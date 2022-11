W AppMasterze możesz dodawać do aplikacji internetowych interaktywne elementy, takie jak efekty wizualne, dźwięki i inne. W tym artykule pokażemy jak wykorzystać zarówno bloki Fire Confetti jak i Play Sound w połączeniu ze sobą.

Przykład opisany w tym artykule jest bardzo prosty, tak aby czytelnik o dowolnym poziomie znajomości pracy z platformą AppMaster mógł zrozumieć istotę korzystania z tych bloków i dostosować je do swojej aplikacji.

Powiedzmy, że nasza aplikacja internetowa musi jakoś zareagować na zdarzenie logowania użytkownika. Mianowicie, przy udanym logowaniu na ekranie strzela konfetti i odgrywana jest pewna melodia. Wygląda to tak jak na obrazku poniżej (ponieważ jest to animacja, nie ma możliwości zintegrowania dźwięku, ale można samemu przetestować efekt):

Przede wszystkim przyjrzyjmy się bliżej samym blokom procesów biznesowych Play Sound i Fire Confetti.

1. Play Sound - blok procesu biznesowego, który odtwarza dźwięk z pliku znajdującego się pod danym linkiem.

URL (mp3) [string] - ścieżka do pliku. Dobrą praktyką jest podanie ścieżki do pliku z magazynu plików aplikacji, wtedy URL będzie wyglądał jak /api/_pliki/<ID>/download/, gdzie ID to ID pliku w backendzie aplikacji.



2. Fire Confetti - blok procesu biznesowego, który odpala konfetti dla aktualnego użytkownika.

Preset [vmodel] - pozwala wybrać animację dla wystrzeliwania konfetti

- Działo

- Fajerwerki

- Realistyczny

- Śnieg

- Duma szkoły



Duration (ms) [integer] - czas trwania animacji w ms



Position top (%) [integer] - odchylenie punktu wyzwalania od góry ekranu



Position left (%) [integer] - odchylenie punktu spustowego od lewej strony ekranu



Particle count [integer] - liczba cząstek konfetti



Kąt [integer] - kąt



Colors [string array] - kolory cząsteczek konfetti



Przejdźmy do ustawienia samego procesu biznesowego. W naszym przykładzie konfetti jest odpalane po udanym zalogowaniu się użytkownika. Zatem wszystkie niezbędne modyfikacje zostaną wprowadzone w procesie biznesowym związanym z przyciskiem Login.

Konieczne jest znalezienie momentu w procesie biznesowym, który przekierowuje użytkownika na kolejną stronę po udanym logowaniu, czyli bloku Navigate. Nasza modyfikacja procesu biznesowego wygląda następująco:

Ustawienia bloku Fire Confetti, który jest tutaj wykorzystywany:

Preset = Armata;



Duration (ms) = 1;



Particle Count = 500;



Angle = 30.

Na wejście bloku Play Sound otrzymujemy ścieżkę do pliku muzycznego, który został wcześniej załadowany na serwer aplikacji.

W tym artykule opisaliśmy więc możliwości wykorzystania bloków interaktywnych Play Sound i Fire Confetti. Po zrozumieniu, jak działają, możesz je samodzielnie wykorzystać do bardziej złożonych scenariuszy.