وفقًا للإحصاءات ، لا يستطيع الترميز سوى 34٪ من سكان العالم.

اسأل نفسك الآن ، كم مرة تعرضت للحرق لأنك كنت تفتقر إلى معرفة البرمجة؟ فكر في المال والوقت الذي أهدرته للحصول على تطبيق متواضع لا يقوم حتى بتجميع الميزات التي تريدها ، وذلك ببساطة لأنك لم تتمكن من إدارة عملية إنشاء التطبيق.

حان الوقت لوقف هذا الإحباط والسيطرة بنفسك. من خلال عدم وجود تشفير ، وتحديداً عن طريق استخدام الأنظمة الأساسية بدون كود ، ستتمكن من الغوص في محيط إنشاء التطبيقات المستقلة وتصميمها.

ما هو No-Code؟

يسمح No-code بإنشاء برنامج تطبيقي بدون أي سطر من التعليمات البرمجية. لذلك ، فإنه يلغي متطلبات لغة البرمجة ويمكّن حتى الأشخاص غير التقنيين من تصميم تطبيقات الويب والجوال الخاصة بهم باستخدام الطريقة المرئية ، والسحب والإفلات البسيط ، ومنطق الصف الثالث.

نظرًا لأن عدم وجود رمز يعني التخلص من أي نوع من البرمجة ، فإنه يزيل أيضًا أي احتمال لوقوع أي أخطاء محتملة ، وبالتالي توفير الوقت والضغط والمال. بدلاً من ذلك ، يمنحك القدرة على التركيز على إلهامك وإبداعك.

ما هي المنصات التي لا تحتوي على كود؟

أفضل طريقة لوصفها هي الرجوع إلى كلمات رجل الأعمال ريان تشيو ، الذي يدير شركة الابتكار التكنولوجي Tribe في سنغافورة.

"منصات No-Code ، هي في الأساس منصات تسمح لأي شخص - من رواد الأعمال إلى موظفي الشركة - بتصميم وتطوير تطبيقاتهم."

تخضع الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لمفهوم منشئي مواقع الويب المعروفين مثل Wix أو Tilda. يستخدمون واجهة التطوير المرئي للسماح للأشخاص غير التقنيين بتصميم ونشر منتجاتهم. تتطور مثل هذه المنصات كل يوم وقد حققت الآن مستوى إنشاء تطبيقات بوظائف غنية تجعلها غير مميزة عن التطبيقات المصنوعة بالطريقة التقليدية.

بالطبع ، من غير المحتمل ألا يؤدي عدم وجود رمز إلى القضاء تمامًا على الطلب على الترميز وتطوير التطبيقات التقليدية ، مما يعني أن المبرمجين سيظلون قيد الاستخدام دائمًا. ومع ذلك ، فإن عدم وجود رمز يخلق تدفقًا غير مقيد للأفكار يؤدي إلى الابتكار والتقدم السريع.

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