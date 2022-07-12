AppMaster'da görsel efektler, sesler ve daha fazlası gibi web uygulamalarına etkileşimli öğeler ekleyebilirsiniz. Bu yazıda, hem Ateş Konfeti hem de Ses Çal bloklarını birbiriyle birlikte nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

Bu makalede açıklanan örnek çok basittir, böylece AppMaster platformuyla çalışma konusunda herhangi bir düzeyde bilgi sahibi olan bir okuyucu, bu blokları kullanmanın özünü anlayabilir ve bunları uygulamalarına uyarlayabilir.

Diyelim ki web uygulamamızın kullanıcı oturum açma olayına bir şekilde yanıt vermesi gerekiyor. Yani başarılı bir giriş ile ekranda konfeti vuruyor ve belli bir melodi çalınıyor. Aşağıdaki resimde şöyle görünüyor (bu bir animasyon olduğu için, bu bir animasyon olduğu için sesi entegre etmenin bir yolu yoktur, ancak sonucu kendiniz test edebilirsiniz):

Öncelikle Play Sound ve Fire Confetti iş süreci bloklarının kendilerine daha yakından bakalım.

1. Ses Çal - belirli bir bağlantıdaki bir dosyadan ses çalan bir iş süreci bloğu.

URL (mp3) [dize] - dosyanın yolu. Uygulamanın dosya deposundan dosyanın yolunu belirtmek iyi bir uygulamadır, ardından URL, /api/_file/<ID>/download/ gibi görünecektir; burada ID, uygulama arka ucundaki dosya kimliğidir.



2. Yangın Konfeti - mevcut kullanıcı için konfeti ateşleyen bir iş süreci bloğu.

Preset [vmodel] - konfeti çekmek için animasyonu seçmenizi sağlar

- Top

- Havai fişek

- Gerçekçi

- Kar

- Okul Gururu



Süre (ms) [integer] - ms cinsinden animasyon süresi



Üst konum (%) [tamsayı] - tetik noktasının ekranın üst kısmından sapması



Sol konum (%) [tamsayı] - tetik noktasının ekranın solundan sapması



Parçacık sayısı [tamsayı] - konfeti parçacıklarının sayısı



Açı [tamsayı] - açı



Renkler [dize dizisi] - konfeti parçacıkları renkleri



İş sürecinin kendisini kurmaya devam edelim. Örneğimizde, başarılı bir kullanıcı oturum açma işleminden sonra konfeti ateşlenir. Böylece Giriş butonu ile ilişkili iş sürecinde gerekli tüm değişiklikler yapılmış olacaktır.

Başarılı bir giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı bir sonraki sayfaya, yani Navigate bloğuna yönlendiren iş sürecinde bir an bulmak gerekir. İş sürecindeki değişikliğimiz aşağıdaki gibidir:

Burada kullanılan Fire Confetti blok ayarları:

Ön Ayar = Top;



Süre (ms) = 1;



Parçacık Sayısı = 500;



Açı = 30.

Play Sound bloğunun girişi, uygulama sunucusuna önceden yüklenmiş olan müzik dosyasının yolunu alır.

Bu nedenle, bu yazıda Play Sound ve Fire Confetti etkileşimli bloklarını kullanma olanaklarını anlattık. Nasıl çalıştıklarını anladıktan sonra, daha karmaşık senaryolar için bunları kendiniz kullanabilirsiniz.