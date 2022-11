Ecco il nostro nuovo sistema di fatturazione dei prodotti!

Abbiamo ascoltato i vostri commenti per mesi e abbiamo implementato tantissime nuove funzionalità per semplificare la vostra (e la nostra) vita. Vogliamo darvi di più per i vostri soldi.

Questa release è una pietra miliare per la nostra azienda e siamo entusiasti di condividerla con voi. Vogliamo anche ringraziarvi per la pazienza dimostrata nell'attesa di questa release: è stata lunga! Qualche mese fa avevamo previsto che questo aggiornamento avrebbe richiesto non più di tre settimane, ma, come accade nello sviluppo di un software, abbiamo dovuto riscrivere la maggior parte del prodotto e creare la logica per la migrazione dal vecchio schema di fatturazione al nuovo. Abbiamo molte cose da dire, quindi le suddivideremo in piccoli pezzi.

Quali cambiamenti sono stati inclusi nella release?

Spazi di lavoro

È stato aggiunto alla piattaforma il concetto di spazi di lavoro, all'interno dei quali possono lavorare team o aziende.

Illimitato e unificato: Lo spazio di lavoro ha ora un numero illimitato di progetti e di partecipanti/utenti, una fatturazione unificata, mezzi di pagamento e saldo.

Divisione degli utenti: Abbiamo aggiunto la divisione degli utenti per ruoli a livello di workspace e di progetto. Ora, se lavorate in un'azienda o in un team, potete inserire tutti i vostri dipendenti in uno spazio di lavoro e poi assegnare loro dei progetti. Per facilitare la comprensione, ogni spazio di lavoro rappresenta la vostra azienda o il vostro team.

All'inizio abbiamo tre tipi di spazi di lavoro: Business per le aziende, Freelance e Personale. Tecnicamente non sono diversi, ma le funzionalità e i vantaggi saranno diversi in futuro.

Fatturazione

Abbiamo cambiato il modello di fatturazione della piattaforma, passando dall'abbonamento a un account all'abbonamento a un progetto, eliminando completamente l'acquisto aggiuntivo di risorse. Ora un progetto - 1 abbonamento.

All'inizio sono disponibili diversi abbonamenti:

14 giorni di prova

Esplora

Avviamento

Startup+

Business

Business+

Impresa

Non profit

Applicazioni mobili

Le applicazioni mobili sono disponibili su tutti i piani, ma la pubblicazione sui piani Trial ed Explore è limitata. Politica attuale degli abbonamenti di prova: Può essercene solo uno per spazio di lavoro. Se si elimina un progetto con un piano di prova, è possibile creare un nuovo progetto con una nuova prova per altri 14 giorni. Soggetto a modifiche in futuro.

Pagamenti

Abbiamo eliminato la presenza obbligatoria di un metodo di pagamento allegato se il saldo è sufficiente per pagare l'abbonamento. In altre parole, quando si attivano buoni o si riceve un saldo in altri modi, non sarà più necessario aggiungere una carta bancaria.

Guadagnare crediti

È ora di essere ricompensati per il vostro impegno! Guadagnate punti credito che possono essere utilizzati per pagare i vostri abbonamenti e servizi. Stiamo assegnando punti per aver postato su AppMaster sui social media, per aver scritto recensioni sul nostro prodotto, per aver realizzato tutorial e altro ancora. Tutte le azioni di cresta e il loro valore si trovano nel vostro account AppMaster Studio.

E molto altro ancora

La release include anche tutte le modifiche accumulate in più di un mese nei generatori di codice, nel nostro studio backend e nei server di pubblicazione delle applicazioni cloud. Ad Android sono stati aggiunti il supporto per BLE, il client WSS, il lavoro con i badge delle icone delle app e una serie di correzioni. Molti bug sono stati risolti in IOS e il 100% del tempo del team è stato dedicato a correzioni e ottimizzazioni.

Cosa c'è di nuovo

🚀 Il team di fatturazione sta lavorando per risolvere i bug causati dalla migrazione alla nuova fatturazione. Il prossimo passo sarà un aggiornamento che includerà il supporto per il progetto e gli sconti a livello di spazio di lavoro.

🤖 Il team Android sta completando il ciclo di aggiunta delle funzioni NFC/NDEF e delle funzioni API di Google Wallet (pass) per poi passare a lavorare sull'interfaccia utente. Dobbiamo aggiungere animazioni, allineare l'interfaccia all'aspetto del designer e aggiungere altri stili visivi, oltre ad aggiungere nuovi widget (qui potete dirci quali sono quelli di cui avete più bisogno, per questo, andate nel nostro spazio della comunità.

🍎 IOS sta recuperando attivamente in termini di funzionalità e aspetto, la priorità è ancora la stabilità e le correzioni, e solo allora passeremo a lavorare su nuove funzionalità.

🕸️ La Vue3 WebApps generata è pronta e rilasciata in produzione. Si tratta di un passo importante per la piattaforma sulla strada verso un designer di siti web sofisticato e flessibile. Visivamente, tutto dovrebbe rimanere invariato, ma ci aspettiamo che vengano risolti molti problemi.

Il team dell'infrastruttura sta lavorando per separare la pubblicazione delle applicazioni backend, web e mobili.

*Sì, anche noi siamo stufi di aspettare quando si fa una piccola modifica sul web o sul cellulare :) *

Ci vorranno circa 3-4 settimane e poi potrete godere di una pubblicazione web e mobile quasi istantanea.

Questo è tutto, gente. E grazie per la vostra pazienza. Siete stati con noi durante gli alti e bassi, le pietre miliari e i nuovi inizi. Non vediamo l'ora di condividere le prossime novità.

Ci auguriamo che continuiate a sintonizzarvi con noi mentre affrontiamo questo emozionante e impegnativo viaggio verso la creazione della piattaforma no-code AppMaster.io. Siete la migliore comunità di sempre! 👍

P.s. Il fondatore e CEO di AppMaster ha recentemente parlato con WebsitePlanet della nostra piattaforma no-code e di come sta cambiando il gioco per gli sviluppatori. Potete leggerlo qui :)