İşte burada - yepyeni ürün faturalandırma sistemimiz!

Uzun zaman oldu ama sonunda geldi ve istediğinizi bilmediğiniz her şeye sahip oldu. ⁣⁣ Aylardır geri bildirimlerinizi dinledik ve sizin (ve bizim) hayatınızı kolaylaştıracak pek çok yeni özelliği hayata geçirdik. Size paranızın karşılığını daha fazlasını vermek istiyoruz.

Bu sürüm, şirketimiz için büyük bir dönüm noktasıdır ve bunu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sürümü beklerken gösterdiğiniz sabır için de teşekkür etmek istiyoruz - uzun zaman oldu! Birkaç ay önce, bu yükseltmenin üç haftadan fazla sürmeyeceğini planlamıştık, ancak yazılım geliştirmede olduğu gibi, ürünün çoğunu yeniden yazmamız ve eski faturalandırma planından yenisine geçiş için mantık oluşturmamız gerekti. bir. Söyleyecek çok şeyimiz var, bu yüzden onu küçük parçalara ayıracağız.

Sürüme hangi değişiklikler dahil edildi?

çalışma alanı

Ekiplerin veya şirketlerin çalışabileceği platforma çalışma alanları konsepti eklendi.

Sınırsız ve birleşik: Çalışma alanında artık sınırsız sayıda proje ve katılımcı/kullanıcı, birleştirilmiş faturalandırma, ödeme aracı ve bakiye bulunur.

Kullanıcıların bölünmesi: Kullanıcıların, çalışma alanı düzeyinde ve proje düzeyinde rollere göre bölünmesini ekledik. Artık bir şirkette veya ekipte çalışıyorsanız, tüm çalışanlarınızı bir çalışma alanına yerleştirebilir ve ardından onlara projeler atayabilirsiniz. Kolay anlaşılması için, her çalışma alanı sizin bireysel şirketiniz veya ekibinizdir.

Başlangıçta üç tür çalışma alanımız var: Şirketler için İş, Serbest ve Kişisel. Teknik olarak şimdi farklı değiller, ancak işlevsellik ve avantajlar gelecekte farklı olacak.

faturalandırma

Platformdaki faturalandırma modelini bir hesaba abone olmaktan bir projeye abone olmaya dönüştürdük ve ek kaynak satın alımını tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi bir proje - 1 abonelik.

Başlangıçta birkaç abonelik mevcuttur:

14 Günlük Deneme

Keşfetmek

Başlatmak

Başlangıç+

İşletme

iş+

Girişim

kar amacı gütmeyen

Mobil uygulamalar

Mobil uygulamalar tüm planlarda mevcuttur, ancak Deneme ve Keşfet planlarında yayınlama sınırlıdır. Mevcut deneme abonelik politikası: Çalışma alanı başına yalnızca bir tane olabilir. Deneme planı olan bir projeyi silerseniz, 14 gün boyunca yeni bir deneme ile yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Gelecekte değişebilir.

ödemeler

Abonelik için ödeme yapmak için bakiyede yeterli bakiye varsa, ekli bir ödeme yönteminin zorunlu mevcudiyetini iptal ettik. Yani, kuponları etkinleştirirken veya başka şekillerde bakiye alırken artık bir banka kartı eklemeniz gerekmeyecek.

Kredi Kazan

Emeklerinizin karşılığını almanın tam zamanı! Abonelikleriniz ve hizmetleriniz için ödeme yapmak için kullanılabilecek kredi puanları kazanın. AppMaster hakkında sosyal medyada paylaşım yapmak, ürünümüz hakkında inceleme yazmak, eğitimler hazırlamak ve daha fazlası için puanlar veriyoruz. Tüm sorgu eylemleri ve bunların değeri, AppMaster Studio hesabınızda bulunabilir.

Ve daha fazlası

Sürüm ayrıca kod oluşturucularda, arka uç stüdyomuzda ve bulut uygulaması yayınlama sunucularında bir aydan fazla bir süredir biriken tüm değişiklikleri de içeriyor. BLE, WSS istemcisi desteği, uygulama simgesi rozetleriyle çalışma, + Android'e bir dizi düzeltme eklendi. IOS'ta birçok hata düzeltildi ve ekibin zamanının %100'ü düzeltmelere ve optimizasyonlara ayrıldı.

Sıradaki ne

🚀 Faturalandırma ekibi, yeni faturalandırmaya geçişin neden olduğu hataları düzeltmeye çalışıyor. Bir sonraki adım, proje desteğini ve çalışma alanı genelinde indirimleri içerecek bir güncelleme olacaktır.

🤖 Android ekibi şimdi NFC/NDEF özellikleri ve Google Cüzdan API (geçer) özellikleri ekleme döngüsünü tamamlıyor ve kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Orada animasyon eklemeli, arayüzü tasarımcının görünümüyle uyumlu hale getirmeli ve daha fazla görsel stil eklemenin yanı sıra yeni widget'lar eklemeliyiz (burada bize en çok hangilerine ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz, bunun için topluluğumuza gidin Uzay.

🍎 IOS, işlevsellik ve görünüm açısından aktif olarak yetişiyor, öncelik hala kararlılık ve düzeltmelerde ve ancak o zaman yeni işlevsellik üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

🕸️ Oluşturulan Vue3 Web Uygulamaları hazır ve üretime sunuldu. Bu, platform için sofistike ve esnek bir web sitesi tasarımcısı olma yolunda önemli bir adımdır. Görsel olarak her şey aynı kalmalı, ancak birçok sorunun düzeltilmesini bekliyoruz.

⚡ Altyapı ekibi, arka uç, web ve mobil uygulamaların yayınını ayırmak için çalışıyor.

*Evet, web'de veya mobilde küçük bir değişiklik yapınca beklemekten de bıkıyoruz :) *

Bu yaklaşık 3-4 hafta sürecek ve ardından neredeyse anında web ve mobil yayıncılığın keyfini çıkarabileceksiniz.

Hepsi bu kadar millet. Ve sabrınız için teşekkürler. İnişler ve çıkışlar, kilometre taşları ve yeni başlangıçlar boyunca bizimle birlikte oldunuz. Bundan sonrasını paylaşmak için heyecanlıyız.

AppMaster.io kodsuz platform yaratmaya yönelik bu heyecan verici ve zorlu yolculuktan geçerken bizi izlemeye devam edeceğinizi umuyoruz. Sen gelmiş geçmiş en iyi topluluksun! 👍