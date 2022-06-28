لذا ، ها هو - نظام فوترة المنتجات الجديد الخاص بنا!

لقد مر وقت طويل ، لكنه أخيرًا هنا ويحتوي على كل ما لم تكن تعلم أنك تريده. لقد استمعنا إلى ملاحظاتك لعدة أشهر وقمنا بتنفيذ العديد من الميزات الجديدة لجعل حياتك (وحياتنا) أسهل. ⁣ نريد أن نمنحك المزيد مقابل أموالك.

هذا الإصدار يمثل علامة فارقة لشركتنا ، ونحن متحمسون لمشاركته معك. نود أيضًا أن نشكرك على سعة صدرك أثناء انتظار هذا الإصدار - لقد مر وقت طويل! قبل بضعة أشهر ، خططنا ألا تستغرق هذه الترقية أكثر من ثلاثة أسابيع ، ولكن ، كما يحدث في تطوير البرامج ، كان علينا إعادة كتابة معظم المنتج وإنشاء منطق للانتقال من نظام الفوترة القديم إلى الجديد واحد. لدينا الكثير لنقوله ، لذلك سنقوم بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة.

ما هي التغييرات التي تم تضمينها في الإصدار؟

مساحة العمل

تمت إضافة مفهوم مساحات العمل إلى النظام الأساسي ، حيث يمكن للفرق أو الشركات العمل.

غير محدود وموحد: مساحة العمل لديها الآن عدد غير محدود من المشاريع والمشاركين / المستخدمين ، والفواتير الموحدة ، ووسائل الدفع ، والرصيد.

تقسيم المستخدمين: أضفنا تقسيم المستخدمين حسب الأدوار على مستوى مساحة العمل ، وكذلك على مستوى المشروع. الآن ، إذا كنت تعمل في شركة أو فريق ، يمكنك وضع جميع موظفيك في مساحة عمل ثم تعيين مشاريع لهم. لسهولة الفهم ، كل مساحة عمل هي شركتك أو فريقك الفردي.

في البداية ، لدينا ثلاثة أنواع من مساحات العمل: الأعمال للشركات ، والعمل المستقل ، والشخصي. من الناحية الفنية ، لا يختلفان الآن ، لكن الوظائف والامتيازات ستكون مختلفة في المستقبل.

الفواتير

لقد قمنا بتغيير نموذج الفوترة في النظام الأساسي من الاشتراك في حساب إلى الاشتراك في مشروع ، مما يلغي تمامًا شراء الموارد الإضافية. الآن مشروع واحد - اشتراك واحد.

تتوفر عدة اشتراكات في البداية:

14 يوم تجريبي

يكتشف

بدء

بدء التشغيل +

اعمال

الأعمال +

مَشرُوع

غير ربحية

تطبيقات الهاتف الجوال

تتوفر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع الخطط ، ولكن النشر على خطط التجربة والاستكشاف محدود. نهج الاشتراك التجريبي الحالي: يمكن أن يكون هناك واحد فقط لكل مساحة عمل. إذا حذفت مشروعًا بخطة تجريبية ، يمكنك إنشاء مشروع جديد بتجربة جديدة لمدة 14 يومًا أخرى. عرضة للتغيير في المستقبل.

المدفوعات

لقد ألغينا الوجود الإلزامي لطريقة الدفع المرفقة إذا كان هناك رصيد كافٍ لدفع ثمن الاشتراك. أي عند تنشيط القسائم أو تلقي رصيد بطرق أخرى ، لن تحتاج بعد الآن إلى إضافة بطاقة مصرفية.

كسب الاعتمادات

حان الوقت للحصول على مكافأة على مجهودك! اكسب نقاط ائتمان يمكن استخدامها لسداد اشتراكاتك وخدماتك. نحن نعطي نقاطًا للنشر حول AppMaster على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكتابة التعليقات حول منتجنا ، وإجراء البرامج التعليمية ، والمزيد. يمكن العثور على جميع إجراءات الشعار وقيمتها في حساب AppMaster Studio الخاص بك.

وأكثر بكثير

يتضمن الإصدار أيضًا جميع التغييرات المتراكمة على مدار أكثر من شهر في مولدات الأكواد واستوديو الواجهة الخلفية وخوادم نشر التطبيقات السحابية. دعم BLE ، عميل WSS ، العمل مع شارات أيقونة التطبيق ، + تمت إضافة مجموعة من الإصلاحات إلى Android. تم إصلاح العديد من الأخطاء في IOS ، وخصص 100٪ من وقت الفريق للإصلاحات والتحسينات.

ماذا بعد

🚀 يعمل فريق الفوترة على إصلاح الأخطاء الناتجة عن الترحيل إلى الفوترة الجديدة. ستكون الخطوة التالية هي تحديث يتضمن دعمًا للمشروع وخصومات على مستوى مساحة العمل.

🤖 يكمل فريق Android الآن دورة إضافة ميزات NFC / NDEF وميزات واجهة برمجة تطبيقات محفظة Google (يمر) والانتقال إلى العمل على واجهة المستخدم. هناك يتعين علينا إضافة الرسوم المتحركة ، وجعل الواجهة تتماشى مع مظهر المصمم وإضافة المزيد من الأنماط المرئية ، بالإضافة إلى إضافة عناصر واجهة مستخدم جديدة (هنا يمكنك إخبارنا بالأدوات التي تحتاجها أكثر من غيرها ، لذلك ، انتقل إلى مجتمعنا الفضاء.

🍎 تعمل IOS بنشاط على اللحاق بالركب من حيث الوظائف والمظهر ، ولا تزال الأولوية للاستقرار والإصلاحات ، وعندها فقط سننتقل إلى العمل على وظائف جديدة.

تطبيقات الويب Vue3 التي تم إنشاؤها جاهزة وتم طرحها للإنتاج. هذه خطوة مهمة للمنصة في طريقها إلى مصمم مواقع ويب متطور ومرن. بصريًا ، يجب أن يظل كل شيء كما هو ، لكننا نتوقع إصلاح العديد من المشكلات.

يعمل فريق البنية التحتية على فصل نشر التطبيقات الخلفية والويب والجوال.

* نعم ، لقد سئمنا الانتظار أيضًا عند إجراء تغيير بسيط على الويب أو الهاتف المحمول :) *

سيستغرق ذلك حوالي 3-4 أسابيع ، وبعد ذلك ستتمكن من الاستمتاع بالنشر الفوري على الويب والجوال.

هذا كل ما لدي أيها الناس. وشكرا على صبرك. لقد كنت معنا خلال فترات الصعود والهبوط ، والمعالم ، والبدايات الجديدة. نحن متحمسون لمشاركة ما سيأتي بعد ذلك

نأمل أن تستمر في المتابعة بينما نمر في هذه الرحلة المثيرة والصعبة لإنشاء منصة AppMaster.io الخالية من الأكواد. أنت أفضل مجتمع على الإطلاق! 👍