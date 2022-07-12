في AppMaster ، يمكنك إضافة عناصر تفاعلية إلى تطبيقات الويب مثل المؤثرات المرئية والأصوات والمزيد. في هذه المقالة ، سوف نوضح لك كيفية استخدام كل من Fire Confetti و Play Sound Block مع بعضها البعض.

المثال الموضح في هذه المقالة بسيط للغاية بحيث يمكن للقارئ بأي مستوى من المعرفة للعمل مع منصة AppMaster فهم جوهر استخدام هذه الكتل وتكييفها مع تطبيقاتهم.

لنفترض أن تطبيق الويب الخاص بنا يحتاج إلى الاستجابة بطريقة ما لحدث تسجيل دخول المستخدم. وبالتحديد ، يتم إطلاق قصاصات ورق على الشاشة بتسجيل دخول ناجح ، ويتم عزف لحن معين. يبدو هذا في الصورة أدناه (نظرًا لأن هذه رسوم متحركة ، فلا توجد طريقة لدمج الصوت نظرًا لأن هذه رسوم متحركة ، ولكن يمكنك اختبار النتيجة بنفسك):

بادئ ذي بدء ، دعنا نلقي نظرة فاحصة على عمليات أعمال Play Sound و Fire Confetti.

1. تشغيل الصوت - كتلة من عملية تجارية تقوم بتشغيل صوت من ملف عند ارتباط معين.

URL (mp3) [سلسلة] - مسار الملف. من الممارسات الجيدة تحديد المسار إلى الملف من تخزين ملفات التطبيق ، ثم سيبدو عنوان URL مثل / api / _file / <ID> / download / ، حيث ID هو معرف الملف في الواجهة الخلفية للتطبيق.



2. Fire Confetti - كتلة عملية تجارية تطلق قصاصات ورق للمستخدم الحالي.

الإعداد المسبق [vmodel] - يسمح لك بتحديد الرسوم المتحركة لتصوير قصاصات الورق

- مدفع

- العاب ناريه

- واقعي

- ثلج

- فخر المدرسة



المدة (مللي ثانية) [عدد صحيح] - مدة الرسوم المتحركة بالمللي ثانية



الموضع الأعلى (٪) [عدد صحيح] - انحراف نقطة الزناد من أعلى الشاشة



الموضع الأيسر (٪) [عدد صحيح] - انحراف نقطة الزناد من يسار الشاشة



عدد الجسيمات [عدد صحيح] - عدد جسيمات النثار



الزاوية [عدد صحيح] - الزاوية



الألوان [مجموعة سلسلة] - ألوان جزيئات النثار



دعنا ننتقل إلى إعداد عملية الأعمال نفسها. في مثالنا ، يتم إطلاق قصاصات الورق بعد تسجيل دخول مستخدم ناجح. وبالتالي ، سيتم إجراء جميع التعديلات اللازمة في عملية الأعمال المرتبطة بزر تسجيل الدخول.

من الضروري إيجاد لحظة في عملية الأعمال تعيد توجيه المستخدم إلى الصفحة التالية عند تسجيل الدخول بنجاح ، وهي كتلة التنقل. تعديلنا لعملية الأعمال كالتالي:

إعدادات حظر Fire Confetti المستخدمة هنا:

الإعداد المسبق = المدفع ؛



المدة (مللي ثانية) = 1 ؛



عدد الجسيمات = 500 ؛



الزاوية = 30.

يستقبل إدخال كتلة Play Sound المسار إلى ملف الموسيقى الذي تم تحميله مسبقًا إلى خادم التطبيق.

وبالتالي ، في هذه المقالة وصفنا إمكانيات استخدام كتل تفاعلية Play Sound و Fire Confetti. بعد فهم كيفية عملها ، يمكنك استخدامها بنفسك لسيناريوهات أكثر تعقيدًا.