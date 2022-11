Tak więc, oto jest - nasz zupełnie nowy system rozliczania produktów!

Długo to trwało, ale wreszcie jest i ma wszystko, czego nie wiedzieliście, że chcecie. Słuchaliśmy waszych opinii przez miesiące i wdrożyliśmy tak wiele nowych funkcji, aby ułatwić wam (i nam) życie. Chcemy dać wam więcej za wasze pieniądze.

To wydanie to ogromny kamień milowy dla naszej firmy i jesteśmy podekscytowani, że możemy się nim z Wami podzielić. Chcemy również podziękować Wam za cierpliwość w oczekiwaniu na to wydanie - czekało ono na nas bardzo długo! Kilka miesięcy temu planowaliśmy, że ta aktualizacja zajmie nam nie więcej niż trzy tygodnie, ale jak to bywa przy tworzeniu oprogramowania, musieliśmy przepisać większość produktu i stworzyć logikę migracji ze starego schematu rozliczeniowego do nowego. Mamy dużo do powiedzenia, więc podzielimy to na małe kawałki.

Jakie zmiany zostały zawarte w wydaniu?

Przestrzeń robocza

Do platformy dodano koncepcję przestrzeni roboczych, w ramach których mogą pracować zespoły lub firmy.

Nieograniczone i zunifikowane: Przestrzeń robocza ma teraz nieograniczoną liczbę projektów i uczestników/użytkowników, zunifikowane rozliczenia, środki płatności i saldo.

Podział użytkowników: Dodaliśmy podział użytkowników według ról na poziomie obszaru roboczego, a także na poziomie projektu. Teraz, jeśli pracujesz w firmie lub zespole, możesz umieścić wszystkich swoich pracowników w przestrzeni roboczej, a następnie przypisać im projekty. Dla ułatwienia zrozumienia, każdy obszar roboczy to Twoja indywidualna firma lub zespół.

Na początku mamy trzy rodzaje przestrzeni roboczych: Biznes dla firm, Freelance oraz Personal. Technicznie rzecz biorąc, nie różnią się one niczym, ale funkcjonalność i dodatki będą się różnić w przyszłości.

Billing

Zmieniliśmy model rozliczeń w platformie z abonamentu na konto na abonament na projekt, całkowicie eliminując dodatkowy zakup zasobów. Teraz jeden projekt - 1 abonament.

Na starcie dostępnych jest kilka abonamentów:

14 Day Trial

Poznaj

Startup

Startup+

Biznes

Biznes+

Przedsiębiorstwo

Non-profit

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne są dostępne na wszystkich planach, ale publikowanie na planach Trial i Explore jest ograniczone. Aktualne zasady subskrypcji próbnej: Może być tylko jedna na obszar roboczy. Jeśli usuniesz projekt z planem próbnym, możesz utworzyć nowy projekt z nową próbą przez kolejne 14 dni. Może ulec zmianie w przyszłości.

Płatności

Anulowaliśmy obowiązkową obecność dołączonej metody płatności, jeśli na saldzie jest wystarczająco dużo środków, aby zapłacić za subskrypcję. To znaczy, że aktywując bony lub otrzymując saldo w inny sposób, nie będziesz już musiał dodawać karty bankowej.

Zdobywanie kredytów

Nadszedł czas, aby zostać nagrodzonym za swój wysiłek! Zdobywaj punkty kredytowe, które możesz wykorzystać do opłacenia swoich subskrypcji i usług. Rozdajemy punkty za umieszczanie postów o AppMasterze na mediach społecznościowych, pisanie recenzji o naszym produkcie, tworzenie tutoriali i wiele innych. Wszystkie akcje herbowe i ich wartość znajdziesz na swoim koncie w AppMaster Studio.

I wiele więcej

Wydanie zawiera również wszystkie zmiany zgromadzone przez ponad miesiąc w generatorach kodu, naszym studiu backendowym i serwerach publikowania aplikacji w chmurze. Do Androida dodano wsparcie dla BLE, klienta WSS, pracę z odznakami ikon aplikacji, + garść poprawek. Wiele błędów zostało naprawionych w IOS, a 100% czasu zespołu zostało poświęcone na poprawki i optymalizacje.

Co dalej.

🚀 Zespół rozliczeniowy pracuje nad naprawą błędów spowodowanych migracją do nowego rozliczenia. Kolejnym krokiem będzie aktualizacja, w której pojawi się wsparcie dla projektu i rabatów workspace-wide.

🤖 Zespół Androida kończy właśnie cykl dodawania funkcji NFC/NDEF oraz funkcji Google Wallet API (passes) i przechodzi do pracy nad UI. Tam musimy dodać animacje, dostosować interfejs do wyglądu projektanta i dodać więcej stylów wizualnych, a także dodać nowe widżety (tutaj możecie nam powiedzieć, których najbardziej potrzebujecie, w tym celu udajcie się do naszej przestrzeni społecznościowej.

🍎 IOS aktywnie nadrabia zaległości pod względem funkcjonalności i wyglądu, priorytetem jest nadal stabilność i poprawki, a dopiero potem przejdziemy do pracy nad nową funkcjonalnością.

🕸️ Wygenerowany Vue3 WebApps jest gotowy i wypuszczony na produkcję. Jest to ważny krok dla platformy na drodze do zaawansowanego i elastycznego kreatora stron internetowych. Wizualnie wszystko powinno pozostać bez zmian, ale spodziewamy się, że wiele problemów zostanie naprawionych.

⚡ Zespół infrastruktury pracuje nad rozdzieleniem publikacji backendu, aplikacji webowych i mobilnych.

*Tak, my też mamy dość czekania, gdy ktoś wprowadza małą zmianę na www lub mobile :) *

Zajmie to około 3-4 tygodni, a potem będziecie mogli cieszyć się niemal natychmiastową publikacją webową i mobilną.

To już wszystko, ludzie. I dziękujemy za cierpliwość. Byliście z nami przez wzloty i upadki, kamienie milowe i nowe początki. Jesteśmy podekscytowani, że możemy podzielić się tym, co będzie dalej.

Mamy nadzieję, że nadal będziecie śledzić nas podczas tej ekscytującej i pełnej wyzwań podróży, jaką jest tworzenie platformy AppMaster.io no-code. Jesteście najlepszą społecznością w historii! 👍

P.s. Założyciel i CEO AppMaster niedawno rozmawiał z WebsitePlanet o naszej platformie no-code i jak zmienia grę dla deweloperów. Możecie to przeczytać tutaj :)