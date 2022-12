Volgens de statistieken kan slechts 34% van de wereldbevolking coderen.

Vraag jezelf nu af hoe vaak je je hebt laten verbranden omdat je geen programmeerkennis had? Denk aan het geld en de tijd die je hebt verspild om een middelmatige app te krijgen die niet eens de functies compileert die je wilde, gewoon omdat je het proces van het maken van applicaties niet kon beheersen.

Het is tijd om deze frustratie te stoppen en zelf de controle te nemen. Door middel van no coding, in het bijzonder door het gebruik van No-Code Platforms, zul je in staat zijn om te duiken in de oceaan van onafhankelijke app creatie en ontwerp.

Wat is No-Code?

No-code maakt de creatie van applicatiesoftware mogelijk zonder enige regel code. Daarom elimineert het programmeertaal eisen en stelt het zelfs niet-technische mensen in staat om hun web en mobiele applicatie te ontwerpen met behulp van de visuele manier, eenvoudige drag & drop, en 3rd-grade logica.

Aangezien no-code de eliminatie van elke vorm van programmering betekent, verwijdert het ook elke mogelijkheid van mogelijke fouten, waardoor tijd, stress en geld worden bespaard. In plaats daarvan kunt u zich concentreren op uw inspiratie en creativiteit.

Wat zijn No-Code Platforms?

De beste manier om het te beschrijven zijn de woorden van ondernemer Ryan Chew, die het technologische innovatiebedrijf Tribe in Singapore leidt.

"No-Code platforms, zijn in wezen platforms waarmee iedereen - van ondernemers tot medewerkers van bedrijven - hun apps kunnen ontwerpen en ontwikkelen."

De no-code platforms worden geregeerd door het concept van bekende websitebouwers zoals Wix of Tilda. Zij gebruiken de visuele ontwikkelingsinterface om niet-technische mensen in staat te stellen hun producten te ontwerpen en te publiceren. Dergelijke platforms gaan elke dag vooruit en hebben nu het niveau bereikt van het creëren van applicaties met rijke functionaliteiten waardoor ze niet meer te onderscheiden zijn van apps die op de traditionele manier zijn gemaakt.

Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat no-code de vraag naar codering en traditionele app-ontwikkeling volledig zal uitroeien, wat betekent dat er altijd programmeurs nodig zullen zijn. No-code creëert echter de ongedwongen stroom van ideeën die leidt tot innovatie en snelle vooruitgang.

Maak uw eerste no-code app met AppMaster.io

Probeer gratis uw eerste web- of mobiele applicatie te ontwerpen. Hier, bij AppMaster.io, bieden we u ons platform en fulltime ondersteuning tijdens het hele proces van uw leer- en app-ontwikkeling.

Neem contact met ons op als u vragen hebt.