Selon les statistiques, seulement 34% de la population mondiale sait coder.

Maintenant, demandez-vous combien de fois vous vous êtes brûlé parce que vous manquiez de connaissances en programmation ? Pensez à l'argent et au temps que vous avez perdus pour recevoir une application médiocre qui ne compilera même pas les fonctionnalités que vous vouliez, simplement parce que vous ne pouviez pas gérer le processus de création de l'application.

Il est temps d'arrêter cette frustration et de prendre le contrôle par vous-même. Au moyen de l'absence de codage, en particulier grâce à l'utilisation de plates-formes sans code, vous pourrez plonger dans l'océan de la création et de la conception d'applications indépendantes.

Qu'est-ce que le No-Code ?

No-code permet la création de logiciels d'application sans aucune ligne de code. Par conséquent, il élimine les exigences du langage de programmation et permet même aux personnes non techniques de concevoir leur application Web et mobile à l'aide de la méthode visuelle, d'un simple glisser-déposer et d'une logique de 3e année.

Étant donné que l'absence de code signifie l'élimination de tout type de programmation, il supprime également toute possibilité d'erreurs potentielles, économisant ainsi du temps, du stress et de l'argent. Au lieu de cela, il vous donne la possibilité de vous concentrer sur votre inspiration et votre créativité.

Que sont les plates-formes sans code ?

La meilleure façon de le décrire serait de faire référence aux mots de l'entrepreneur Ryan Chew, qui dirige la société d'innovation technologique Tribe à Singapour.

« Les plateformes No-Code sont essentiellement des plateformes qui permettent à tout le monde – des entrepreneurs aux employés de l'entreprise – de concevoir et de développer leurs applications. »

Les plates-formes sans code sont régies par le concept de constructeurs de sites Web bien connus comme Wix ou Tilda. Ils utilisent l'interface de développement visuel pour permettre à des personnes non techniques de concevoir et de publier leurs produits. De telles plates-formes progressent chaque jour et elles ont maintenant atteint le niveau de création d'applications dotées de fonctionnalités riches, ce qui les rend indistinctes des applications conçues de manière traditionnelle.

Bien sûr, il est peu probable que le no-code éradique complètement la demande de codage et de développement d'applications traditionnelles, ce qui signifie que les programmeurs seront toujours utilisés. Cependant, le no-code crée un flux d'idées sans contrainte qui mène à l'innovation et à des progrès rapides.

Créez votre première application sans code avec AppMaster.io

Essayez de concevoir gratuitement votre première application Web ou mobile. Ici, chez AppMaster.io , nous vous offrons notre plate-forme et un support à temps plein tout au long du processus d'apprentissage et de développement d'applications.

Contactez nous si vous avez des questions.