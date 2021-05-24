据统计，世界上只有 34% 的人口会编码。

现在问问你自己，你有多少次因为缺乏编程知识而被烧伤？想想您浪费了多少金钱和时间来接收一个甚至无法编译您想要的功能的平庸应用程序，仅仅因为您无法管理应用程序的创建过程。

是时候停止这种沮丧并自己控制了。通过无编码，特别是通过使用无代码平台，您将能够潜入独立应用程序创建和设计的海洋。

什么是无码？

无代码允许在没有任何代码行的情况下创建应用软件。因此，它消除了编程语言要求，即使是非技术人员也可以使用可视化方式、简单的拖放和 3 级逻辑设计他们的 Web 和移动应用程序。

由于无代码意味着消除任何类型的编程，它还消除了任何潜在错误的可能性，从而节省了时间、压力和金钱。相反，它使您能够专注于您的灵感和创造力。

什么是无代码平台？

描述它的最佳方式是引用在新加坡经营技术创新公司 Tribe 的企业家 Ryan Chew 的话。

“无代码平台本质上是允许任何人——从企业家到公司员工——设计和开发他们的应用程序的平台。”

无代码平台由知名网站建设者（如 Wix 或 Tilda）的概念统治。他们使用可视化开发界面来允许非技术人员设计和发布他们的产品。这样的平台每天都在进步，现在它们已经达到了创建具有丰富功能的应用程序的水平，这使得它们与以传统方式制作的应用程序没有区别。

当然，无代码不太可能完全消除对编码和传统应用程序开发的需求，这意味着程序员将永远在使用。然而，无代码创造了不受约束的思想流，从而导致创新和快速进步。

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