По статистике, кодировать умеют только 34% населения мира.

Теперь спросите себя, сколько раз вы обжигались из-за недостатка знаний в области программирования? Подумайте о деньгах и времени, которые вы потратили на получение посредственного приложения, которое даже не скомпилирует нужные вам функции просто потому, что вы не можете управлять процессом создания приложения.

Пришло время остановить это разочарование и взять под контроль себя. Без кодирования, в частности с использованием платформ без кода, вы сможете окунуться в океан независимого создания и дизайна приложений.

Что такое без кода?

Отсутствие кода позволяет создавать прикладное программное обеспечение без какой-либо строчки кода. Таким образом, он устраняет требования к языку программирования и позволяет даже нетехническим людям разрабатывать свои веб-приложения и мобильные приложения, используя визуальный способ, простое перетаскивание и логику третьего уровня.

Поскольку отсутствие кода означает исключение любого типа программирования, оно также исключает любую возможность любых потенциальных ошибок, тем самым экономя время, стресс и деньги. Вместо этого он дает вам возможность сосредоточиться на своем вдохновении и творчестве.

Что такое платформы без кода?

Лучше всего это описать, сославшись на слова предпринимателя Райана Чу, который руководит технологической инновационной компанией Tribe в Сингапуре.

«Платформы без кода - это, по сути, платформы, которые позволяют любому - от предпринимателей до сотрудников компании - разрабатывать и разрабатывать свои приложения».

Платформы без кода руководствуются концепцией известных конструкторов веб-сайтов, таких как Wix или Tilda. Они используют визуальный интерфейс разработки, чтобы позволить нетехническим людям разрабатывать и публиковать свои продукты. Такие платформы развиваются с каждым днем, и теперь они достигли уровня создания приложений с богатым функционалом, что делает их неотличимыми от приложений, созданных традиционным способом.

Конечно, маловероятно, что отсутствие кода полностью искоренит спрос на кодирование и традиционную разработку приложений, а это означает, что программисты всегда будут задействованы. Однако отсутствие кода создает неограниченный поток идей, который ведет к инновациям и быстрому прогрессу.

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