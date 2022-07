De acordo com as estatísticas, apenas 34% da população mundial pode codificar.

Agora pergunte a si mesmo, quantas vezes você se queimou porque não tinha conhecimento de programação? Pense no dinheiro e no tempo que você perdeu para receber um aplicativo medíocre que nem mesmo compila os recursos que você queria, simplesmente porque você não conseguiu gerenciar o processo de criação do aplicativo.

É hora de parar com essa frustração e assumir o controle por si mesmo. Por meio de nenhuma codificação, especificamente pelo uso de plataformas No-Code, você será capaz de mergulhar no oceano da criação e design de aplicativos independentes.

O que é sem código?

No-code permite a criação de software aplicativo sem nenhuma linha de código. Portanto, ele elimina os requisitos de linguagem de programação e permite que até mesmo pessoas não técnicas projetem seus aplicativos para web e móveis usando a forma visual, simples arrastar e soltar e lógica de terceiro grau.

Uma vez que sem código significa a eliminação de qualquer tipo de programação, ele também remove qualquer possibilidade de erros potenciais, economizando tempo, estresse e dinheiro. Em vez disso, dá a você a capacidade de se concentrar em sua inspiração e criatividade.

O que são plataformas sem código?

A melhor maneira de descrevê-lo seria referindo-se às palavras do empresário Ryan Chew, que dirige a empresa de inovação tecnológica Tribe em Cingapura.

“As plataformas No-Code são essencialmente plataformas que permitem que qualquer pessoa - de empreendedores a funcionários de empresas - projete e desenvolva seus aplicativos.”

As plataformas sem código são regidas pelo conceito de construtores de sites conhecidos como Wix ou Tilda. Eles usam a interface de desenvolvimento visual para permitir que pessoas não técnicas projetem e publiquem seus produtos. Essas plataformas avançam a cada dia e agora alcançaram o nível de criação de aplicativos com ricas funcionalidades, tornando-os indistintos dos aplicativos feitos da maneira tradicional.

Claro, é improvável que nenhum código erradique completamente a demanda por codificação e desenvolvimento de aplicativos tradicionais, o que significa que os programadores estarão sempre em uso. No entanto, o sem código cria o fluxo irrestrito de ideias que leva à inovação e ao progresso rápido.

Crie seu primeiro aplicativo sem código com AppMaster.io

Tente criar seu primeiro aplicativo da Web ou móvel gratuitamente. Aqui, no AppMaster.io , oferecemos a você nossa plataforma e suporte em tempo integral durante todo o processo de aprendizado e desenvolvimento de aplicativos.

Contate-nos se você tiver alguma dúvida.