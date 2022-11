In AppMaster è possibile aggiungere elementi interattivi alle applicazioni web, come effetti visivi, suoni e altro. In questo articolo vi mostreremo come utilizzare i blocchi Fire Confetti e Play Sound in combinazione tra loro.

L'esempio descritto in questo articolo è molto semplice, in modo che un lettore di qualsiasi livello di conoscenza della piattaforma AppMaster possa comprendere l'essenza dell'uso di questi blocchi e adattarli alla propria applicazione.

Supponiamo che la nostra applicazione web debba rispondere in qualche modo all'evento di login dell'utente. In particolare, in caso di login riuscito, sullo schermo appaiono dei coriandoli e viene riprodotta una certa melodia. L'aspetto è questo nell'immagine qui sotto (trattandosi di un'animazione, non c'è modo di integrare il suono, ma potete testare voi stessi il risultato):

Prima di tutto, diamo un'occhiata più da vicino ai blocchi del processo aziendale Play Sound e Fire Confetti.

1. Riproduci suono - un blocco di un processo aziendale che riproduce un suono da un file a un determinato link.

URL (mp3) [stringa] - percorso del file. È buona norma specificare il percorso del file dall'archivio dell'applicazione, in modo che l'URL sia simile a /api/_file/<ID>/download/, dove ID è l'ID del file nel backend dell'applicazione.



2. Fire Confetti - un blocco di processo aziendale che spara coriandoli per l'utente corrente.

Preset [vmodel] - consente di selezionare l'animazione per il lancio dei coriandoli.

- Cannone

- Fuochi d'artificio

- Realistico

- Neve

- Orgoglio scolastico



Durata (ms) [intero] - durata dell'animazione in ms



Posizione superiore (%) [intero] - deviazione del punto di attivazione dalla parte superiore dello schermo



Posizione sinistra (%) [intero] - deviazione del punto di attivazione dalla sinistra dello schermo



Numero di particelle [intero] - numero di particelle di coriandoli



Angolo [intero] - angolo



Colori [array di stringhe] - colori delle particelle di coriandoli



Passiamo all'impostazione del processo aziendale stesso. Nel nostro esempio, i coriandoli vengono sparati dopo che l'utente ha effettuato con successo il login. Pertanto, tutte le modifiche necessarie saranno apportate al processo aziendale associato al pulsante Login.

È necessario trovare un momento nel processo aziendale che reindirizzi l'utente alla pagina successiva dopo il successo del login, ovvero il blocco Naviga. La nostra modifica del processo aziendale è la seguente:

Impostazioni del blocco Fire Confetti qui utilizzato:

Preimpostazione = Cannone;



Durata (ms) = 1;



Numero di particelle = 500;



Angolo = 30.

L'input del blocco Play Sound riceve il percorso del file musicale precedentemente caricato sul server dell'applicazione.

In questo articolo abbiamo descritto le possibilità di utilizzo dei blocchi interattivi Play Sound e Fire Confetti. Dopo averne compreso il funzionamento, potrete utilizzarli voi stessi per scenari più complessi.