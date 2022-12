Według statystyk, tylko 34% populacji świata potrafi kodować.

Zadaj sobie teraz pytanie, ile razy sparzyłeś się, bo brakowało Ci wiedzy programistycznej? Pomyśl o pieniądzach i czasie, które zmarnowałeś, aby otrzymać mierną aplikację, która nawet nie skompiluje funkcji, które chciałeś, tylko dlatego, że nie potrafiłeś poradzić sobie z procesem tworzenia aplikacji.

Czas skończyć z tą frustracją i przejąć kontrolę samodzielnie. Za pomocą braku kodowania, a konkretnie za pomocą platform No-Code, będziesz mógł zanurzyć się w oceanie samodzielnego tworzenia i projektowania aplikacji.

Czym jest No-Code?

No-code pozwala na tworzenie oprogramowania aplikacyjnego bez żadnej linii kodu. Dlatego eliminuje wymagania dotyczące języka programowania i umożliwia nawet osobom nietechnicznym projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą sposobu wizualnego, prostego przeciągania i upuszczania oraz logiki 3 klasy.

Ponieważ no-code oznacza eliminację wszelkiego rodzaju programowania, usuwa również możliwość wystąpienia jakichkolwiek potencjalnych błędów, oszczędzając w ten sposób czas, stres i pieniądze. Zamiast tego, daje Ci możliwość skupienia się na inspiracji i kreatywności.

Czym są platformy No-Code?

Najlepszym sposobem na opisanie tego byłoby odwołanie się do słów przedsiębiorcy Ryana Chew, który prowadzi firmę Tribe zajmującą się innowacjami technologicznymi w Singapurze.

"Platformy No-Code, to w zasadzie platformy, które pozwalają każdemu - od przedsiębiorców po pracowników firm - projektować i rozwijać swoje aplikacje".

Platformy no-code rządzą się koncepcją znanych budowniczych stron internetowych, takich jak Wix czy Tilda. Wykorzystują one wizualny interfejs programistyczny, aby umożliwić osobom nietechnicznym projektowanie i publikowanie swoich produktów. Platformy te rozwijają się z dnia na dzień i osiągnęły już poziom tworzenia aplikacji o bogatej funkcjonalności, co czyni je nie do odróżnienia od aplikacji tworzonych w tradycyjny sposób.

Oczywiście jest mało prawdopodobne, że no-code całkowicie wyeliminuje zapotrzebowanie na kodowanie i tradycyjne tworzenie aplikacji, co oznacza, że programiści zawsze będą w użyciu. Jednak no-code tworzy nieograniczony przepływ pomysłów, który prowadzi do innowacji i szybkiego postępu.

Stwórz swoją pierwszą aplikację no-code z AppMaster.io

Spróbuj zaprojektować swoją pierwszą aplikację internetową lub mobilną za darmo. Tutaj, w AppMaster.io, oferujemy Ci naszą platformę i pełne wsparcie w całym procesie nauki i rozwoju aplikacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.