Hier is het dan - ons gloednieuwe product factureringssysteem!

Het heeft lang op zich laten wachten, maar het is eindelijk hier en heeft alles waarvan u niet wist dat u het wilde. We hebben maandenlang naar uw feedback geluisterd en hebben zoveel nieuwe functies geïmplementeerd om uw (en ons) leven gemakkelijker te maken. We willen u meer geven voor uw geld.

Deze release is een enorme mijlpaal voor ons bedrijf, en we zijn enthousiast om deze met u te delen. We willen u ook bedanken voor uw geduld tijdens het wachten op deze release - het heeft lang geduurd! Een paar maanden geleden hadden we gepland dat deze upgrade ons niet meer dan drie weken zou kosten, maar, zoals dat gaat bij softwareontwikkeling, moesten we het grootste deel van het product herschrijven en de logica creëren voor de migratie van het oude factureringssysteem naar het nieuwe. We hebben veel te vertellen, dus we gaan het opdelen in kleine stukjes.

Welke veranderingen zijn in de release opgenomen?

Werkruimte

Het concept van workspaces is toegevoegd aan het platform, waarbinnen teams of bedrijven kunnen werken.

Onbeperkt en verenigd: De workspace heeft nu een onbeperkt aantal projecten en deelnemers/gebruikers, unified billing, betaalmiddelen en saldo.

Verdeling van gebruikers: We hebben een indeling van gebruikers in rollen toegevoegd op het niveau van de werkruimte en op projectniveau. Als u nu in een bedrijf of een team werkt, kunt u al uw medewerkers in een werkruimte plaatsen en vervolgens projecten aan hen toewijzen. Voor het gemak is elke werkruimte uw individuele bedrijf of team.

In het begin hebben we drie soorten werkruimten: Zakelijk voor bedrijven, Freelance en Persoonlijk. Technisch gezien zijn ze nu niet verschillend, maar de functionaliteit en extraatjes zullen in de toekomst anders zijn.

Facturering

We hebben het factureringsmodel in het platform veranderd van een abonnement op een account naar een abonnement op een project, waardoor de extra aankoop van middelen volledig komt te vervallen. Nu één project - één abonnement.

Bij de start zijn meerdere abonnementen beschikbaar:

14 dagen proberen

Ontdek

Startup

Startup+

Bedrijf

Bedrijf+

Onderneming

Non-profit

Mobiele toepassingen

Mobiele toepassingen zijn beschikbaar op alle plannen, maar het publiceren op Trial- en Explore-plannen is beperkt. Huidig beleid voor proefabonnementen: Er kan er maar één per werkruimte zijn. Als u een project met een proefabonnement verwijdert, kunt u een nieuw project aanmaken met een nieuw proefabonnement voor nog eens 14 dagen. Onder voorbehoud van wijzigingen in de toekomst.

Betalingen

We hebben de verplichte aanwezigheid van een gekoppelde betaalmethode geschrapt als er voldoende saldo is om het abonnement te betalen. Dat wil zeggen, wanneer u vouchers activeert of op een andere manier een saldo ontvangt, hoeft u niet langer een bankkaart toe te voegen.

Credits verdienen

Het is tijd om beloond te worden voor uw inspanningen! Verdien punten waarmee u uw abonnementen en diensten kunt betalen. We geven punten voor het posten over AppMaster op sociale media, het schrijven van reviews over ons product, het maken van tutorials en meer. Alle puntenacties en hun waarde vindt u in uw AppMaster Studio-account.

En nog veel meer

De release bevat ook alle wijzigingen die gedurende meer dan een maand zijn verzameld in codegeneratoren, onze backend studio en cloud application publishing servers. Ondersteuning voor BLE, WSS client, werken met app icon badges, + een hoop fixes is toegevoegd aan Android. Veel bugs zijn opgelost in IOS, en 100% van de tijd van het team is besteed aan fixes en optimalisaties.

Wat volgt

🚀 Het factureringsteam werkt aan het oplossen van bugs veroorzaakt door de migratie naar de nieuwe facturering. De volgende stap is een update met ondersteuning voor het project en workspace-brede kortingen.

🤖 Het Android-team rondt nu de cyclus van het toevoegen van NFC/NDEF-functies en Google Wallet API-functies (passen) af en gaat werken aan de UI. Daar moeten we animaties toevoegen, de interface in overeenstemming brengen met het uiterlijk van de ontwerper en meer visuele stijlen toevoegen, evenals nieuwe widgets (hier kunt u ons vertellen welke u het meest nodig heeft, ga hiervoor naar onze gemeenschapsruimte.

🍎 IOS is actief bezig met een inhaalslag qua functionaliteit en uiterlijk, de prioriteit ligt nog steeds bij stabiliteit en fixes, en pas daarna gaan we werken aan nieuwe functionaliteit.

🕸️ De gegenereerde Vue3 WebApps zijn klaar en vrijgegeven voor productie. Dit is een belangrijke stap voor het platform op weg naar een geavanceerde en flexibele website ontwerper. Visueel zou alles hetzelfde moeten blijven, maar we verwachten dat veel problemen worden opgelost.

⚡ Het infrastructuurteam werkt aan het scheiden van de publicatie van de backend, het web en de mobiele applicaties.

*Ja, wij worden ook ziek van het wachten als men een kleine verandering aanbrengt op het web of mobiel :) *

Dit zal ongeveer 3-4 weken duren, en dan zul je kunnen genieten van bijna onmiddellijke web en mobiele publicatie.

Dat is alles, mensen. En bedankt voor jullie geduld. Jullie hebben ons bijgestaan tijdens de ups en downs, de mijlpalen en het nieuwe begin. We zijn opgewonden om te delen wat er komen gaat.

We hopen dat jullie blijven kijken terwijl we deze spannende en uitdagende reis van het creëren van het AppMaster.io no-code platform doormaken. Jullie zijn de beste gemeenschap ooit! 👍

