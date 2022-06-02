Итак, вот она - наша совершенно новая система выставления счетов за продукцию!

Мы долго ждали, но наконец-то она появилась, и в ней есть все, чего вы не знали, что хотели. Мы прислушивались к вашим отзывам в течение нескольких месяцев и внедрили так много новых функций, чтобы сделать вашу (и нашу) жизнь проще. Мы хотим дать вам больше за ваши деньги.

Этот релиз - огромная веха для нашей компании, и мы рады поделиться им с вами. Мы также хотим поблагодарить вас за терпение в ожидании этого релиза - мы долго ждали! Несколько месяцев назад мы планировали, что обновление займет у нас не более трех недель, но, как это бывает при разработке программного обеспечения, нам пришлось переписать большую часть продукта и создать логику для миграции со старой схемы биллинга на новую. Нам есть что рассказать, поэтому мы разобьем это на маленькие кусочки.

Какие изменения были включены в релиз?

Рабочее пространство

В платформу была добавлена концепция рабочих пространств, в рамках которых могут работать команды или компании.

Неограниченное и унифицированное: Рабочее пространство теперь имеет неограниченное количество проектов и участников/пользователей, единый биллинг, средства оплаты и баланс.

Разделение пользователей: Мы добавили разделение пользователей по ролям на уровне рабочего пространства, а также на уровне проекта. Теперь, если вы работаете в компании или команде, вы можете поместить всех своих сотрудников в рабочее пространство, а затем назначить им проекты. Для простоты понимания каждое рабочее пространство - это ваша отдельная компания или команда.

На начальном этапе у нас есть три типа рабочих пространств: Бизнес для компаний, Фриланс и Личное. Технически сейчас они ничем не отличаются, но функциональность и преимущества будут разными в будущем.

Биллинг

Мы изменили модель биллинга в платформе с подписки на аккаунт на подписку на проект, полностью исключив дополнительную покупку ресурсов. Теперь один проект - 1 подписка.

На старте доступно несколько подписок:

14-дневная пробная

Изучите

Стартап

Стартап+

Бизнес

Бизнес+

Предприятие

Некоммерческие

Мобильные приложения

Мобильные приложения доступны на всех тарифных планах, но публикация на тарифных планах Trial и Explore ограничена. Текущая политика пробной подписки: Для каждого рабочего пространства может быть только одна. Если вы удалите проект с пробным планом, вы сможете создать новый проект с новой пробной подпиской еще на 14 дней. Может быть изменена в будущем.

Платежи

Мы отменили обязательное наличие привязанного способа оплаты, если на балансе достаточно средств для оплаты подписки. То есть при активации ваучеров или получении баланса другими способами вам больше не нужно будет добавлять банковскую карту.

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И многое другое

Релиз также включает все изменения, накопленные за более чем месяц в генераторах кода, нашей бэкенд-студии и серверах публикации облачных приложений. В Android добавлена поддержка BLE, WSS клиент, работа с бейджами иконок приложений, + куча исправлений. В IOS было исправлено множество ошибок, и 100% времени команды было посвящено исправлениям и оптимизации.

Что дальше

🚀 Команда биллинга работает над исправлением ошибок, вызванных переходом на новый биллинг. Следующим шагом станет обновление, которое будет включать поддержку проекта и скидки для всего рабочего пространства.

🤖 Команда Android завершает цикл добавления функций NFC/NDEF и Google Wallet API (passes) и переходит к работе над пользовательским интерфейсом. Там нам предстоит добавить анимацию, привести интерфейс в соответствие с внешним видом конструктора и добавить больше визуальных стилей, а также добавить новые виджеты (здесь вы можете рассказать нам, какие из них вам больше всего нужны, для этого перейдите в наше пространство сообщества.

🍎 IOS активно догоняет по функциональности и внешнему виду, приоритет пока на стабильности и исправлениях, и только потом мы перейдем к работе над новым функционалом.

🕸️ Сгенерированные Vue3 WebApps готовы и выпущены в продакшн. Это важный шаг для платформы на пути к сложному и гибкому конструктору сайтов. Визуально все должно остаться без изменений, но мы ожидаем, что многие проблемы будут исправлены.

⚡ Команда по инфраструктуре работает над разделением публикации бэкенда, веб и мобильных приложений.

*Да, мы тоже устали ждать, когда кто-то делает небольшие изменения в веб- или мобильном приложении :) *

Это займет около 3-4 недель, и тогда вы сможете наслаждаться практически мгновенной публикацией веб- и мобильных приложений.

Вот и все, друзья. И спасибо за ваше терпение. Вы были с нами во время взлетов и падений, вех и новых начинаний. Нам не терпится поделиться тем, что будет дальше.

Мы надеемся, что вы продолжите следить за нами, пока мы проходим этот захватывающий и сложный путь создания платформы AppMaster.io no-code. Вы - лучшее сообщество на свете! 👍