Então, aqui está - o nosso novíssimo sistema de facturação de produtos!

Já lá vai muito tempo, mas finalmente chegou e tem tudo o que não sabia que queria. Ouvimos o seu feedback durante meses e implementámos tantas novidades para facilitar a sua (e a nossa) vida. Queremos dar-lhe mais pelo seu dinheiro.

Este lançamento é um enorme marco para a nossa empresa, e estamos entusiasmados por partilhá-lo consigo. Queremos também agradecer-lhe pela sua paciência enquanto espera por este lançamento - já há muito tempo que se aproxima! Há alguns meses, planeámos que esta actualização não nos levaria mais do que três semanas, mas, tal como acontece no desenvolvimento de software, tivemos de reescrever a maior parte do produto e criar a lógica de migração do antigo esquema de facturação para o novo. Temos muito a dizer, por isso vamos decompô-lo em pequenos pedaços.

Que alterações foram incluídas no lançamento?

Espaço de trabalho

O conceito de espaços de trabalho foi acrescentado à plataforma, dentro da qual as equipas ou empresas podem trabalhar.

Ilimitada e unificada: O espaço de trabalho tem agora um número ilimitado de projectos e participantes/utilizadores, facturação unificada, meios de pagamento, e equilíbrio.

Divisão de utilizadores: Adicionámos a divisão dos utilizadores por funções ao nível do espaço de trabalho, bem como ao nível do projecto. Agora, se trabalhar numa empresa ou equipa, pode colocar todos os seus empregados num espaço de trabalho e depois atribuir-lhes projectos. Para facilidade de compreensão, cada espaço de trabalho é a sua empresa ou equipa individual.

No início, temos três tipos de espaços de trabalho: Negócios para empresas, Freelance, e Pessoal. Tecnicamente agora, não são diferentes, mas a funcionalidade e as regalias serão diferentes no futuro.

Facturação

Alterámos o modelo de facturação na plataforma, passando da subscrição de uma conta para a subscrição de um projecto, eliminando completamente a compra adicional de recursos. Agora um projecto - 1 subscrição.

Várias subscrições estão disponíveis no início:

Prova de 14 dias

Explorar

Arranque

Arranque+

Empresas

Negócios+

Empresa

Sem fins lucrativos

Aplicações móveis

As aplicações móveis estão disponíveis em todos os planos, mas a publicação nos planos Trial and Explore é limitada. Política actual de subscrição de planos de experimentação: Só pode haver uma por espaço de trabalho. Se eliminar um projecto com um plano de ensaio, pode criar um novo projecto com um novo ensaio por mais 14 dias. Sujeito a alterações no futuro.

Pagamentos

Cancelámos a presença obrigatória de um método de pagamento em anexo se houver fundos em saldo suficientes para pagar a subscrição. Ou seja, ao activar vouchers ou ao receber um saldo de outras formas, já não necessitará de adicionar um cartão bancário.

Ganhar Créditos

É tempo de ser recompensado pelo seu esforço! Ganhe pontos de crédito que podem ser utilizados para pagar as suas subscrições e serviços. Estamos a distribuir pontos por publicar sobre o AppMaster nas redes sociais, escrever críticas sobre o nosso produto, fazer tutoriais, e muito mais. Todas as acções de crista e o seu valor podem ser encontrados na sua conta no AppMaster Studio.

E muito mais

O lançamento inclui também todas as alterações acumuladas durante mais de um mês nos geradores de código, no nosso estúdio backend, e nos servidores de publicação de aplicações em nuvem. Suporte para BLE, cliente WSS, trabalho com crachás de ícones de aplicação, + um monte de correcções foi adicionado ao Android. Muitos bugs foram corrigidos no IOS, e 100% do tempo da equipa tem sido dedicado a correcções e optimizações.

O que se segue

🚀 A equipa de facturação está a trabalhar na correcção de bugs causados pela migração para a nova facturação. O próximo passo será uma actualização que incluirá o apoio ao projecto e descontos em todo o espaço de trabalho.

🤖 A equipa do Android está agora a completar o ciclo de adição de funcionalidades NFC/NDEF e de funcionalidades Google Wallet API (passes) e a avançar para o trabalho na interface de utilizador. Aí temos de adicionar animação, alinhar a interface com a aparência do designer e adicionar mais estilos visuais, assim como adicionar novos widgets (aqui pode dizer-nos quais os que mais precisa, para isso, vá ao nosso espaço comunitário.

🍎 O IOS está a recuperar activamente em termos de funcionalidade e aparência, a prioridade continua a ser a estabilidade e as correcções, e só então avançaremos para trabalhar em novas funcionalidades.

🕸️ O Vue3 WebApps gerado está pronto e lançado para produção. Este é um passo importante para a plataforma no caminho para um designer sofisticado e flexível de websites. Visualmente, tudo deve permanecer na mesma, mas esperamos que muitas questões sejam resolvidas.

⚡ A equipa de infra-estruturas está a trabalhar na separação da publicação do backend, web, e aplicações móveis.

*Sim, também ficamos fartos de esperar quando se faz uma pequena mudança na web ou no telemóvel :) *

Isto levará cerca de 3-4 semanas, e depois poderá desfrutar de publicação quase instantânea na Internet e em telemóveis.

É tudo, amigos. E obrigado pela vossa paciência. Têm estado connosco através dos altos e baixos, dos marcos, e dos novos começos. Estamos entusiasmados por partilhar o que vem a seguir.

Esperamos que continuem a sintonizar-nos enquanto atravessamos esta emocionante e desafiante jornada de criação da plataforma AppMaster.io no-code. És a melhor comunidade de sempre! 👍