İstatistiklere göre dünya nüfusunun sadece %34'ü kod yazabiliyor.

Şimdi kendinize sorun, programlama bilginiz olmadığı için kaç kez canınız yandı? Uygulama oluşturma sürecini yönetemediğiniz için istediğiniz özellikleri bile derlemeyen vasat bir uygulama almak için harcadığınız parayı ve zamanı düşünün.

Bu hayal kırıklığını durdurmanın ve kontrolü kendi başınıza almanın zamanı geldi. Kodlama olmadan, özellikle Kodsuz Platformların kullanımıyla, bağımsız uygulama oluşturma ve tasarım okyanusuna dalabileceksiniz.

Kodsuz nedir?

Kodsuz, herhangi bir kod satırı olmadan uygulama yazılımının oluşturulmasına izin verir. Bu nedenle programlama dili gereksinimlerini ortadan kaldırır ve teknik bilgisi olmayan kişilerin bile görsel yol, basit sürükle bırak ve 3. sınıf mantık kullanarak web ve mobil uygulamalarını tasarlamasına olanak tanır.

Kodsuz, herhangi bir programlama türünün ortadan kaldırılması anlamına geldiğinden, olası hata olasılığını da ortadan kaldırır, böylece zamandan, stresten ve paradan tasarruf sağlar. Bunun yerine, size ilhamınıza ve yaratıcılığınıza odaklanma yeteneği verir.

Kodsuz Platformlar nelerdir?

Bunu tanımlamanın en iyi yolu, Singapur'da teknoloji inovasyon şirketi Tribe'ı yöneten girişimci Ryan Chew'in sözlerine atıfta bulunmak olacaktır.

“Kodsuz platformlar, temelde girişimcilerden şirket çalışanlarına kadar herkesin uygulamalarını tasarlamasına ve geliştirmesine izin veren platformlardır.”

Kodsuz platformlar, Wix veya Tilda gibi tanınmış web sitesi oluşturucuları tarafından yönetilir. Teknik bilgisi olmayan kişilerin ürünlerini tasarlamasına ve yayınlamasına izin vermek için görsel geliştirme arayüzünü kullanırlar. Bu tür platformlar her geçen gün gelişiyor ve artık geleneksel yöntemlerle yapılan uygulamalardan ayırt edilemez hale getiren zengin işlevlere sahip uygulamalar oluşturma düzeyine ulaştılar.

Elbette, no-code'un kodlama ve geleneksel uygulama geliştirme talebini tamamen ortadan kaldırması pek olası değildir, bu da programcıların her zaman kullanımda olacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, kodsuz, inovasyona ve hızlı ilerlemeye yol açan sınırsız fikir akışı yaratır.

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