รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Go

Go หรือที่เรียกว่า Golang เป็นภาษาโปรแกรมแบบโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาโดยวิศวกรของ Google Robert Griesemer, Rob Pike และ Ken Thompson ได้รับการออกแบบมาให้เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ Go เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเซิร์ฟเวอร์และระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนหลัง ด้วยไวยากรณ์ที่ตรงไปตรงมา การสนับสนุนในตัวสำหรับการทำงานพร้อมกัน และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม Go ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักพัฒนาสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ไมโครเซอร์วิส และระบบแบบกระจาย

ระบบนิเวศของ Go เติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2552 โดยมีไลบรารีและเครื่องมือมากมายให้นักพัฒนาได้ใช้ประโยชน์ บริษัทต่างๆ เช่น Dropbox, Uber และ Docker ได้เลือก Go สำหรับระบบแบ็กเอนด์พื้นฐาน ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีพื้นฐานที่มั่นคงใน Go และไวยากรณ์ โดยเน้นที่คุณลักษณะของภาษาหลักเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเขียนโปรแกรม Go

การติดตั้งและการตั้งค่า Go

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับ Go คุณจะต้องติดตั้งภาษาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Go และดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ตัวติดตั้งให้มา ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม PATH เพื่อรวมไดเร็กทอรีการติดตั้งของ Go เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่ง Go พร้อมใช้งานจากบรรทัดคำสั่ง ในระบบ Unix คุณสามารถเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ .bashrc หรือ .profile ของคุณได้:

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin รีสตาร์ทเทอร์มินัลหรือพรอมต์คำสั่งเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่า Go ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ:

go version

หากการติดตั้งสำเร็จ เวอร์ชันของ Go ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเอาต์พุต

เมื่อติดตั้ง Go บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาเจาะลึกพื้นฐานภาษา

ทำความเข้าใจ Go Syntax และประเภทข้อมูล

ไวยากรณ์ของ Go ได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายและอ่านง่าย ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบทางภาษาที่สำคัญบางอย่าง รวมถึงแพ็คเกจ การอิมพอร์ต ตัวแปร และประเภทข้อมูลพื้นฐาน

บรรจุภัณฑ์และการนำเข้า

โปรแกรม Go ได้รับการจัดระเบียบเป็น packages ซึ่งช่วยปรับโมดูลาร์และจัดการโค้ด แพ็กเกจคือไดเร็กทอรีที่มีไฟล์ต้นฉบับ Go ตั้งแต่หนึ่งไฟล์ขึ้นไป บรรทัดแรกของไฟล์ Go ทุกไฟล์ควรประกาศแพ็คเกจที่เป็นของ:

package main

ในตัวอย่างข้างต้น ไฟล์ต้นฉบับเป็นของแพ็คเกจ "หลัก" บล็อกโค้ดที่ตามหลังการประกาศแพ็กเกจประกอบด้วยคำสั่ง import ที่มีแพ็กเกจอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมของคุณ:

import ( "fmt" "math" )

คำสั่ง import ระบุแพ็คเกจที่จะนำเข้าในไฟล์ปัจจุบัน ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะที่ส่งออก เช่น ฟังก์ชันและตัวแปร

ตัวแปรและค่าคงที่

ตัวแปรใน Go สามารถประกาศได้โดยใช้คีย์เวิร์ด var ตามด้วยชื่อตัวแปร ประเภท และค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม:

var x int = 10

หากมีการระบุค่าเริ่มต้น Go สามารถอนุมานประเภทได้ ทำให้คุณสามารถละเว้นการประกาศประเภทได้:

var x = 10 // x is an int

คุณยังสามารถใช้ไวยากรณ์การประกาศตัวแปรแบบสั้นของ Go ซึ่งจะอนุมานประเภทและกำหนดค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ:

x := 10 // x is an int

สามารถประกาศค่าคงที่ได้โดยใช้คำหลัก const ต้องทราบค่าเหล่านี้ในเวลาคอมไพล์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการทำงานของโปรแกรม:

const PI = 3.14159

ประเภทข้อมูลพื้นฐาน

Go มีข้อมูลพื้นฐานหลายประเภท ได้แก่:

จำนวนเต็ม: สามารถประกาศจำนวนเต็มที่ลงนามโดยใช้ int , int8 , int16 , int32 หรือ int64 จำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถกำหนดได้ด้วย uint , uint8 , uint16 , uint32 หรือ uint64

สามารถประกาศจำนวนเต็มที่ลงนามโดยใช้ , , , หรือ จำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถกำหนดได้ด้วย , , , หรือ จำนวนจุดลอยตัว: สามารถกำหนดได้โดยใช้ float32 หรือ float64

สามารถกำหนดได้โดยใช้ หรือ จำนวนเชิงซ้อน: จำนวนเชิงซ้อนจะถูกประกาศโดยใช้ complex64 หรือ complex128

จำนวนเชิงซ้อนจะถูกประกาศโดยใช้ หรือ บูลีน: บูลีนแสดงด้วยประเภทข้อมูล bool และสามารถมีค่า true หรือ false

บูลีนแสดงด้วยประเภทข้อมูล และสามารถมีค่า หรือ สตริง: สตริง Go คือลำดับของอักขระที่เข้ารหัส UTF-8 พวกมันไม่เปลี่ยนรูปและความยาวของพวกมันถูกกำหนดที่รันไทม์

นอกจากนี้ Go ยังรองรับประเภทข้อมูลผสม เช่น:

อาร์เรย์: ลำดับความยาวคงที่ขององค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ลำดับความยาวคงที่ขององค์ประกอบประเภทเดียวกัน ชิ้น: ลำดับความยาวไดนามิกขององค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ลำดับความยาวไดนามิกขององค์ประกอบประเภทเดียวกัน แมป: คอลเล็กชันคู่คีย์-ค่าแบบไม่เรียงลำดับ โดยที่คีย์และค่าสามารถมีประเภทใดก็ได้ที่ระบุ

เมื่อคุณเรียนรู้ Go ต่อไป คุณจะสามารถรวมประเภทข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างเหล่านี้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

ฟังก์ชันและวิธีการใน Go

ฟังก์ชันเป็นหนึ่งในหน่วยการสร้างที่สำคัญของภาษาโปรแกรมใดๆ และ Go ก็ไม่มีข้อยกเว้น ฟังก์ชันใน Go ถูกกำหนดโดยใช้คีย์เวิร์ด func ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน พารามิเตอร์อินพุต ประเภทการส่งคืน และเนื้อหาของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่างๆ ใน ​​Go สามารถคืนค่าได้หลายค่า ทำให้ง่ายต่อการจัดการการทำงานที่ซับซ้อนและการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของฟังก์ชัน Go อย่างง่าย:

package main import ( "fmt" ) func add(a int, b int) int { return a + b } func main() { result1 := add(5, 7) fmt.Println("The sum is:", result1) }

ในตัวอย่างนี้ เรากำหนดฟังก์ชัน add อย่างง่ายที่รับพารามิเตอร์จำนวนเต็มสองตัวและส่งกลับผลรวม จากนั้นฟังก์ชันจะถูกเรียกใช้จากฟังก์ชัน main และผลลัพธ์จะถูกพิมพ์ออกมา

วิธีการใน Go

เมธอดใน Go นั้นคล้ายกับฟังก์ชัน แต่จะเชื่อมโยงกับประเภทตัวรับเฉพาะ และจะถูกเรียกใช้บนอินสแตนซ์ของประเภทตัวรับ สิ่งนี้ทำให้สามารถเพิ่มลักษณะการทำงานให้กับประเภทที่มีอยู่ได้ คล้ายกับวิธีที่ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุกำหนดวิธีการในคลาส นี่คือตัวอย่าง:

package main import ( "fmt" ) type Circle struct { radius float64 } func (c Circle) area() float64 { return 3.14159 * c.radius * c.radius } func main() { myCircle := Circle{radius: 5} circleArea := myCircle.area() fmt.Printf("The area of the circle is: %.2f

", circleArea) }

ในตัวอย่างนี้ เรากำหนดโครงสร้าง Circle ด้วยฟิลด์ radius เมธอดชื่อ area ถูกกำหนดสำหรับประเภท Circle วิธีนี้จะคำนวณพื้นที่ของวงกลมโดยใช้รัศมีและส่งกลับผลลัพธ์เป็นค่า float64

โครงสร้างการควบคุมใน Go

โครงสร้างการควบคุมเป็นรากฐานของภาษาโปรแกรมใด ๆ เพราะมันกำหนดการไหลของโปรแกรม Go นำเสนอโครงสร้างการควบคุมหลายแบบสำหรับการแยกย่อยตามเงื่อนไข การวนลูป และการตรวจสอบเงื่อนไขหลายรายการหรือการดำเนินการสื่อสาร

ถ้างบ

ใน Go โดยทั่วไปแล้วการแยกสาขาแบบมีเงื่อนไขจะทำโดยใช้คำสั่ง if ข้อความเหล่านี้ประเมินนิพจน์บูลีน และถ้าเป็นจริง ให้ดำเนินการบล็อกโค้ดตามหลังนิพจน์ นี่คือตัวอย่าง:

package main import ( "fmt" ) func main() { number := 42 if number%2 == 0 { fmt.Println("The number is even.") } else { fmt.Println("The number is odd.") } }

ในตัวอย่างนี้ เราตรวจสอบว่าตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่โดยใช้ตัวดำเนินการโมดูโลและคำสั่ง if

สำหรับลูป

Go มีลูปเพียงประเภทเดียว: for ลูป สามารถใช้กับสถานการณ์การวนซ้ำได้ทุกประเภท: การวนซ้ำแบบตายตัว การวนซ้ำไม่สิ้นสุด และการวนซ้ำ " while " นี่คือตัวอย่าง:

package main import ( "fmt" ) func main() { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Iteration:", i) } }

ในตัวอย่างนี้ เราใช้ for วนซ้ำกับตัวนับเพื่อวนซ้ำห้าครั้งและพิมพ์หมายเลขวนซ้ำปัจจุบัน

สลับและเลือกงบ

Go จัดเตรียมคำสั่ง switch สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขหลายรายการ และคำสั่ง select สำหรับการดำเนินการสื่อสาร นี่คือตัวอย่างคำสั่ง switch :

package main import ( "fmt" ) func main() { grade := "B" switch grade { case "A": fmt.Println("Excellent!") case "B": fmt.Println("Good") case "C": fmt.Println("Fair") case "D": fmt.Println("Poor") default: fmt.Println("Invalid grade") } }

ในตัวอย่างนี้ เราใช้คำสั่ง switch เพื่อตรวจสอบเกรดอินพุตและพิมพ์หมายเหตุประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ตรงที่ Go ไม่ต้องการคำสั่ง break ที่ส่วนท้ายของบล็อกเคสแต่ละอัน เนื่องจากมันออกจากคำสั่ง switch หลังจากดำเนินการกับ case ที่ตรงกัน

การทำงานพร้อมกันใน Go

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Go คือการสนับสนุนในตัวสำหรับการทำงานพร้อมกันโดยใช้ Goroutines และ Channels การทำงานพร้อมกันช่วยให้การดำเนินการหลายเธรดทำงานพร้อมกัน ทำให้มีประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ดีขึ้นในแอปพลิเคชัน

โกรูทีน

Goroutines มีน้ำหนักเบา เรียกใช้ฟังก์ชันพร้อมกันใน Go หากต้องการสร้าง Goroutine เพียงเพิ่มคำหลัก go ข้างหน้าเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน ฟังก์ชันนี้เริ่มทำงานพร้อมกันกับส่วนที่เหลือของโปรแกรม โดยใช้พื้นที่ที่อยู่เดียวกันร่วมกัน นี่คือตัวอย่าง:

package main import ( "fmt" "time" ) func display(message string) { for i := 0; i < 5; i++ { fmt.Println(message) time.Sleep(1 * time.Second) } } func main() { go display("Hello") go display("World") // Let Goroutines finish before exiting time.Sleep(5 * time.Second) }

ในตัวอย่างนี้ เราสร้าง Goroutine สองรายการที่แสดงข้อความและหยุดชั่วคราวหนึ่งวินาทีก่อนที่จะทำซ้ำ ฟังก์ชันหลักจะรอเป็นเวลาห้าวินาทีเพื่อให้แน่ใจว่า Goroutines เสร็จสิ้นก่อนที่จะออกจากโปรแกรม

ช่องทาง

ช่องสัญญาณเป็นวิธีการสื่อสารระหว่าง Goroutines พวกเขาอนุญาตให้ Goroutines ส่งและรับค่าในลักษณะที่ปลอดภัยสำหรับเธรด นี่คือตัวอย่าง:

package main import ( "fmt" ) func producer(numbers chan<- int) { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Produced:", i) numbers <- i } close(numbers) // Close the channel when done } func consumer(numbers <-chan int) { for number := range numbers { fmt.Println("Consumed:", number) } } func main() { numbers := make(chan int) go producer(numbers) go consumer(numbers) // Let the Goroutines finish time.Sleep(1 * time.Second) }

ในตัวอย่างนี้ เราสร้าง Goroutine ของ producer ที่สร้างตัวเลขและส่งไปยังช่องทาง และ Goroutine ของ consumer ที่ประมวลผลตัวเลขที่ได้รับจากช่องทาง ด้วยการใช้ช่องทาง เรารับประกันการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง Goroutines

การทำงานพร้อมกันใน Go โดยใช้ Goroutines และ Channels ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมกันง่ายขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อถือได้ และเข้าใจง่าย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน Go Code

การเขียนโค้ด Go ที่สะอาด บำรุงรักษาได้ และมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทรงพลังและรับประกันความสำเร็จในระยะยาว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณควรปฏิบัติตามเมื่อทำงานกับ Go มีดังนี้

ข้อตกลงการตั้งชื่อที่เหมาะสม

แบบแผนการตั้งชื่อมีบทบาทสำคัญในการทำให้โค้ด Go ของคุณเข้าใจและบำรุงรักษาได้ ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้สำหรับการตั้งชื่อใน Go:

ชื่อแพ็คเกจ ควรเป็นตัวพิมพ์เล็ก สั้น และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายขีดล่างหรือชื่อตัวพิมพ์ผสมกัน

ควรเป็นตัวพิมพ์เล็ก สั้น และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายขีดล่างหรือชื่อตัวพิมพ์ผสมกัน ชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน และเมธอด ควรอยู่ใน camelCase โดยอักษรตัวแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคำแรก

ควรอยู่ใน camelCase โดยอักษรตัวแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคำแรก ตัวระบุที่ส่งออก เช่น ฟังก์ชัน เมธอด และตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากแพ็กเกจอื่นๆ ควรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่

เช่น ฟังก์ชัน เมธอด และตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากแพ็กเกจอื่นๆ ควรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ตัวระบุที่ไม่ได้ส่งออก ซึ่งจำกัดเฉพาะแพ็คเกจที่กำหนด ควรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก

การจัดรูปแบบที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามรูปแบบที่สอดคล้องกันในโค้ด Go ทำให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก ชุมชน Go ได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า gofmt ซึ่งจะจัดรูปแบบโค้ดของคุณโดยอัตโนมัติตามแนวทางที่แนะนำ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดของคุณเป็นไปตามสไตล์ที่สอดคล้องกัน

เขียนฟังก์ชั่นที่สั้นและเน้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันและวิธีการของคุณสั้นและมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์เดียว สิ่งนี้ปรับปรุงความสามารถในการอ่าน การบำรุงรักษา และทำให้การทดสอบง่ายขึ้น แทนที่จะเขียนฟังก์ชันเดียวที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย ให้แบ่งย่อยออกเป็นฟังก์ชันย่อยๆ และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น วิธีการนี้ยังช่วยในการใช้โค้ดซ้ำกับส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันของคุณ

การจัดการข้อผิดพลาดอย่างเข้มงวด

การจัดการข้อผิดพลาดเป็นลักษณะหลักของการเขียนโปรแกรม Go Go สนับสนุนให้คุณจัดการกับข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน แทนที่จะพึ่งพาข้อยกเว้น เมื่อฟังก์ชันส่งคืนข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบและจัดการอย่างเหมาะสมเสมอ ใช้รูปแบบสำนวน if err != nil เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อมีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ให้ระบุบริบทในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อช่วยให้คุณและนักพัฒนารายอื่นระบุและวินิจฉัยปัญหาได้ง่ายขึ้น

เขียนการทดสอบหน่วยที่ครอบคลุม

การเขียนการทดสอบหน่วยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโค้ด Go ของคุณ Go มีการสนับสนุนในตัวสำหรับการทดสอบผ่านแพ็คเกจการทดสอบ เขียนการทดสอบสำหรับฟังก์ชัน เมธอด และแพ็คเกจแต่ละรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพฤติกรรมและตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดของคุณ ใช้เวลาในการเขียนการทดสอบที่บำรุงรักษาได้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันข้อบกพร่องและเพิ่มความมั่นใจในโค้ดของคุณ

ใช้ Go Packages และ Libraries อย่างชาญฉลาด

Go มีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งพร้อมห้องสมุดและแพ็คเกจมากมาย ทั้งในห้องสมุดมาตรฐานและจากชุมชนที่กว้างขึ้น ในขณะที่การใช้ไลบรารีสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเลือกการอ้างอิงจากภายนอก เลือกใช้ห้องสมุดที่มีชื่อเสียงและมีเอกสารครบถ้วนเสมอ และประเมินตัวเลือกต่างๆ ก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ให้จัดการรายการอ้างอิงของคุณสามารถจัดการและตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

บันทึกรหัสของคุณ

เขียนความคิดเห็นที่ชัดเจนและกระชับและจัดทำเอกสารรหัสของคุณโดยใช้แบบแผนเอกสารของ Go การจัดทำเอกสารโค้ดของคุณพร้อมความคิดเห็น คำอธิบาย และตัวอย่างที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบำรุงรักษาในระยะยาวและการทำงานเป็นทีม

กรณีใช้งานยอดนิยมและไลบรารีสำหรับ Go

Go เป็นภาษาโปรแกรมอเนกประสงค์ที่มีกรณีการใช้งานมากมาย พื้นที่แอปพลิเคชันยอดนิยมบางส่วนสำหรับ Go ได้แก่:

การเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์และบริการเว็บ

ระบบเครือข่ายและระบบกระจาย

สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส

เครื่องมือ DevOps และ CLI

นี่คือรายการของไลบรารีและเฟรมเวิร์กยอดนิยมบางส่วนในระบบนิเวศของ Go ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน:

กรอบเว็บและไลบรารี

Gin: เว็บเฟรมเวิร์กที่รวดเร็ว เรียบง่าย และน้ำหนักเบาพร้อม API แบบมาร์ตินี่

Echo: กรอบเว็บประสิทธิภาพสูง ขยายได้ และเรียบง่ายสำหรับ Go

Revel: เว็บเฟรมเวิร์กแบบฟูลสแต็กที่ไม่ต้องการการกำหนดค่าหรือรหัสสำเร็จรูปในการเริ่มต้น

เครื่องมือ API และโปรโตคอล

gRPC: เฟรมเวิร์ก RPC สากลแบบโอเพ่นซอร์สประสิทธิภาพสูง

Gorilla Mux: เราเตอร์ URL อันทรงพลังและไลบรารี่ดิสแพตเชอร์สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชันและ API ของ Go

ไดรเวอร์ฐานข้อมูลและตัวช่วย

GORM: ไลบรารี ORM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Go ที่รองรับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น PostgreSQL , MySQL , SQLite และอื่นๆ

sqlx: ส่วนเสริมของแพ็คเกจฐานข้อมูล/SQL มาตรฐานที่ลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้กับแพ็คเกจมาตรฐาน

นอกจากไลบรารีเหล่านี้แล้ว ไลบรารีมาตรฐาน Go ยังมีแพ็คเกจที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการทำงานกับฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น ระบบเครือข่าย I/O โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม และอื่นๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรม Go และการใช้ไลบรารี/API ยอดนิยมเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งในการสร้างแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาของคุณอย่างแท้จริงและกำจัดหนี้ทางเทคนิค คุณอาจลองใช้ AppMaster — แพลตฟอร์มแบบไม่ใช้โค้ด ที่ช่วยให้คุณสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพ ขณะที่สร้างซอร์สโค้ดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีภาระทางเทคนิค ด้วยแพลตฟอร์ม AppMaster แอปพลิเคชัน Go ของคุณสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่าและคุ้มค่ากว่า 3 เท่า ครอบคลุมฟังก์ชันและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย