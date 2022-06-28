那么，它来了--我们全新的产品计费系统！它已经来了很久了，但它终于来了，而且拥有你不知道的一切。

这是一个漫长的过程，但它终于来了，而且拥有你不知道的一切。 我们已经听取了你几个月的反馈，并实现了许多新的功能，使你（和我们）的生活更容易。 我们希望给你更多的钱。

这个版本对我们公司来说是一个巨大的里程碑，我们很高兴与你分享它。我们也要感谢你在等待这个版本时的耐心--它已经来了很久了几个月前，我们计划这次升级不会超过三周，但是，正如软件开发中发生的那样，我们不得不重写大部分产品，并创建从旧的计费方案迁移到新方案的逻辑。我们有很多话要说，所以我们要把它分成几个小部分。

该版本中包括哪些变化？

工作空间

工作空间的概念已经被添加到平台中，团队或公司可以在其中工作。

无限的和统一的。工作空间现在有无限数量的项目和参与者/用户，统一的计费、支付手段和余额。

用户的划分。我们在工作区层面和项目层面都增加了按角色划分用户的功能。现在，如果你在一个公司或一个团队工作，你可以把所有的员工放在一个工作区，然后给他们分配项目。为了便于理解，每个工作区就是你的个人公司或团队。

开始时，我们有三种类型的工作区。公司的业务，自由职业者，和个人。从技术上讲，现在它们没有什么不同，但功能和福利在未来会有所不同。

计费

我们已经改变了平台的计费模式，从订阅一个账户到订阅一个项目，完全取消了额外的资源购买。现在一个项目--1个订阅。

开始时有几个订阅项目。

14天试用

探索

初创企业

创业公司+

商业

商业+

企业

非营利组织

移动应用

移动应用程序在所有计划中都可用，但在试用和探索计划中的发布受到限制。目前的试用订阅政策。每个工作区只能有一个。如果你删除了一个试用计划的项目，你可以用新的试用计划再创建一个新的项目，为期14天。将来会有变化。

付款方式

如果有足够的资金余额来支付订阅费用，我们已经取消了强制存在的附加支付方式。也就是说，当激活代金券或以其他方式接收余额时，你将不再需要添加银行卡。

赚取积分

是时候让你的努力得到回报了!赚取信用点，可以用来支付你的订阅和服务。我们正在为在社交媒体上发布关于AppMaster的信息、撰写关于我们产品的评论、制作教程等发放积分。所有的徽章行动和它们的价值都可以在你的AppMaster Studio账户中找到。

还有更多

该版本还包括一个多月来在代码生成器、我们的后台工作室和云应用发布服务器中积累的所有变化。对BLE、WSS客户端的支持，与应用程序图标徽章的工作，+一堆修复已经被添加到Android中。IOS中的许多错误已经被修复，团队100%的时间都用于修复和优化。

下一步是什么

🚀 计费团队正在努力修复因迁移到新的计费方式而造成的错误。下一步将是一个更新，包括对项目和工作区范围内的折扣的支持。

🤖 安卓团队现在正在完成添加NFC/NDEF功能和谷歌钱包API（通行证）功能的周期，并转入UI方面的工作。在那里，我们必须添加动画，使界面与设计师的外观相一致，并添加更多的视觉风格，以及添加新的小工具（在这里，你可以告诉我们你最需要的是什么，为此，请到我们的社区空间。

🍎 IOS在功能和外观方面正在积极追赶，优先考虑的仍然是稳定和修复，只有这样我们才会继续致力于新功能的开发。

🕸️生成的Vue3 WebApps已经准备就绪，并发布到生产中。这是该平台在走向成熟和灵活的网站设计者道路上的重要一步。在视觉上，一切都应该保持不变，但我们预计许多问题将被修复。

⚡ 基础设施团队正在努力将后台、网络和移动应用的发布分开。

*是的，当一个人在网络或移动端上做一个小的改变时，我们也会厌烦等待 :)*

这将需要大约3-4周的时间，然后你将能够享受几乎即时的网络和移动发布。

这就是全部，伙计们。并感谢您的耐心。你一直和我们一起经历了起伏、里程碑和新的开始。我们很高兴能与大家分享接下来的内容。

我们希望你们继续关注我们在创建AppMaster.io无代码平台的这一激动人心和充满挑战的旅程。你们是最棒的社区!👍