Secondo le statistiche, solo il 34% della popolazione mondiale sa programmare.

Ora chiedetevi: quante volte siete rimasti scottati perché vi mancava la conoscenza della programmazione? Pensate ai soldi e al tempo che avete sprecato per ricevere un'applicazione mediocre che non compila nemmeno le funzioni che volevate, semplicemente perché non siete riusciti a gestire il processo di creazione dell'applicazione.

È ora di porre fine a questa frustrazione e di prendere il controllo da soli. Grazie all'assenza di codifica, in particolare all'uso di piattaforme No-Code, potrete tuffarvi nell'oceano della creazione e della progettazione di applicazioni indipendenti.

Che cos'è il No-Code?

Il No-Code consente di creare applicazioni software senza alcuna riga di codice. Pertanto, elimina i requisiti dei linguaggi di programmazione e consente anche alle persone non tecniche di progettare le proprie applicazioni web e mobili utilizzando il metodo visivo, il semplice drag & drop e la logica di terza elementare.

Poiché l'assenza di codice significa l'eliminazione di qualsiasi tipo di programmazione, elimina anche la possibilità di potenziali errori, risparmiando tempo, stress e denaro. Al contrario, vi dà la possibilità di concentrarvi sulla vostra ispirazione e creatività.

Cosa sono le piattaforme No-Code?

Il modo migliore per descriverle è fare riferimento alle parole dell'imprenditore Ryan Chew, che gestisce la società di innovazione tecnologica Tribe a Singapore.

"Le piattaforme no-code sono essenzialmente piattaforme che permettono a chiunque - dagli imprenditori ai dipendenti delle aziende - di progettare e sviluppare le proprie app".

Le piattaforme no-code si ispirano al concetto dei noti costruttori di siti web come Wix o Tilda. Utilizzano l'interfaccia di sviluppo visuale per consentire a persone non tecniche di progettare e pubblicare i propri prodotti. Queste piattaforme progrediscono di giorno in giorno e ora hanno raggiunto il livello di creazione di applicazioni con funzionalità ricche che le rendono indistinguibili dalle applicazioni realizzate in modo tradizionale.

Naturalmente, è improbabile che il no-code elimini completamente la domanda di codifica e di sviluppo di applicazioni tradizionali, il che significa che i programmatori saranno sempre utilizzati. Tuttavia, il no-code crea un flusso di idee senza vincoli che porta all'innovazione e a un progresso rapido.

Create la vostra prima applicazione no-code con AppMaster.io

Provate a progettare la vostra prima applicazione web o mobile gratuitamente. Noi di AppMaster.io vi offriamo la nostra piattaforma e il nostro supporto a tempo pieno durante l'intero processo di apprendimento e sviluppo dell'applicazione.

Contattateci per qualsiasi domanda.