़ाइल खोलें और इंस्टॉलर द्वारा दिए गए इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करें। गो की स्थापना निर्देशिका को शामिल करने के लिए PATH पर्यावरण चर सेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि गो कमांड कमांड लाइन से उपलब्ध हैं। यूनिक्स सिस्टम पर, आप आमतौर पर निम्न पंक्ति को अपनी .bashrc या .profile फ़ाइल में जोड़ सकते हैं:

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin परिवर्तनों को लागू करने के लिए अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट को पुनरारंभ करें। पुष्टि करें कि आपके टर्मिनल में निम्न कमांड चलाकर गो ठीक से स्थापित है:

go version

यदि स्थापना सफल रही, तो आपके कंप्यूटर पर स्थापित गो का संस्करण आउटपुट में प्रदर्शित होगा।

अब जब गो आपके कंप्यूटर पर स्थापित हो गया है, तो भाषा की मूल बातों में गोता लगाने का समय आ गया है।

गो सिंटैक्स और डेटा प्रकार को समझना

गो का सिंटैक्स सरल और पढ़ने में आसान होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहां, हम कुछ आवश्यक भाषा तत्वों को शामिल करेंगे, जिनमें पैकेज, आयात, चर और बुनियादी डेटा प्रकार शामिल हैं।

पैकेज और आयात

गो प्रोग्राम को packages में व्यवस्थित किया जाता है, जो कोड को संशोधित और प्रबंधित करने में मदद करता है। एक पैकेज अनिवार्य रूप से एक निर्देशिका है जिसमें एक या अधिक गो स्रोत फ़ाइलें होती हैं। प्रत्येक गो फ़ाइल की पहली पंक्ति को उस पैकेज की घोषणा करनी चाहिए जिसका वह है:

package main

उपरोक्त उदाहरण में, स्रोत फ़ाइल "मुख्य" पैकेज से संबंधित है। पैकेज घोषणा के बाद कोड ब्लॉक में आम तौर पर import विवरण होते हैं जिनमें आपके प्रोग्राम के लिए आवश्यक अन्य पैकेज शामिल होते हैं:

import ( "fmt" "math" )

import विवरण संकुल को वर्तमान फ़ाइल में आयात करने के लिए निर्दिष्ट करता है, जिससे आप उनकी निर्यात की गई सुविधाओं, जैसे कि फ़ंक्शन और चर का उपयोग कर सकते हैं।

चर और स्थिरांक

गो में वेरिएबल्स को var कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जा सकता है, उसके बाद वेरिएबल नाम, प्रकार और वैकल्पिक प्रारंभिक मान:

var x int = 10

यदि प्रारंभिक मान प्रदान किया गया है, तो गो प्रकार का अनुमान लगा सकता है, जिससे आप प्रकार की घोषणा को छोड़ सकते हैं:

var x = 10 // x is an int

आप गो के शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो स्वचालित रूप से प्रकार का अनुमान लगाता है और एक प्रारंभिक मान प्रदान करता है:

x := 10 // x is an int

const कीवर्ड का उपयोग करके स्थिरांक घोषित किए जा सकते हैं। उनके मूल्यों को संकलन-समय पर जाना जाना चाहिए और कार्यक्रम निष्पादन के दौरान बदला नहीं जा सकता:

const PI = 3.14159

मूल डेटा प्रकार

गो के कई मौलिक डेटा प्रकार हैं, जिनमें शामिल हैं:

पूर्णांक: हस्ताक्षरित पूर्णांकों को int , int8 , int16 , int32 , या int64 का उपयोग करके घोषित किया जा सकता है। अहस्ताक्षरित पूर्णांकों को uint , uint8 , uint16 , uint32 , या uint64 के साथ परिभाषित किया जा सकता है।

हस्ताक्षरित पूर्णांकों को , , , , या का उपयोग करके घोषित किया जा सकता है। अहस्ताक्षरित पूर्णांकों को , , , , या के साथ परिभाषित किया जा सकता है। फ़्लोटिंग-पॉइंट नंबर: इन्हें float32 या float64 का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है।

इन्हें या का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। सम्मिश्र संख्याएँ: सम्मिश्र संख्याएँ complex64 या complex128 का उपयोग करके घोषित की जाती हैं।

सम्मिश्र संख्याएँ या का उपयोग करके घोषित की जाती हैं। बूलियंस: बूलियन्स को bool डेटा प्रकार द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मान true या false हो सकता है।

बूलियन्स को डेटा प्रकार द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मान या हो सकता है। स्ट्रिंग्स: गो स्ट्रिंग्स UTF-8-एन्कोडेड वर्णों के अनुक्रम हैं। वे अपरिवर्तनीय हैं, और उनकी लंबाई रनटाइम पर निर्धारित होती है।

इसके अतिरिक्त, गो समग्र डेटा प्रकारों का समर्थन करता है, जैसे:

सारणियाँ: एक ही प्रकार के तत्वों की निश्चित-लंबाई अनुक्रम।

एक ही प्रकार के तत्वों की निश्चित-लंबाई अनुक्रम। स्लाइस: समान प्रकार के तत्वों का गतिशील-लंबाई क्रम।

समान प्रकार के तत्वों का गतिशील-लंबाई क्रम। मैप्स: की-वैल्यू पेयर का बिना क्रम वाला संग्रह, जहां की और वैल्यू का कोई निर्दिष्ट प्रकार हो सकता है।

जैसे-जैसे आप गो सीखना जारी रखेंगे, आप अधिक जटिल और बहुमुखी अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए इन बुनियादी डेटा प्रकारों और संरचनाओं को संयोजित करने में सक्षम होंगे।

गो में कार्य और तरीके

फ़ंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक हैं, और गो कोई अपवाद नहीं है। गो में फ़ंक्शंस को func कीवर्ड का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, इसके बाद फ़ंक्शन का नाम, इनपुट पैरामीटर, रिटर्न प्रकार और फ़ंक्शन बॉडी होती है। गो में फ़ंक्शंस कई मान लौटा सकते हैं, जिससे जटिल संचालन और त्रुटि जाँच को संभालना आसान हो जाता है।

यहाँ एक साधारण गो फ़ंक्शन का उदाहरण दिया गया है:

package main import ( "fmt" ) func add(a int, b int) int { return a + b } func main() { result1 := add(5, 7) fmt.Println("The sum is:", result1) }

इस उदाहरण में, हम एक साधारण add फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जो दो पूर्णांक पैरामीटर लेता है और उनका योग लौटाता है। फ़ंक्शन को तब main फ़ंक्शन से बुलाया जाता है, और परिणाम मुद्रित होता है।

गो में तरीके

गो में तरीके फ़ंक्शन के समान हैं, लेकिन वे एक विशिष्ट रिसीवर प्रकार से जुड़े हैं, और उन्हें रिसीवर प्रकार के उदाहरण पर बुलाया जाता है। इससे मौजूदा प्रकारों में व्यवहार जोड़ना संभव हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कक्षाओं में विधियों को परिभाषित करती हैं। यहाँ एक उदाहरण है:

package main import ( "fmt" ) type Circle struct { radius float64 } func (c Circle) area() float64 { return 3.14159 * c.radius * c.radius } func main() { myCircle := Circle{radius: 5} circleArea := myCircle.area() fmt.Printf("The area of the circle is: %.2f

", circleArea) }

इस उदाहरण में, हम एक radius क्षेत्र के साथ एक Circle संरचना को परिभाषित करते हैं। area नाम की एक विधि को Circle प्रकार के लिए परिभाषित किया गया है। यह विधि त्रिज्या का उपयोग करके वृत्त के क्षेत्र की गणना करती है और परिणाम को फ़्लोट64 मान के रूप में लौटाती है।

गो में नियंत्रण संरचनाएं

नियंत्रण संरचनाएं किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की नींव होती हैं क्योंकि वे कार्यक्रम के प्रवाह को निर्देशित करती हैं। गो कंडीशनल ब्रांचिंग, लूपिंग और मल्टीपल कंडीशन चेक या कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के लिए कई कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफर करता है।

यदि कथन

गो में, सशर्त ब्रांचिंग आमतौर पर if स्टेटमेंट्स का उपयोग करके की जाती है। ये कथन एक बूलियन अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं और यदि सत्य है, तो अभिव्यक्ति के बाद कोड के ब्लॉक को निष्पादित करें। यहाँ एक उदाहरण है:

package main import ( "fmt" ) func main() { number := 42 if number%2 == 0 { fmt.Println("The number is even.") } else { fmt.Println("The number is odd.") } }

इस उदाहरण में, हम जाँच करते हैं कि क्या कोई संख्या मॉडुलो ऑपरेटर और एक if स्टेटमेंट का उपयोग करके सम या विषम है।

लूप्स के लिए

गो में केवल एक प्रकार का लूप है: लूप for । इसका उपयोग सभी प्रकार के लूपिंग परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है: निश्चित पुनरावृत्तियाँ, अनंत लूप और "जबकि" लूप। यहाँ एक उदाहरण है:

package main import ( "fmt" ) func main() { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Iteration:", i) } }

इस उदाहरण में, हम पांच बार पुनरावृति करने के लिए काउंटर के साथ लूप for उपयोग करते हैं और वर्तमान पुनरावृत्ति संख्या को प्रिंट करते हैं।

स्विच करें और स्टेटमेंट चुनें

गो मल्टीपल कंडीशन चेक के लिए switch स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के लिए select स्टेटमेंट प्रदान करता है। यहाँ एक switch स्टेटमेंट का उदाहरण दिया गया है:

package main import ( "fmt" ) func main() { grade := "B" switch grade { case "A": fmt.Println("Excellent!") case "B": fmt.Println("Good") case "C": fmt.Println("Fair") case "D": fmt.Println("Poor") default: fmt.Println("Invalid grade") } }

इस उदाहरण में, हम इनपुट ग्रेड की जांच करने और संबंधित प्रदर्शन टिप्पणी को प्रिंट करने के लिए एक switch स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अन्य भाषाओं के विपरीत, गो को प्रत्येक केस ब्लॉक के अंत में एक break स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह मैचिंग केस को निष्पादित करने के बाद switch स्टेटमेंट से बाहर निकलता है।

गो में संगामिति

गो की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक गोरोइन और चैनल का उपयोग करके समवर्ती के लिए इसका अंतर्निहित समर्थन है। समवर्ती निष्पादन के कई धागों को एक साथ चलाने की अनुमति देता है, जिससे अनुप्रयोगों में अधिक प्रदर्शन और जवाबदेही को सक्षम किया जा सकता है।

गोरूटाइन्स

गोरोटीन गो में हल्के, समवर्ती कार्य निष्पादन हैं। गोरूटाइन बनाने के लिए, go कीवर्ड को फ़ंक्शन कॉल में जोड़ें। फ़ंक्शन शेष प्रोग्राम के साथ एक ही पता स्थान साझा करते हुए समवर्ती रूप से निष्पादित करना शुरू कर देता है। यहाँ एक उदाहरण है:

package main import ( "fmt" "time" ) func display(message string) { for i := 0; i < 5; i++ { fmt.Println(message) time.Sleep(1 * time.Second) } } func main() { go display("Hello") go display("World") // Let Goroutines finish before exiting time.Sleep(5 * time.Second) }

इस उदाहरण में, हम दो गोरोइन बनाते हैं जो संदेश प्रदर्शित करते हैं और दोहराने से पहले एक सेकंड के लिए रुकते हैं। कार्यक्रम से बाहर निकलने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्य पाँच सेकंड तक प्रतीक्षा करता है कि गोरोटीन खत्म हो जाए।

चैनल

चैनल गोरूटाइन्स के बीच संचार के साधन हैं। वे गोरोटीन को थ्रेड-सुरक्षित तरीके से मान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यहाँ एक उदाहरण है:

package main import ( "fmt" ) func producer(numbers chan<- int) { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Produced:", i) numbers <- i } close(numbers) // Close the channel when done } func consumer(numbers <-chan int) { for number := range numbers { fmt.Println("Consumed:", number) } } func main() { numbers := make(chan int) go producer(numbers) go consumer(numbers) // Let the Goroutines finish time.Sleep(1 * time.Second) }

इस उदाहरण में, हम एक producer गोरोइन बनाते हैं जो संख्याएँ उत्पन्न करता है और उन्हें एक चैनल को भेजता है, और एक consumer गोरोइन जो चैनल से प्राप्त संख्याओं को संसाधित करता है। चैनलों का उपयोग करके, हम गोरूटाइन्स के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हैं।

Go में Concurrency, Goroutines और Channels का उपयोग करते हुए, समवर्ती अनुप्रयोगों के विकास को सरल बनाता है, जिससे वे अधिक कुशल, विश्वसनीय और समझने में आसान हो जाते हैं।

गो कोड लिखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

शक्तिशाली अनुप्रयोगों को विकसित करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ, रखरखाव योग्य और कुशल गो कोड लिखना आवश्यक है। गो के साथ काम करते समय आपको कुछ सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करना चाहिए:

उचित नामकरण सम्मेलन

आपके गो कोड को समझने योग्य और बनाए रखने योग्य बनाने में नामकरण सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गो में नामकरण के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करें:

पैकेज के नाम लोअरकेस, छोटे और संक्षिप्त होने चाहिए। अंडरस्कोर या मिश्रित केस नाम का उपयोग करने से बचें।

लोअरकेस, छोटे और संक्षिप्त होने चाहिए। अंडरस्कोर या मिश्रित केस नाम का उपयोग करने से बचें। वेरिएबल, फंक्शन और मेथड के नाम कैमलकेस में होने चाहिए, जिसमें पहले शब्द को छोड़कर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटलाइज़ किया गया हो।

कैमलकेस में होने चाहिए, जिसमें पहले शब्द को छोड़कर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटलाइज़ किया गया हो। निर्यात किए गए पहचानकर्ता , जैसे कि कार्य, विधियाँ, और वेरिएबल्स जिन्हें अन्य पैकेजों से एक्सेस किया जा सकता है, को बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए।

, जैसे कि कार्य, विधियाँ, और वेरिएबल्स जिन्हें अन्य पैकेजों से एक्सेस किया जा सकता है, को बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। अनएक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर्स , जो उस पैकेज तक सीमित हैं जहां उन्हें परिभाषित किया गया है, को लोअरकेस अक्षर से शुरू करना चाहिए।

उचित स्वरूपण

अपने गो कोड में एक सुसंगत प्रारूप का पालन करने से इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। गो समुदाय ने gofmt नामक एक उपकरण विकसित किया है जो अनुशंसित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित रूप से आपके कोड को स्वरूपित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस टूल का उपयोग करें कि आपका कोड एक सुसंगत शैली का पालन करता है।

लघु और केंद्रित कार्य लिखें

सुनिश्चित करें कि आपके कार्य और विधियाँ छोटी हैं और एक ही उद्देश्य पर केंद्रित हैं। यह पठनीयता, रखरखाव में सुधार करता है और परीक्षण को सरल बनाता है। कई अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ एक ही कार्य लिखने के बजाय, इसे छोटे, अधिक विशिष्ट कार्यों में तोड़ दें। यह दृष्टिकोण आपके एप्लिकेशन के विभिन्न हिस्सों में कोड का पुन: उपयोग करने में भी मदद करता है।

सख्त त्रुटि प्रबंधन

त्रुटि प्रबंधन गो प्रोग्रामिंग का मुख्य पहलू है। जाओ आपको अपवादों पर भरोसा करने के बजाय त्रुटियों को स्पष्ट रूप से संभालने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब कोई फ़ंक्शन कोई त्रुटि लौटाता है, तो हमेशा उसे उचित रूप से जांचें और संभालें। यह सुनिश्चित करने के लिए मुहावरेदार if err != nil पैटर्न का उपयोग करें कि आपका प्रोग्राम त्रुटियों की उपस्थिति में सही ढंग से व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त, अपने त्रुटि संदेशों में संदर्भ प्रदान करें ताकि आपको और अन्य डेवलपर्स को अधिक आसानी से समस्याओं की पहचान करने और उनका निदान करने में मदद मिल सके।

व्यापक इकाई परीक्षण लिखें

अपने गो कोड की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लेखन इकाई परीक्षण आवश्यक है। गो के परीक्षण पैकेज के माध्यम से परीक्षण के लिए अंतर्निहित समर्थन है। जब आप अपने कोड में परिवर्तन करते हैं तो उनके व्यवहार को सत्यापित करने और संभावित मुद्दों को पकड़ने के लिए अलग-अलग कार्यों, विधियों और पैकेजों के लिए परीक्षण लिखें। बग को रोकने और अपने कोड में विश्वास बढ़ाने के लिए रखरखाव योग्य और संपूर्ण परीक्षण लिखने में समय व्यतीत करें।

गो पैकेज और लाइब्रेरी का बुद्धिमानी से उपयोग करें

मानक पुस्तकालय और व्यापक समुदाय दोनों में गो के पास कई पुस्तकालयों और पैकेजों के साथ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। पुस्तकालयों का उपयोग करते समय समय की बचत हो सकती है, बाहरी निर्भरताओं को चुनते समय सतर्क रहें। हमेशा प्रतिष्ठित, अच्छी तरह से प्रलेखित पुस्तकालयों का चयन करें और निर्णय लेने से पहले कई विकल्पों का मूल्यांकन करें। इसके अतिरिक्त, संभावित सुरक्षा और प्रदर्शन समस्याओं के लिए अपनी निर्भरता सूची को प्रबंधनीय और निगरानी में रखें।

दस्तावेज़ आपका कोड

स्पष्ट और संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें और गो के दस्तावेज़ सम्मेलनों का उपयोग करके अपना कोड दस्तावेज करें। अपने कोड को पर्याप्त टिप्पणियों, स्पष्टीकरणों और उदाहरणों के साथ दस्तावेज करना दीर्घकालिक रखरखाव और टीम वर्क के लिए महत्वपूर्ण है।

गो के लिए लोकप्रिय उपयोग के मामले और पुस्तकालय

गो कई उपयोग मामलों के साथ एक बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा है। गो के कुछ सबसे लोकप्रिय एप्लिकेशन क्षेत्रों में शामिल हैं:

सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग और वेब सेवाएं

नेटवर्किंग और वितरित सिस्टम

माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर

DevOps और CLI उपकरण

यहां गो इकोसिस्टम में कुछ लोकप्रिय पुस्तकालयों और रूपरेखाओं की सूची दी गई है जो सामान्य विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

वेब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी

जिन: मार्टिनी-जैसी एपीआई के साथ एक तेज़, सरल और हल्का वेब फ्रेमवर्क।

इको: गो के लिए एक उच्च-प्रदर्शन, एक्स्टेंसिबल और मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क।

Revel: एक फुल-स्टैक वेब फ्रेमवर्क जिसे आरंभ करने के लिए किसी कॉन्फ़िगरेशन या बॉयलरप्लेट कोड की आवश्यकता नहीं होती है।

एपीआई और प्रोटोकॉल उपकरण

gRPC: एक उच्च-प्रदर्शन, ओपन-सोर्स यूनिवर्सल RPC फ्रेमवर्क।

गोरिल्ला मक्स: गो वेब एप्लिकेशन और एपीआई के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली यूआरएल राउटर और डिस्पैचर लाइब्रेरी।

डेटाबेस ड्राइवर्स और हेल्पर्स

GORM: गो के लिए एक शानदार ORM लाइब्रेरी जो विभिन्न डेटाबेस सिस्टम जैसे कि PostgreSQL , MySQL , SQLite, और बहुत कुछ का समर्थन करती है।

sqlx: मानक डेटाबेस / sql पैकेज का एक विस्तार जो मानक पैकेज के साथ संगतता बनाए रखते हुए डेटाबेस संचालन को सरल और बढ़ाता है।

इन पुस्तकालयों के अलावा, गो मानक पुस्तकालय नेटवर्किंग, आई / ओ, डेटा संरचनाओं, एल्गोरिदम, और अधिक जैसे कार्यात्मकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करने के लिए कई उपयोगी पैकेज प्रदान करता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि गो प्रोग्रामिंग भाषा सीखना और लोकप्रिय पुस्तकालयों/एपीआई का उपयोग करना एक सफल एप्लिकेशन बनाने का सिर्फ एक पहलू है। वास्तव में अपनी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने और तकनीकी ऋण को समाप्त करने के लिए, आप AppMaster को आज़माने पर विचार कर सकते हैं - एक नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म जो आपको बिना किसी तकनीकी ऋण के स्वचालित रूप से स्रोत कोड उत्पन्न करते हुए एक विज़ुअल इंटरफ़ेस का उपयोग करके बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। AppMaster प्लेटफॉर्म के साथ, आपके गो एप्लिकेशन को 10 गुना तेजी से और 3 गुना अधिक लागत प्रभावी विकसित किया जा सकता है, जिसमें कई प्रकार की कार्यात्मकताएं और उपयोग के मामले शामिल हैं।