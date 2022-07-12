在AppMaster中，你可以向Web应用程序添加互动元素，如视觉效果、声音等。在这篇文章中，我们将向你展示如何将Fire Confetti和Play Sound这两个块结合起来使用。

本文所描述的例子非常简单，因此，对使用AppMaster平台的任何知识水平的读者都可以理解使用这些块的本质，并将其适用于他们的应用程序。

假设我们的Web应用程序需要以某种方式响应用户登录事件。也就是说，登录成功后，屏幕上会出现纸屑，并且会播放一段特定的旋律。如下图所示（因为这是一个动画，所以没有办法整合声音，因为这是动画，但你可以自己测试结果）。

首先，让我们仔细看看播放声音和发射彩纸的业务流程块本身。

1.Play Sound - 业务流程的一个区块，在一个给定的链接上播放文件的声音。

URL (mp3) [string] - 文件的路径。良好的做法是指定应用程序的文件存储的路径，那么URL将看起来像/api/_file/<ID>/download/，其中ID是应用程序后台的文件ID。



2.发射彩纸 - 一个为当前用户发射彩纸的业务流程块。

预设[vmodel] - 允许你选择发射纸屑的动画

- 大炮

- 烟花

- 逼真的

- 雪景

- 学校自豪感



Duration (ms) [integer] - 动画持续时间，单位是ms



Position top (%) [integer] - 触发点与屏幕顶部的偏差



Position left (%) [integer] - 触发点与屏幕左边的偏差



Particle count [integer] - 彩纸颗粒的数量



角度 [整数] - 角度



颜色[字符串阵列] - 彩纸颗粒的颜色



让我们继续设置业务流程本身。在我们的例子中，彩纸是在用户成功登录后发射的。因此，所有必要的修改都将在与登录按钮相关的业务流程中进行。

有必要在业务流程中找到一个时刻，在成功登录后将用户重定向到下一个页面，即Navigate块。我们对该业务流程的修改如下。

这里使用的火彩纸块设置。

预设=大炮。



持续时间（ms）=1。



粒子数 = 500。



角度=30。

播放声音块的输入接收先前上传到应用服务器的音乐文件的路径。

因此，在这篇文章中，我们描述了使用Play Sound和Fire Confetti互动块的可能性。在了解了它们的工作原理后，你可以自己使用它们来实现更复杂的场景。